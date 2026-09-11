Cine îl cunună pe Alexandru Nazare. Nașul său ocupă o funcție-cheie la nivel european

Alexandru Nazare și artista de muzică populară Maria Mihali se căsătoresc sâmbătă, 12 septembrie, la București, iar nașul celor doi va fi Kyriakos Pierrakakis, ministrul Economiei și Finanțelor din Grecia și președintele Eurogrupului. Cu numai o zi înainte de ceremonie, oficialul grec a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și partenera sa, Maria Mihali, în vârstă de 30 de ani, își vor oficializa relația sâmbătă, 12 septembrie. Cei doi vor fi cununați de Kyriakos Pierrakakis, omologul grec al ministrului român și, din decembrie 2025, președintele Eurogrupului.

Relația dintre Alexandru Nazare și viitorul său naș a început în urmă cu mai mulți ani, într-un context profesional. Ministrul român a povestit pentru Gândul că cei doi s-au cunoscut în 2020, pe vremea când Pierrakakis ocupa funcția de ministru al Digitalizării în Grecia.

„Ne cunoaștem din 2020, din perioada campaniei României pentru găzduirea Centrului European de Competențe în domeniul Cybersecurity, când Kyriakos era ministrul Digitalizării. De atunci, am construit o relație care s-a consolidat constant, prin colaborări pe numeroase dosare și teme europene, iar astăzi suntem și colegi în ECOFIN. Dincolo de relația profesională, faptul că a ales să îmi fie naș este pentru mine o onoare și o bucurie cu totul aparte”, a declarat Nazare, pentru Gândul.

Ceremonia este programată sâmbătă, 12 septembrie, în București. Alexandru Nazare și Maria Mihali și-au anunțat apropiații printr-o invitație în care apare și numele nașului lor, Kyriakos Pierrakakis.

„A fost odată ca niciodată niciodată o întâlnire a două inimi, rânduită de Dumnezeu pentru totdeauna. Alături de nașii noștri, familia Kyriakos Pierrakakis, Vă invităm să ne fiți alături în ziua în care vom spune „DA” iubirii eterne!”, este invitația oficială pe care au făcut-o cei doi viitori soți familiei și apropiaților.

În ceea ce privește ținuta invitaților, organizatorii au stabilit o singură cerință. Dress code-ul ales pentru eveniment este „Black tie”, ceea ce presupune purtarea unei cravate negre.

Alexandru Nazare și Maria Mihali formează un cuplu de mai mulți ani, dar au preferat să își țină viața personală departe de atenția publică. Din 2024, cei doi au început să fie văzuți mai des împreună la evenimente, iar în 2025 s-au logodit.

Kyriakos Pierrakakis s-a născut în 1983, la Atena, și este politician și specialist în tehnologie și politici publice. A studiat informatica la Athens University of Economics and Business, iar ulterior a urmat programe de master la Harvard Kennedy School și MIT, în domeniul politicilor publice și tehnologiei.

Între 2019 și 2023, Pierrakakis a fost ministru al Guvernanței Digitale din Grecia, perioadă în care a coordonat procesul de digitalizare a administrației publice. Din 2023 până în 2025 a ocupat funcția de ministru al Educației, iar în martie 2025 a devenit ministru al Economiei și Finanțelor.

Din decembrie 2025, Kyriakos Pierrakakis ocupă și funcția de președinte al Eurogrupului, organismul care îi reunește pe miniștrii de finanțe din statele zonei euro. În guvernul condus de Kyriakos Mitsotakis, activitatea sa a fost legată de digitalizare, reformă administrativă, educație și politici economice europene.

Legătura dintre Alexandru Nazare și Pierrakakis s-a consolidat în timp inclusiv prin colaborarea pe dosare europene. Cei doi sunt în prezent colegi în ECOFIN, iar relația profesională s-a transformat și într-una personală, oficialul grec urmând să îi fie naș ministrului român.

Cu o zi înainte de ceremonia lui Alexandru Nazare și Maria Mihali, Kyriakos Pierrakakis a avut și o întâlnire oficială în România. Ministrul grec al Economiei și Finanțelor a fost primit vineri, 11 septembrie, la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

Motivul vizitei oficiale nu a fost comunicat. Detalii referitoare la discuțiile dintre președintele României și oficialul grec urmau să fie prezentate de reprezentanții Administrației Prezidențiale. Ultima întâlnire oficială dintre Alexandru Nazare și Kyriakos Pierrakakis avusese loc la Atena, în perioada 5-7 noiembrie 2025, când ministrul român al Finanțelor se afla într-o vizită de lucru.

Discuțiile de atunci au vizat consolidarea cooperării economice dintre România și Grecia, cu accent pe reformele fiscale și pe identificarea unor oportunități strategice pentru investiții comune în infrastructura energetică, de transport și digitală.

Cu o zi înaintea nunții, și liderul PSD Sorin Grindeanu a vorbit despre căsătoria ministrului Finanțelor. Întrebat de jurnaliști despre Alexandru Nazare după discursul susținut la Școala Politică TSD Romania, Grindeanu i-a transmis acestuia o urare, dar a spus că nu va putea participa la nuntă.

„Îi doresc casă de piatră, înțeleg că mâine are nuntă! Din păcate nu pot să ajung. Îi doresc casă de piatră”, a declarat Sorin Grindeanu, după discursul susținut la Școala Politică TSD Romania, când jurnaliștii l-au întrebat dacă Alexandru Nazare poate fi un nume de premier.

Alexandru Nazare se va căsători cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară și religioasă în vârstă de 30 de ani. Artista s-a născut și a crescut în Baia Mare, iar repertoriul său este legat în special de tradițiile Maramureșului istoric și de zona Borșa, localitatea de origine a tatălui său.

Potrivit publicației DirectMM, Maria Mihali a colaborat de-a lungul carierei cu Grupul Iza și a participat la spectacole și festivaluri atât în România, cât și în străinătate. Pricesnele ocupă, de asemenea, un loc important în activitatea sa artistică. Maria Mihali a absolvit Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, apoi Facultatea de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Ulterior, și-a continuat pregătirea cu un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor, finalizat în 2020 la FSEGA.