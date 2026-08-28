Schimbări pentru șoferi. CNAIR introduce noi măsuri pentru creșterea siguranței pe drumurile naționale. La intrarea și ieșirea din mai multe localități au fost amenajate zone cu covor rutier de culoare roșie și au fost instalate panouri electronice care afișează viteza de deplasare a autoturismelor. Lucrările fac parte dintr-un proiect derulat la nivel național de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit alba24.ro.

Primele amenajări de acest tip au fost realizate în cinci localități din vestul țării.

Sistemele sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și au fost amplasate pe DN 7, DN 66 și DN 58B. Rolul lor este de a atrage atenția șoferilor asupra necesității reducerii vitezei înainte de intrarea în localitate.

Lucrările au fost realizate în administrarea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. În total, au fost amenajate zece zone, câte una la intrarea și la ieșirea din fiecare dintre cele cinci localități.

Noile sisteme se află în următoarele zone:

Lipova – DN 7, județul Arad;

Mintia – DN 7, județul Hunedoara;

Bănița – DN 66, județul Hunedoara;

Bocșa – DN 58B, județul Caraș-Severin;

Berzovia – DN 58B, județul Caraș-Severin.

DRDP Timișoara gestionează drumurile naționale din mai multe județe din vestul țării. Aria sa de administrare cuprinde județele Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, precum și anumite sectoare de drum din Alba și Gorj.

În județul Alba, cea mai mare parte a drumurilor naționale se află în administrarea Secției de Drumuri Naționale Alba, structură aflată în subordinea DRDP Cluj.

Suprafața rutieră de culoare roșie are rolul de a crea un semnal vizual puternic pentru conducătorii auto. Aceasta marchează apropierea de o zonă în care viteza trebuie redusă și adaptată condițiilor de trafic.

Semnalul este susținut de panoul electronic amplasat în apropierea localității. Dispozitivul afișează viteza cu care circulă vehiculul și îi oferă șoferului un feedback imediat.

Atunci când viteza este corespunzătoare, valoarea este afișată cu verde. În cazul în care autoturismul circulă cu o viteză prea mare pentru zona respectivă, afișajul devine roșu, potrivit DRDP Timișoara.

Prin această combinație de marcaj rutier și semnalizare electronică, conducătorii auto sunt atenționați înainte de a ajunge efectiv în localitate.

Amenajările fac parte dintr-un program mai amplu de creștere a siguranței rutiere, finanțat prin PNRR.

Planul investițional pentru infrastructura de transport include mai multe tipuri de intervenții destinate reducerii riscului de accidente. Printre acestea se numără măsuri de calmare a traficului la intrarea în localități, montarea de parapete, iluminarea unor sectoare considerate periculoase și amenajarea de sensuri giratorii.

Potrivit DRDP Timișoara, noile amenajări urmăresc să îi determine pe șoferi să fie mai atenți atunci când se apropie de localități și să își adapteze viteza la condițiile de circulație.