Update 21:07. Conform celor mai recente informații, președintele Nicușor Dan ar fi ajuns în urmă cu puțin timp la petrecere. De asemenea, prezenți la eveniment ar fi și Florin Manole și Radu Miruță.

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, s-a căsătorit sâmbătă cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară din Maramureș. Ceremonia religioasă a avut loc la Mănăstirea Cașin din București, în prezența familiei și a apropiaților. La ieșirea din lăcașul de cult, cei doi au vorbit despre emoțiile pe care le-au trăit în această zi importantă.

Înaintea ceremoniei religioase, Alexandru Nazare le-a mărturisit jurnaliștilor că așteaptă cu nerăbdare momentul și că nu a văzut rochia miresei, deoarece aceasta a dorit să păstreze surpriza.

„O aștept. Eu am fost foarte curios să văd rochia, dar am păstrat secretul. Vom păstra tradițiile, vrea foarte mult să păstreze aceste tradiții. În Maramureș știți că se păstrează foarte bine tradițiile. Sunt mai emoționat ca niciodată”, a declarat Nazare.

După ceremonia religioasă, Maria Mihali a descris ziua nunții drept un moment pe care îl va păstra pentru totdeauna în suflet.

„O zi cu emoții pe care nu prea putem să le descriem. O zi pe care o să o păstrăm pentru totdeauna în suflet”, a spus Maria Mihali la ieșirea din biserică.

La rândul său, ministrul interimar al Finanțelor a mulțumit celor prezenți și a vorbit despre bucuria evenimentului.

„Așteptam momentul, a fost o surpriză tare frumoasă, vă mulțumim că ați fost aici”, a declarat Nazare.

Nașul celor doi este Kyriakos Pierrakakis, ministrul economiei și finanțelor din Grecia și președintele Eurogrupului. Oficialul grec ocupă un rol important în politica economică europeană.

Relația de prietenie dintre Alexandru Nazare și Kyriakos Pierrakakis datează din 2020, perioadă în care oficialul grec ocupa funcția de ministru al digitalizării.

Ministrul român a vorbit despre legătura apropiată pe care o are cu nașul său și despre onoarea de a-l avea alături în ziua nunții.

„Cu nașul meu sunt coleg de mult timp, suntem foarte apropiați și suntem prieteni de foarte mulți ani. E o onoare pentru mine să-l am alături“, a mai spus Alexandru Nazare.