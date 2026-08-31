O autospecială folosită pentru desfundarea canalizărilor a ajuns într-o groapă care s-a format brusc în asfalt, pe o stradă din municipiul Buzău. Incidentul s-a produs în timpul unei intervenții la rețeaua de canalizare, iar Compania de Apă Buzău susține că situația a fost favorizată de intervențiile repetate necesare pentru eliminarea blocajelor. Incidentul a avut loc pe strada Privighetorilor, în cartierul Dorobanți 1, unde o echipă a operatorului local s-a deplasat pentru desfundarea unui cămin colector.

Potrivit Companiei de Apă Buzău, autospeciala a fost trimisă la fața locului după mai multe sesizări privind problemele apărute pe rețeaua de canalizare.

„Echipele Companiei de Apă Buzău au împrejmuit și semnalizat zona, iar traficul a fost oprit dinspre strada Columbelor către strada Privighetorii. Incidentul a apărut din cauza intervențiilor repetate solicitate de locatarii blocului respectiv pentru desfundarea canalizării. Din luna martie a anului trecut, până în prezent, au fost făcute 51 de solicitări pentru desfundarea canalelor de pe strada Privighetorilor și a colectorului (…). Reclamații făcute după ce aceiași utilizatori au aruncat în canalizare șervețele umede, cârpe, resturi de mâncare sau alte deșeuri care au format dopuri și au înfundat canalizarea. Referitor la incidentul de ieri, prima sesizare făcută de locatarii de pe strada Privighetorilor, (…) a fost înregistrată în data de 20 august, la ora 11:40”, a transmis luni, pe pagina de Facebook, Compania de Apă Buzău.

După producerea incidentului, zona a fost împrejmuită și semnalizată, iar circulația rutieră a fost restricționată pe tronsonul dintre strada Columbelor și strada Privighetorilor.

Operatorul de apă și canalizare susține că problema fusese reclamată în repetate rânduri, iar intervențiile pentru curățarea rețelei s-au desfășurat în mai multe etape.

Angajații companiei au identificat probleme la tubulatura aferentă ultimului tronson către strada Columbelor și au decis folosirea unei autospeciale de capacitate mai mare.

„Au fost identificate probleme la tubulatura de la ultimul tronson către strada Columbelor și s-a decis deplasarea pentru intervenție a unui curățitor mai mare. În fiecare zi s-au efectuat operațiuni de spălare și de aspirare, pentru a nu produce disconfort utilizatorilor. În data de 28 august, în timpul intervenției de spălare și de aspirare, s-a identificat un tub spart la aproximativ 4 metri de căminul colector (…) de pe strada Privighetorilor, către strada Columbelor”, mai arată sursa.

„Ținând cont de solicitările repetate și insistente ale utilizatorilor pentru desfundarea canalelor, dar și de presiunea foarte mare cu care se intervine pentru eliminarea dopurilor de grăsimi și de șervețele umede, utilizarea necorespunzătoare a rețelei de canalizare a fost singura cauză a incidentului produs în cartierul Dorobanți. Toate costurile pentru astfel de intervenții repetate de desfundare a canalizării din cauza utilizării defectuoase a sistemului de către locatari se vor regăsi în factură! Compania de Apă Buzău va trimite notificări către asociațiile de proprietari din zonele de risc prin care vor fi informate că vor suporta costurile intervențiilor pentru utilizarea necorespunzătoare a canalizării”, informează sursa citată.

Potrivit companiei, blocajele au fost provocate de obiecte și deșeuri introduse în rețeaua de canalizare, printre acestea fiind menționate șervețele umede, cârpe și resturi alimentare. Acestea au format dopuri care au necesitat intervenții repetate pentru curățarea conductelor.

Operatorul susține că numărul mare de intervenții necesare în zonă generează costuri suplimentare și anunță că acestea ar putea fi transferate către utilizatorii responsabili de folosirea necorespunzătoare a sistemului.

Compania intenționează să transmită notificări către asociațiile de proprietari din zonele considerate cu risc, prin care locatarii vor fi informați cu privire la eventualele costuri ale intervențiilor generate de blocarea rețelelor.

Situația de pe strada Privighetorilor a atras atenția și prin riscul pe care l-a reprezentat incidentul. Autospeciala se afla în timpul unei operațiuni tehnice atunci când asfaltul s-a surpat, iar operatorul de apă și canalizare subliniază că incidentul putea avea consecințe mult mai grave.

În urma surpării, rețeaua de canalizare a fost afectată, iar autoritățile au luat măsuri pentru delimitarea zonei și oprirea temporară a traficului până la remedierea situației.