Polițiștii din Botoșani au făcut, miercuri, șapte percheziții în localitatea Cristinești și în municipiul Botoșani, într-un dosar în care un bărbat este cercetat pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Anchetatorii suspectează că acesta ar fi desfășurat, în mod repetat, activități religioase specifice cultului ortodox, fără a avea dreptul de a face acest lucru.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus în aplicare șapte mandate de percheziție la domiciliul și la mai multe imobile aparținând sau folosite de persoana vizată în anchetă.

Cercetările polițiștilor indică faptul că, începând din 2018, un bărbat în vârstă de 38 de ani ar fi organizat în locuința sa activități cu caracter religios specifice cultului ortodox, într-un spațiu care nu era autorizat în acest scop.

Anchetatorii susțin că încăperea fusese amenajată astfel încât să semene cu un lăcaș de cult ortodox.

„Spațiul respectiv ar fi fost amenajat într-un mod asemănător lăcașurilor de cult aparținând cultului ortodox”, au transmis reprezentanții IPJ Botoșani.

Potrivit polițiștilor, bărbatul ar fi folosit și veșminte și obiecte asemănătoare celor utilizate de preoții creștin-ortodocși. Anchetatorii suspectează că aceste elemente ar fi fost folosite pentru a crea aparența că activitățile religioase desfășurate acolo erau legitime.

Poliția susține că scopul ar fi fost inducerea în eroare a persoanelor care participau la aceste activități și obținerea unor foloase patrimoniale.

„Există suspiciunea că aceste elemente ar fi fost folosite pentru a crea aparența exercitării legitime a unor activități religioase și pentru a induce în eroare persoanele participante, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale”, au precizat reprezentanții IPJ Botoșani.

În urma perchezițiilor, bărbatul de 38 de ani a fost dus la sediul poliției pentru audieri.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități desfășurate de acesta și pentru clarificarea împrejurărilor în care ar fi fost obținute eventualele foloase. Până la finalizarea anchetei, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.