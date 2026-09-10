Situația energetică a României rămâne una extrem de instabilă în perioada următoare, iar populația s-ar putea confrunta cu majorări ale costurilor la utilități în această toamnă. Anunțul a fost făcut de Ilie Bolojan, premierul interimar al țării și ministru interimar al Energiei, în cadrul unei intervenții la B1TV, desfășurate joi, 10 septembrie. În ciuda perspectivelor îngrijorătoare privind facturile, oficialul a oferit și o veste pozitivă legată de reluarea producției la Centrala Nucrearelectrică Cernavodă.

Oprirea capacităților de producție de la Cernavodă a fost cauzată de condițiile hidrologice nefavorabile din această vară. Seceta prelungită a determinat o scădere drastică a debitului fluviului, afectând direct alimentarea cu apă necesară funcționării unității nucleare. Premierul a detaliat particularitățile tehnice care au dus la această sistare temporară, comparativ cu alte centrale din regiune.

„În ceea ce privește și ce se întâmplă în această perioadă, bineînțeles că ne-am confruntat cu situația de secetă și scăderea debitului pe Dunăre ne-a pus în situația să nu mai putem asigura funcționarea centralei de la Cernavodă. Spre deosebire de centralele de la Paks și Kozlodui care sunt pe Dunărea principală, centrala noastră este pe o ramificație secundară care nu permite o intervenție să crești nivelul apei în zona centralei și cel puțin la cum arată debitele în momentul de față și previziunile, doar spre sfârșitul lunii septembrie ne putem gândi la modul serios să repornim centrala”, a anunțat premierul interimar.

Pentru a acoperi deficitul de energie generat de oprirea centralei nucleare, România a fost nevoită să apeleze la soluții de avarie, intensificând producția pe hidrocarburi și cărbune, dar și apelând la importuri masive din statele vecine. Această presiune financiară vine într-un moment deja dificil pentru populație, marcat de scumpiri la alimente și carburanți, în pofida măsurilor de plafonare aplicate de autorități.

„Asta a însemnat că în această perioadă ar trebui să folosim alte surse de energie. Parte importuri, parte să uzinăm mai mult pe hidroelectrica, parte pe cărbune să pornim toate capacitățile pe care le avem în rezervă și pe final, sigur că costul zilnic a crescut seara ceea ce e posibil să se reflecte în această toamnă, într-o ușoară creștere a prețurilor la energie ca efect al dezechilibrelor pe care le-am avut în această vară”, a explicat prim-ministrul.

Efectele de scumpire nu ar trebui însă să devină o stare de fapt de lungă durată. Șeful executivului preconizează o reechilibrare a sistemului național începând cu luna octombrie, odată ce unitatea de la Cernavodă va furniza din nou energie în rețea, acoperind aproximativ o cincime din consumul național. Mai mult, noi capacități de producție urmează să devină funcționale în perioada următoare.

„În momentul în care centrala de la Cernavodă reintră în producție și asta se va face clar în luna octombrie, sistemul se echilibrează pentru că are o capacitate de aproximativ 20% din producția noastră de energie. De asemenea, din această iarnă, vor începe să injecteze energie în sistem două centrale mari care sunt în lucru.

Doar că va dura câteva luni de zile până toate grupurile vor fi în bună regulă ca să poată produce. Deci vom avea o creștere a producției de energie puternică în anul următor din toate sursele care ar trebui să însemne o scădere a prețului ca efect al creșterii ofertei. Mai trebuie făcute câteva modificări legislative în așa fel încât să avem această scădere de preț”, a concluzionat Bolojan.