Pistă de biciclete între Bihor, Cluj și Alba, pe 227 km. Proiectul, contestat: o cale ferată cu valoare istorică, transformată în pistă
- Veronica Bursașiu
- 14 august 2025, 11:26
Din Băile Felix, turiștii vor putea merge pe bicicletă până în Munții Apuseni. Azi, a fost semnat proiectul, finanțat prin PNNR cu 34 milioane de lei, prin care Bihorul e legat prin piste de biciclete de Alba și Cluj. Pista va avea 227 km, din care 139 km sunt în Bihor. O parte a proiectului e contestată. Fiindcă transformă o cale ferată în pistă de bicicletă.
Linia de cale ferată cu valoare istorică, construită în 1887, transformată în pistă de biciclete
Proiectul se afla în dezbatere publică până mâine, 14 august. A fost lansat un apel în online pentru ca o linie ferată construită în 1887 să nu fie transformată în pistă de biciclete. Apelul cerea să " nu caseze linia Cordău–Holod. Să se modifice proiectul pistei de biciclete astfel încât să nu distrugă terasamentul căii ferate. Linia are valoare istorică, a fost construită în 1887. Poate fi clasată ca monument istoric", spunea bihoreanul care spera ca proiectul să meargă pe altă rută. Linia ferată nu mai era folosită din 1999. Ca urmare a unei alunecări de teren.
"Avem o linie feroviară abandonată care poate renaște, cu doar 3.5 km afectați dintr-un total de 47.5 km. Pista de biciclete poate coexista cu linia. Fără să distrugem o infrastructură care poate servi zeci de mii de locuitori și turiști. Consolidarea terasamentului trebuie oricum făcută, indiferent dacă avem tren sau bicicletă. Tram-train-ul spre Felix poate merge mai departe – costuri mai mici, eficiență mai mare. Turismul ar exploda pe un traseu pitoresc, cu potențial comparabil cu Oravița–Anina. Transportul feroviar ar oferi alternativă ecologică navetiștilor și ar putea atrage investitori. Se pot obține fonduri europene nerambursabile pentru reabilitare prin diferite programe de finanțare ale UE, precum cel al trenurilor metropolitane. Dacă o desființăm acum, reconstruirea în viitor va costa mult mai mult", spune Titus Bârza, inițiatorul demersului de a bloca desființarea căii ferate.
Pe bicicletă din Băile Felix la Padiș
Consiliul Județean Bihor spune că proiectul al cărui contract de execuție a fost semnat azi rămâne așa cum a fost inițial. "Proiectul presupune realizarea unor trasee utilizând linia de cale ferată nefuncțională dintre Băile Felix – Cordău, Sâmbăta – Rogoz, precum și drumuri județene. Proiectul include și o porțiune prin care comuna Dobrești va fi legată la traseu", a transmis CJ Bihor.
Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, anunță că a semnat contractul pentru proiectarea și execuția traseului cicloturistic VELO APUSENI, pe sectorul aferent județului Bihor, între Băile Felix și Ic Ponor, în Padiș.
Traseul VELO Apuseni va fi integrat în rețeaua națională VELO
"Prin finalizarea Centurii Sânmartin și a pistei de biciclete de-a lungul acesteia, Oradea va fi legată la acest traseu, facilitând accesul bicicliștilor până în Munții Apuseni.Firma Dacia Asphalt S.R.L., câștigătoarea licitației, trebuie să finalizeze lucrările până la 30 iunie 2026. Principalul beneficiu al acestui proiect este consolidarea poziției județului Bihor ca destinație de referință pentru cicloturism.", spune Mircea Mălan.
Traseul VELO APUSENI va fi integrat în rețeaua națională VELO, care, la rândul său, va include rute la nivel european. Pe lângă impactul ecologic pozitiv, proiectul va stimula dezvoltarea economică și socială și va genera noi locuri de muncă.
