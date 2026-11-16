Un judecător din Massachusetts a stabilit data de 29 martie pentru începerea celui de-al doilea proces al lui Lindsay Clancy, acuzată de uciderea prin strangulare a celor trei copii ai săi, potrivit Fox News.

Primul proces s-a încheiat în septembrie, după ce jurații nu au reușit să ajungă la un verdict, votul fiind de 11 la 1 în favoarea achitării.

Fosta asistentă medicală este acuzată de trei crime. Apărarea a susținut că femeia nu poate fi considerată responsabilă penal pentru faptele sale din cauza unei boli mintale. La deliberări, un singur jurat a votat pentru condamnarea ei, în timp ce ceilalți 11 au susținut poziția apărării.

Judecătorul William Sullivan le-a cerut în repetate rânduri procurorilor și avocaților apărării să stabilească o dată în martie sau aprilie. Procurorii au solicitat inițial ca rejudecarea să aibă loc în mai, apoi au propus sfârșitul lunii aprilie. Instanța a decis însă ca procesul să înceapă pe 29 martie.

Avocatul apărării, Kevin Reddington, a declarat că se așteaptă ca procurorii să mențină acuzațiile de crimă de gradul întâi. El a afirmat însă că ar prefera ca acestea să fie reduse la crimă de gradul al doilea, situație în care ar putea renunța la un proces cu juriu și ar solicita ca dosarul să fie judecat direct de un magistrat.

Judecătorul pensionar și profesorul de drept Jack Lu a explicat că un proces fără juriu ar necesita mai puține resurse decât o nouă procedură cu jurați.

El a arătat că procurorii ar putea lua în calcul acuzații mai puțin grave dacă apreciază că problemele psihice ale inculpatei au afectat capacitatea acesteia de a acționa cu intenția cerută pentru o condamnare pentru crimă de gradul întâi.

Lu a avertizat și asupra posibilelor întârzieri, în condițiile în care judecătorul Sullivan urmează să se pensioneze. El a atras atenția că rejudecarea nu ar trebui să afecteze programul altor procese de omor aflate pe rol.

Cazul datează din 24 ianuarie 2023. Patrick Clancy, fostul soț al inculpatei, s-a întors acasă și a găsit-o pe Lindsay grav rănită în curtea locuinței. În interior, cei trei copii ai cuplului — Cora, în vârstă de 5 ani, Dawson, de 3 ani, și Callan, de numai 8 luni — au fost găsiți morți, după ce fuseseră strangulați.

Procurorii au susținut că femeia a încercat să se sinucidă după ce și-ar fi ucis copiii, în timp ce soțul ei era plecat pentru a rezolva treburi. Rănile suferite au lăsat-o paralizată, iar aceasta se află internată într-un spital din Massachusetts pe durata procedurilor judiciare.

Apărarea a cerut fără succes anularea acuzațiilor invocând principiul interzicerii judecării de două ori pentru aceeași faptă. Judecătorul a respins solicitarea săptămâna trecută. Următoarea conferință preliminară în dosar este programată pentru 18 februarie.