Crosul Simona Geanina Radiș, la Dorohoi. Sute de copii au făcut sport alături de campioni

Sute de copii și tineri au participat, în weekendul 3–4 octombrie 2026, la Crosul Simona Geanina Radiș și la Festivalul Sportului „Sportul se joacă”, organizate la Dorohoi și Bucecea. Proiectul, inițiat de multipla campioană olimpică Elisabeta Lipă, a reunit sportivi de performanță, antrenori, profesori, părinți, voluntari, autorități locale și organizații sportive.

Cele două zile au avut ca obiectiv apropierea copiilor de sport și promovarea unui stil de viață activ. Evenimentele au fost prezentate de Roxana Ciuhulescu, care a fost prezentă alături de copii și sportivi pe parcursul întregului weekend.

Prima zi a proiectului s-a desfășurat pe 3 octombrie, în centrul municipiului Dorohoi. Sute de copii au participat la Crosul Simona Geanina Radiș, în curse împărțite pe categorii de vârstă.

Traseul urban a fost rezervat pentru câteva ore activităților sportive, iar copiii au alergat și s-au încurajat pe parcursul probelor.

Organizatorii au pus accent atât pe participare și experiență, cât și pe rezultatele obținute. Unul dintre momentele zilei i-a fost dedicat campioanei Magdalena Rusu, care își sărbătorise ziua de naștere pe 30 septembrie.

Participanții i-au cântat împreună „La mulți ani!”, iar momentului i s-au alăturat și cei aflați în piața din fața Primăriei Dorohoi. Sportiva a primit flori și un tort.

Crosul a inclus și activități de educație rutieră, organizate cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Serviciul Rutier.

Au fost luate și măsuri pentru siguranța participanților.

Peste 50 de voluntari s-au implicat în organizarea și desfășurarea evenimentului.

O zi mai târziu, pe 4 octombrie, proiectul a continuat pe stadionul din Bucecea cu Festivalul Sportului „Sportul se joacă”. Sute de copii au trecut de la un atelier la altul și au putut încerca 11 discipline sportive.

Este vorba despre handbal, baschet, volei, badminton, box, karate, canotaj, rugby, haltere, lupte și fotbal. Participanții au primit un Pașaport Sportiv, prin intermediul căruia au fost încurajați să ajungă la cât mai multe ateliere și să testeze inclusiv sporturi pe care nu le mai practicaseră anterior.

Conceptul Festivalului a fost construit în jurul participării, curiozității și dorinței copiilor de a încerca activități noi, nu exclusiv în jurul performanței sportive.

Întâlnirea dintre copii și sportivii de performanță a fost una dintre componentele principale ale celor două evenimente.

Pe parcursul weekendului, la Dorohoi și Bucecea, au participat Simona Radiș, Magdalena Rusu, Cristina Druga, Geanina Juncănariu, Claudiu Neamțu, Fabrizio Scripcariu, Alexandra Ungureanu, Vlad Vatamaniuc, Andrei Mândrilă, Ionela Cozmiuc, Marius Cozmiuc, Maria Lehaci, Florin Lehaci, Leontin Nuțescu și Alexandru Chiruță.

Alături de aceștia au fost prezente și antrenoarele Iulia Bulie și Doina Ignat. La Bucecea, sportivii au interacționat direct cu participanții, i-au încurajat și le-au vorbit despre experiențele lor din sport.

La atelierul de canotaj, Iulia Bulie, campioană mondială și vicecampioană olimpică, în prezent antrenoare la CS Botoșani, le-a prezentat copiilor disciplina în care România are o tradiție importantă.

Crosul Simona Geanina Radiș și Festivalul Sportului au fost organizate pornind de la ideea că apropierea copiilor de mișcare începe prin accesul direct la diferite discipline sportive.

În cele două zile, participanții au avut atât posibilitatea de a lua parte la o competiție de alergare, cât și de a experimenta mai multe sporturi.

Copiii au avut, de asemenea, ocazia de a întâlni sportivi de performanță și de a discuta cu aceștia.

Proiectul nu urmărește ca fiecare participant să ajungă sportiv de performanță, ci să îi ofere ocazia de a descoperi o formă de mișcare potrivită.

Cele două evenimente au fost realizate prin colaborarea dintre comunitățile locale, instituții publice, reprezentanți ai mediului educațional și sportiv, voluntari și parteneri privați.

La activități au fost prezenți, alături de reprezentanții autorităților locale și ai instituțiilor implicate, Doina Federovici și Marius Constantin Budăi, care au susținut inițiativa dedicată copiilor și promovării sportului.

Din echipa de organizare de la Botoșani au făcut parte Ionela Iftime, Anca și Bogdan Ilaș, Mircea Pădurariu, Cătălin Ungureanu și Dorin Birta.

În desfășurarea celor două zile s-au implicat și voluntari, profesori și antrenori.

Partenerii proiectului au fost Primăria Municipiului Dorohoi, Primăria Orașului Bucecea, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Fundația Casa Campionilor, Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani – Serviciul Rutier, Federația Română de Canotaj, Federația Română de Baschet, Federația Română de Handbal, Federația Română de Rugby, Federația Română de Volei și Clubul Sportiv Botoșani. Printre parteneri s-au mai aflat Dorohoi News, Realitatea News și jurnalistul Bogdan Caliniuc.

Proiectul a beneficiat și de susținerea SC Proagro Vegetal SRL, WEST GROUP, UniCredit România, ZUZU, Apa Bucovina, Top Line România, Secretul Bunicii, Herbalife, Morris Alexander Home, Forever Living Products România și CEC Bank.

Cele două zile organizate la Dorohoi și Bucecea au adus împreună copii, sportivi de performanță, antrenori și reprezentanți ai comunităților locale, prin activități dedicate mișcării și descoperirii mai multor discipline sportive.