Comunitatea medicală din Sibiu este în doliu după moartea medicului primar Angela Muntean, șefa Secției de Psihiatrie Pediatrică de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda”. Medicul s-a implicat în îngrijirea copiilor și adolescenților cu probleme de sănătate mintală și a făcut parte și din echipa Centrului de Sănătate Mintală pentru copii. Anunțul a fost făcut duminică, 13 septembrie, de reprezentanții spitalului.

Reprezentanții Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu au transmis un mesaj de adio după dispariția Angelei Muntean. Medicul ocupa funcția de șef al Secției de Psihiatrie Pediatrică și era unul dintre specialiștii implicați în tratarea copiilor și adolescenților cu afecțiuni psihice.

„Rămas bun, doamna doctor”, au transmis reprezentanții unității medicale.

Potrivit structurii organizatorice publicate pe site-ul spitalului, Angela Muntean era medic primar în specialitatea psihiatrie pediatrică și conducea secția dedicată pacienților minori.

Secția de Psihiatrie Pediatrică a Spitalului „Dr. Gheorghe Preda” este singura unitate de acest tip din județul Sibiu care asigură internarea copiilor și adolescenților cu afecțiuni psihiatrice. Secția dispune de 25 de paturi pentru pacienți și de alte patru paturi destinate însoțitorilor.

Angela Muntean făcea parte și din echipa Centrului de Sănătate Mintală pentru copii, care include un staționar de zi cu 20 de locuri.

De-a lungul activității sale medicale, doctorița a lucrat cu pacienți diagnosticați cu tulburări de spectru autist, ADHD, anxietate, depresie și tulburări de comportament. Ea s-a ocupat și de copii cu întârzieri în dezvoltare, arată turnulsfatului.ro.

Abordarea sa medicală era centrată pe nevoile copilului și ale familiei, cu accent pe intervenția timpurie și pe sprijinirea integrării școlare.

Serviciile de psihiatrie pediatrică oferite de spitalul sibian se adresau atât copiilor și adolescenților din județul Sibiu, cât și pacienților din alte regiuni ale țării.