Schimbări la CNAIR. Ministrul interimar, Radu Miruță, a anunțat semnarea ordinului privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru viitorul Consiliu de Administrație al CNAIR, document valabil pentru mandatul 2027 - 2031. Măsura stabilește un set clar de condiții și criterii de evaluare pe care administratorii vor fi obligați să le îndeplinească.

„Săptămâna trecută vă arătam cum schimbăm regulile jocului la calea ferată. Azi trecem la drumuri - şi facem un pas în plus. Am semnat ordinul care aprobă Scrisoarea de aşteptări pentru viitorul Consiliu de Administraţie al CNAIR, mandatul 2027 - 2031. Poate că vi se pare că este doar o simplă hârtie, dar nu este. Statul român, ca acţionar, le spune negru pe alb administratorilor unei mari companii ce au de livrat - şi îi măsoară, le dă criteriile foarte precise de verificare”, a declarat ministrul pe pagina de Facebook.

Procesul de selecție și evaluare a conducerii companiei se dorește a fi radical modificat față de practica anilor precedenți, punându-se accent pe profesionalism și pe rezultate măsurabile.

"Pe scurt: se termină cu sinecurile. Consiliul de Administraţie redevine ce trebuia să fie dintotdeauna - o echipă de profesionişti plătită pentru rezultate. Şi da, din moment ce această competiţie a început astfel, e greu să mai fie schimbată pe parcurs", susţine acesta.

Demnitarul a explicat că vechile practici transformaseră scrisorile de așteptări într-un simplu formalism, fără un impact real asupra calității managementului.

"Să fim sinceri despre cum funcţionau lucrurile până acum. Scrisorile de aşteptări erau o formalitate: câteva pagini de generalităţi. Aşteptări reale - zero. Selecţia era eminamente politică, iar indicatorii de performanţă erau decorativi: practic, era suficient să vii la serviciu ca membru în consiliu ca să-i 'îndeplineşti' şi să-ţi încasezi remuneraţia. De data asta, scrisoarea de aşteptări este un program de reformă cuantificat, cu obiective şi indicatori care ajung direct în contractele de mandat", spune şeful interimar de la Transporturi.

Transparență și prioritizarea lucrărilor de întreținere

Noile directive impun elaborarea unui Raport public anual denumit „Starea rețelei”, prin care stadiul drumurilor va fi evaluat independent. Alocarea fondurilor nu se va mai face arbitrar, ci în funcție de date exacte legate de trafic, risc și degradare.

„Banii de întreţinere se alocă pe stare, trafic şi risc - nu pe inerţie şi pe pile. Iar deficitul de întreţinere se publică, negru pe alb, ca cifră”, afirmă Miruţă.

Planul prevede ca rețeaua rutieră să fie îmbunătățită progresiv în fiecare an, fiind introduse reguli stricte pentru poduri și șantiere.

„Drumuri mai bune - măsurabil, nu din vorbe. Iar profitul 'frumos pe hârtie' obţinut prin amânarea întreţinerii nu se mai punctează: dacă programul de întreţinere e subexecutat, indicatorul de profit nici nu intră în calcul. Niciun pod fără inspecţie tehnică validă în cel mult 2 ani. Registru public al podurilor, cu clasa de stare a fiecăruia. Mai puţin stat degeaba printre conuri portocalii: indicatorul 'zile x kilometri de restricţii' trebuie să scadă în fiecare an. Şantiere 24/7 acolo unde calculul cost-beneficiu o justifică”, subliniază el.

Noul cadru de funcționare limitează posibilitatea extinderii termenelor și a depășirii bugetelor inițiale pe șantierele de infrastructură.

„Gata cu prelungirile semnate pe bandă rulantă, sub radar: orice extindere de termen care depăşeşte, singură, sau cumulat 10% din durata contractului se aprobă exclusiv în consiliul de administraţie, cu justificare publicată - iar toate extensiile se sintetizează într-un raport anual public. Aceeaşi disciplină la costuri: abaterea finală faţă de valoarea contractată - maximum 10% pe contractele majore. Statul nu mai plăteşte pentru propriile greşeli: ţinta este zero procese noi pierdute definitiv din cauza unor decizii nelegale ale companiei - adică gata cu despăgubirile şi penalităţile câştigate de constructori sau de alţii din erori evitabile ale administraţiei. Pe litigiile mari, decizie doar cu opinie juridică independentă”, menţionează demnitarul.

Relatarea relațiilor dintre stat și antreprenori va fi reconfigurată: plățile restante vor fi eliminate, iar infrastructura va fi deschisă imediat ce devine funcțională.

„Respect în ambele sensuri: constructorii sunt plătiţi integral la termenele contractuale - zero plăţi restante rămâne regula. În oglindă, compania îşi recuperează banii: stocul de peste 1 miliard de lei de creanţe restante scade cu cel puţin 10% pe an - prin încasare efectivă, nu prin ştersături contabile. Drumul gata se deschide, nu aşteaptă panglica: numărul de zile dintre finalizarea funcţională şi deschiderea circulaţiei se raportează public, pentru fiecare obiectiv.

Plata pe rezultat, nu pe cantităţi: întreţinerea trece pe contracte multianuale pe niveluri de serviciu - constructorul e plătit ca drumul să fie bun, nu ca să toarne asfalt la kilogram. Pilot în primele 18 luni, evaluare publică, apoi extindere. Defect apărut în perioada de garanţie = reparaţie pe banii antreprenorului. Registru central al garanţiilor de bună execuţie, valorificate la zi”.

Măsurile includ publicarea datelor contractuale în format deschis, instalarea de camere web pe șantiere și monitorizarea GPS a utilajelor. În plus, vor fi implementate proiecte destinate creșterii siguranței pe drumuri, precum e-SIGUR și programul „Traversări sigure”.

„Competiţie între direcţiile regionale: clasament public trimestrial, iar cea mai performantă direcţie regională e premiată anual. Sistem public de sesizare a degradărilor, cu termene ferme de remediere, diferenţiate după risc - parapetele, prioritare. Program 'Traversări sigure' în localităţi: treceri de pietoni cu insulă, trotuare, capete de podeţ tratate.

Hartă publică a punctelor negre, cu stadiul fiecăruia. Sistemul e-SIGUR, cu măsurarea vitezei medii - operaţional integral cel târziu în 2028. Spaţii de servicii pe autostrăzi: licitaţia de concesiune se lansează în cel mult 3 luni de la recepţia autostrăzii, iar benzinăriile şi parcările devin funcţionale în cel mult 3 ani. Gata cu autostrăzile pe care nu găseşti o parcare la zeci de kilometri”, afirmă Miruţă.

Satisfacția participanților la trafic va fi evaluată independent, iar indemnizațiile conducerii vor fi condiționate strict de gradul de îndeplinire a obiectivelor.

„Iar noul consiliu porneşte cu un audit de moştenire, publicat în primele 100 de zile: ce contracte, ce litigii, ce blocaje şi ce poduri neinspectate preia. Linia de start se măsoară public, nu se negociază pe ascuns. Şi partea care schimbă cu adevărat jocul: componenta variabilă a remuneraţiei se plăteşte doar peste 85% grad de realizare a indicatorilor. Sub prag - zero. Evaluare în fiecare an, cu rezultatele transmise la AMEPIP. Trimiterea în judecată pentru fapte de corupţie înseamnă revocare. Iar cine nu performează nu primeşte un nou mandat. Procedura de selecţie e în plină desfăşurare, la CNAIR şi la celelalte mari companii din transporturi”, precizează ministrul interimar al Transporturilor.