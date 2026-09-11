Politica

Grindeanu acuză Guvernul că împinge România spre „faliment social”

Grindeanu acuză Guvernul că împinge România spre „faliment social”Sursa foto: Facebook/Sorin Grindeanu
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Din cuprinsul articolului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, lansează un atac dur la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan și susține că România se confruntă nu doar cu probleme economice, ci și cu un risc de „faliment social”. Liderul PSD afirmă că este nevoie de un Executiv cu puteri depline și reclamă în special situația tinerilor.

Grindeanu, la Școala Politică a TSD de la Neptun

Grindeanu a vorbit, vineri, la Școala Politică a TSD de la Neptun, unde a susținut că măsurile adoptate în ultimele luni au afectat puternic generația tânără.

„România are nevoie de un guvern cu puteri depline. O spunem cu toţii şi, mai ales voi, tinerii, în rândul cărora creşte şi a crescut în aceste luni sărăcia extremă. Cifrele ne arată cu fiecare zi că interimatul monosprâncenat cu tineri frumoşi şi liberi aruncă România nu doar în faliment economic, ci într-un faliment social.

Aici pot să detaliez un pic şi să vă spun că 1 din 3 tineri este în prezent şomer. Suntem ţara europeană cu cei mai mulţi tineri fără un loc de muncă. Iar combinaţia aceasta dintre salarii reduse, inflaţie ridicată, costuri mari pentru o chirie şi accesul mai dificil la credit întârzie independenţa voastră financiară”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD acuză situația din învățământ

Liderul PSD a criticat și situația din învățământ, despre care spune că se află în colaps. El a legat problemele sistemului de rezultatele slabe obținute de elevii români la testările internaționale.

„Şi toate aceste lucruri se întâmplă în timp ce sistemul de educaţie este în colaps. Şi după aceea ne mai mirăm de ce rezultatele la testele PISA sunt din ce în ce mai slabe, când unii deştepţi doar numără ospătarii prin guvern şi taie fix de la veniturile profesorilor, dar se laudă cu reformarea României şi cu sărăcirea tuturor”, a transmis acesta.

Grindeanu anunță că PSD e pregătit să intre la guvernare

Grindeanu susține că PSD trebuie să reacționeze și afirmă că partidul este pregătit să intre la guvernare fie cu un cabinet minoritar, fie într-o nouă coaliție.

„De aici porneşte revolta noastră, a mea, a lui Claudiu, a celorlalţi, a voastră până la urmă. Aceste politici de decimare a tinerei generaţii trebuie să înceteze. Iar pentru asta este nevoie de o schimbare fermă de direcţie. Partidul Social-Democrat a decis că este dispus să-şi asume să guverneze cu un cabinet minoritar sau într-o coaliţie.”

În final, președintele PSD a susținut că măsurile Guvernului au afectat toate categoriile sociale.

„Aici nu e vorba doar de voi, de tineri. N-a scăpat absolut nimeni de Ilie. N-au scăpat nici tinerii, n-au scâpat nici bătrânii, nu au scăpat nici mamele, nu au scăpat copiii, nu a scăpat nici mediul privat sau sectorul public. Toţi am fost, cu toţii am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP până la urmă. Doar cifrele au contat şi nu oamenii.”

Grindeanu a încheiat pledând pentru formarea unui Executiv în jurul PSD și pentru o schimbare de direcție politică în perioada următoare.

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