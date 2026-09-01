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Sute de radare fixe vor fi instalate pe șoselele din România. Autostrăzile și drumurile vizate

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Sute de radare fixe vor fi instalate pe șoselele din România. Autostrăzile și drumurile vizateRadar. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

O singură ofertă a fost depusă pentru proiectul prin care România va beneficia de un sistem extins de monitorizare a traficului. Asocierea formată din Altimate, în calitate de lider, Presence SE și ARH Informatikai a participat la procedura organizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Proiectul urmărește furnizarea a 400 de camere video dotate cu sisteme radar, precum și a echipamentelor necesare pentru supravegherea și gestionarea traficului rutier. Astfel, sute de radare vor supraveghea traficul în unele regiuni.

CNAIR va instala 400 de camere cu radar

Noul sistem integrat va putea urmări viteza vehiculelor și va identifica automat numerele de înmatriculare. Echipamentele vor putea fi utilizate și pentru verificarea rovinietei, în timp ce datele colectate și abaterile de la regulile de circulație vor putea fi procesate automat.

Sistemul va avea și alte funcții care ar putea fi introduse ulterior. Printre acestea se numără transmiterea rapidă a alertelor către echipajele de intervenție în cazul unor incidente, analiza fluxurilor de trafic și verificarea situației privind ITP și RCA, potrivit Profit.ro.

Radar

Radar. Sursă foto: Freepik

Cele mai multe radare vor fi amplasate pe drumurile naționale

O parte importantă a camerelor cu radar va fi instalată pe drumurile naționale, în special în afara localităților. Astfel, șoferii vor întâlni noile echipamente pe numeroase sectoare de drum aflate în afara zonelor urbane.

Proiectul include și instalarea unor echipamente pentru măsurarea vitezei în puncte fixe de pe autostrăzile A1, A2 și A3.

În planul prezentat de CNAIR în 2025, camerele fixe urmau să fie distribuite pe mai multe artere importante. Sistemele sunt parte a proiectului național e-SIGUR, destinat monitorizării și sancționării mai eficiente a abaterilor din trafic.

Radarele fixe vor ajunge pe autostrăzile din România

Planurile vizează toate autostrăzile din România, inclusiv sectoarele mai vechi ale A1, A2 și A3. Amplasarea camerelor urmărește extinderea monitorizării automate a traficului și identificarea mai rapidă a încălcărilor legislației rutiere.

Deocamdată, niciun sistem fix de detectare a vitezei nu este operațional pe drumurile din România.

O singură asociere a depus oferta

Procedura CNAIR a atras o singură ofertă, depusă de asocierea Altimate – Presence SE – ARH Informatikai. Altimate face parte din grupul UTI și este controlată de TIU Holdings SRL, care deține peste 96% din companie.

În 2025, Altimate a înregistrat o cifră de afaceri de 92,56 milioane de lei, cu aproximativ 8% mai puțin decât în anul precedent.

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