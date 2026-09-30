Lucrările la drumul către Vulcanii Noroioși urmează să înceapă luni, după aprobarea ultimilor indicatori ai investiției și emiterea autorizației de construire. Proiectul vizează modernizarea a aproximativ 14 kilometri de drum județean și are o valoare actualizată de 242,26 milioane de lei.

Consiliul Județean Buzău a aprobat în ședința ordinară de miercuri documentația tehnico-economică actualizată pentru proiectul de modernizare a drumurilor județene DJ 102F și DJ 220A, pe traseul Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși. Odată finalizate aceste etape administrative, autoritățile au anunțat că ordinul de începere a lucrărilor va fi emis luni.

Investiția este importantă pentru accesul rutier către unul dintre principalele obiective turistice din județul Buzău. Proiectul a trecut prin mai multe etape de pregătire, inclusiv procedura de atribuire, proiectarea și obținerea avizelor necesare.

Documentația oficială a Consiliului Județean include modernizarea DJ 102F pe o lungime de 8,8 kilometri și a DJ 220A pe aproximativ 5,8 kilometri.

Potrivit datelor prezentate în ședința Consiliului Județean, valoarea actualizată a investiției este de 242.261.479,89 lei, inclusiv TVA. Din această sumă, contribuția de la bugetul județului este de 102.261.479,89 lei.

Comparativ cu valoarea aprobată anterior, de aproximativ 287,29 milioane de lei, noul deviz reprezintă o diminuare de circa 45 de milioane de lei. Și contribuția proprie a administrației județene a fost redusă, de la aproximativ 147,29 milioane de lei la 102,26 milioane de lei.

Proiectul beneficiază de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, iar administrația județeană trebuie să asigure partea de cofinanțare și cheltuielile care nu sunt eligibile pentru finanțarea prin program.

Lucrările vizează traseul dintre Sătuc, Policiori și zona Vulcanilor Noroioși, pe DJ 102F și DJ 220A. În total, este vorba despre aproximativ 14,6 kilometri de infrastructură rutieră.

Potrivit informațiilor prezentate anterior de autoritățile județene, intervențiile au fost împărțite în mai multe sectoare de lucru. Printre zonele vizate se află podul din Sătuc, tronsonul dintre Sătuc și Policiori și segmentul care continuă din Policiori către Vulcanii Noroioși.

În etapa de pregătire au fost identificate și probleme legate de rețelele de utilități, inclusiv conducte care necesitau relocare. Aceste intervenții au contribuit la decalarea calendarului inițial pentru deschiderea efectivă a șantierului.

Modernizarea drumului către Vulcanii Noroioși este un proiect aflat de mai mult timp în pregătirea administrației județene. Documentația Consiliului Județean menționează obiectivul de investiții încă din anii anteriori, iar proiectul a trecut ulterior prin proceduri de achiziție, proiectare și actualizare a indicatorilor tehnico-economici.

În 2025 a fost semnat contractul pentru proiectare și execuție, iar lucrările au fost estimate la o durată de aproximativ trei ani. Contractul atribuit pentru proiect avea inițial o valoare de peste 313 milioane de lei, înainte de actualizarea indicatorilor și a valorilor rezultate în urma procedurilor și documentației tehnice.