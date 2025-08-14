Social Pistă de biciclete între Bihor, Cluj și Alba, pe 227 km. Proiectul, contestat: o cale ferată cu valoare istorică, transformată în pistă







Din Băile Felix, turiștii vor putea merge pe bicicletă până în Munții Apuseni. Azi, a fost semnat proiectul, finanțat prin PNNR cu 34 milioane de lei, prin care Bihorul e legat prin piste de biciclete de Alba și Cluj. Pista va avea 227 km, din care 139 km sunt în Bihor. O parte a proiectului e contestată. Fiindcă transformă o cale ferată în pistă de bicicletă.

Proiectul se afla în dezbatere publică până mâine, 14 august. A fost lansat un apel în online pentru ca o linie ferată construită în 1887 să nu fie transformată în pistă de biciclete. Apelul cerea să " nu caseze linia Cordău–Holod. Să se modifice proiectul pistei de biciclete astfel încât să nu distrugă terasamentul căii ferate. Linia are valoare istorică, a fost construită în 1887. Poate fi clasată ca monument istoric", spunea bihoreanul care spera ca proiectul să meargă pe altă rută. Linia ferată nu mai era folosită din 1999. Ca urmare a unei alunecări de teren.

"Avem o linie feroviară abandonată care poate renaște, cu doar 3.5 km afectați dintr-un total de 47.5 km. Pista de biciclete poate coexista cu linia. Fără să distrugem o infrastructură care poate servi zeci de mii de locuitori și turiști. Consolidarea terasamentului trebuie oricum făcută, indiferent dacă avem tren sau bicicletă. Tram-train-ul spre Felix poate merge mai departe – costuri mai mici, eficiență mai mare. Turismul ar exploda pe un traseu pitoresc, cu potențial comparabil cu Oravița–Anina. Transportul feroviar ar oferi alternativă ecologică navetiștilor și ar putea atrage investitori. Se pot obține fonduri europene nerambursabile pentru reabilitare prin diferite programe de finanțare ale UE, precum cel al trenurilor metropolitane. Dacă o desființăm acum, reconstruirea în viitor va costa mult mai mult", spune Titus Bârza, inițiatorul demersului de a bloca desființarea căii ferate.

Consiliul Județean Bihor spune că proiectul al cărui contract de execuție a fost semnat azi rămâne așa cum a fost inițial. "Proiectul presupune realizarea unor trasee utilizând linia de cale ferată nefuncțională dintre Băile Felix – Cordău, Sâmbăta – Rogoz, precum și drumuri județene. Proiectul include și o porțiune prin care comuna Dobrești va fi legată la traseu", a transmis CJ Bihor.