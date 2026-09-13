Social

Pierdere pentru lumea medicală. A murit șefa Secției de Psihiatrie Pediatrică de la Spitalul „Gheorghe Preda” din Sibiu

Pierdere pentru lumea medicală. A murit șefa Secției de Psihiatrie Pediatrică de la Spitalul „Gheorghe Preda” din SibiuAsigurare medicală. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Comunitatea medicală din Sibiu este în doliu după moartea medicului primar Angela Muntean, șefa Secției de Psihiatrie Pediatrică de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda”. Medicul s-a implicat în îngrijirea copiilor și adolescenților cu probleme de sănătate mintală și a făcut parte și din echipa Centrului de Sănătate Mintală pentru copii. Anunțul a fost făcut duminică, 13 septembrie, de reprezentanții spitalului.

Spitalul „Gheorghe Preda” a anunțat moartea medicului

Reprezentanții Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu au transmis un mesaj de adio după dispariția Angelei Muntean. Medicul ocupa funcția de șef al Secției de Psihiatrie Pediatrică și era unul dintre specialiștii implicați în tratarea copiilor și adolescenților cu afecțiuni psihice.

„Rămas bun, doamna doctor”, au transmis reprezentanții unității medicale.

Potrivit structurii organizatorice publicate pe site-ul spitalului, Angela Muntean era medic primar în specialitatea psihiatrie pediatrică și conducea secția dedicată pacienților minori.

CJRAE Sibiu

CJRAE Sibiu. Sursa foto: Facebook

Angela Muntean, un medic dedicat copiilor și adolescenților cu probleme de sănătate mintală

Secția de Psihiatrie Pediatrică a Spitalului „Dr. Gheorghe Preda” este singura unitate de acest tip din județul Sibiu care asigură internarea copiilor și adolescenților cu afecțiuni psihiatrice. Secția dispune de 25 de paturi pentru pacienți și de alte patru paturi destinate însoțitorilor.

Angela Muntean făcea parte și din echipa Centrului de Sănătate Mintală pentru copii, care include un staționar de zi cu 20 de locuri.

De-a lungul activității sale medicale, doctorița a lucrat cu pacienți diagnosticați cu tulburări de spectru autist, ADHD, anxietate, depresie și tulburări de comportament. Ea s-a ocupat și de copii cu întârzieri în dezvoltare, arată turnulsfatului.ro.

Abordarea sa medicală era centrată pe nevoile copilului și ale familiei, cu accent pe intervenția timpurie și pe sprijinirea integrării școlare.

Secția din Sibiu primea pacienți din mai multe județe

Serviciile de psihiatrie pediatrică oferite de spitalul sibian se adresau atât copiilor și adolescenților din județul Sibiu, cât și pacienților din alte regiuni ale țării.

Stiri calde

22:33 - Diferențe uriașe între pensiile românilor. Un milion de pensionari primesc doar 1.281 de lei, în timp ce alții încase...
22:22 - Traian Băsescu, despre următoarea mutare a lui Nicușor Dan și situația lui Ilie Bolojan. Cum ar putea arăta viitorul ...
22:13 - Pierdere pentru lumea medicală. A murit șefa Secției de Psihiatrie Pediatrică de la Spitalul „Gheorghe Preda” din Sibiu
22:03 - Cum este sacrificat STB pentru a hrăni "rechinii imobiliari" ai Capitalei
21:54 - Bogdan Ivan îl acuză pe Ilie Bolojan că ignoră criza carburanților: Oamenii n-au cum să mai aibă încredere în stat
21:42 - Zile libere pentru căsătorie sau deces. Ce drepturi au angajații și ce se întâmplă în cazul celor din sectorul privat
21:33 - Eugen Tomac a reprezentat România în Valea Timocului, la solicitarea lui Nicușor Dan. Ce le-a spus românilor din Serbia
21:25 - FC Barcelona defilează în La Liga: Victorie spectaculoasă. City s-a impus în marele derby cu United

HAI România!

Sarmiza Andronic critică modul în care instituțiile publice și demnitarii comunică cu presa

Sarmiza Andronic critică modul în care instituțiile publice și demnitarii comunică cu presa

Lecția AfD pentru România

Lecția AfD pentru România

Marius Ghenea explică de ce o simplă idee nu este suficientă pentru o afacere de succes: „Execuția este 99%”

Marius Ghenea explică de ce o simplă idee nu este suficientă pentru o afacere de succes: „Execuția este 99%”

Proiecte speciale