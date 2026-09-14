Casa scării, holurile, subsolurile și terasele unui bloc fac, de regulă, parte din proprietatea comună a tuturor proprietarilor. Folosirea acestor spații trebuie să se facă fără a încălca drepturile celorlalți coproprietari. Niciun proprietar nu poate decide singur închirierea sau vânzarea lor, iar depozitarea obiectelor personale poate duce la solicitarea eliberării spațiilor ocupate și, în anumite cazuri, la aplicarea unor sancțiuni. Articolul 11 din Conținutul-cadru al regulamentului condominiului, aprobat prin Ordinul nr. 1.058/2019, interzice depozitarea obiectelor pe proprietatea comună atunci când acestea împiedică folosirea normală a clădirii sau a spațiilor comune ori afectează drepturile celorlalți proprietari.

Părțile comune ale unui imobil cu mai multe apartamente cuprind spațiile, elementele de construcție și instalațiile folosite de mai mulți proprietari sau destinate să deservească mai multe locuințe.

În această categorie intră terenul pe care este construit blocul, fundația, structura de rezistență, fațadele, acoperișul și terasele. Tot proprietate comună sunt și spațiile destinate accesului și circulației, precum casa scării, holurile și lifturile.

În funcție de configurația și destinația clădirii, proprietatea comună poate include subsoluri, boxe, camere ale centralelor termice, spații tehnice, uscătorii și spălătorii, dacă acestea nu au un regim juridic distinct.

Instalațiile care deservesc mai multe apartamente fac parte, de asemenea, din proprietatea comună. Printre acestea se numără rețelele de apă, canalizare, gaze și încălzire, inclusiv coloanele și celelalte componente comune.

Toți proprietarii au dreptul să folosească spațiile comune, cu respectarea regulilor de conviețuire și a drepturilor celorlalți proprietari. Accesul la aceste zone este, în principiu, liber și gratuit, însă utilizarea lor nu trebuie să limiteze accesul celorlalți coproprietari.

Un proprietar nu poate transforma o parte comună într-un spațiu personal dacă, prin această utilizare, îi împiedică pe ceilalți să beneficieze de ea în condiții normale.

Obiectele lăsate pe hol pot încălca regulile condominiului

Depozitarea obiectelor personale pe holuri, în casa scării sau în alte spații comune poate deveni o problemă atunci când afectează circulația ori accesul la locuințe și instalații.

Bicicletele, mobilierul, cutiile, hainele și alte bunuri personale nu pot fi lăsate în locuri în care blochează căile de acces, îngreunează deplasarea sau împiedică folosirea normală a spațiilor comune. Regulamentul interzice și abandonarea bunurilor în aceste zone.

Atunci când obiectele depozitate într-o zonă comună împiedică accesul, îngreunează circulația sau afectează drepturile celorlalți locatari, asociația de proprietari poate solicita îndepărtarea lor.

Solicitarea poate fi transmisă în scris, printr-o notificare prin care proprietarului i se cere să elibereze spațiul într-un termen stabilit, care poate fi de 15 zile.

Dacă acesta nu respectă cererea, asociația se poate adresa instanței. Judecătorul poate dispune eliberarea spațiului și îndepărtarea bunurilor, în condițiile legii.

În funcție de natura încălcării și de competențele autorităților, proprietarul poate suporta și sancțiuni contravenționale. Poliția locală poate interveni în situațiile care intră în atribuțiile sale.

Spațiile comune ale unui bloc nu pot fi închiriate sau înstrăinate după bunul plac al unui singur proprietar. Anumite spații pot fi închiriate în condițiile stabilite de lege și de asociația de proprietari, iar veniturile obținute sunt destinate cheltuielilor și lucrărilor pentru imobil.

Banii proveniți din închirierea unor spații comune nu pot fi folosiți discreționar de președintele asociației.

Fiecare proprietar de apartament deține și o cotă-parte indiviză din proprietatea comună, aferentă locuinței sale. Aceasta include elemente precum holurile, casa scării, structura de rezistență și instalațiile care deservesc mai multe proprietăți individuale.

Atât timp cât își păstrează destinația de părți comune, aceste cote se transmit numai odată cu apartamentul și nu pot fi vândute separat.

Proprietarii care distrug sau deteriorează instalațiile și alte elemente comune ale clădirii pot fi obligați să suporte costurile remedierii prejudiciului.

În funcție de gravitatea faptei și de prevederile legale aplicabile, pot fi dispuse și sancțiuni contravenționale. Acestea pot varia de la câteva sute de lei la câteva mii de lei, iar în anumite situații pot ajunge până la 10.000 de lei.

Intervențiile asupra structurii de rezistență sunt tratate mai sever, în funcție de natura lucrărilor și de modul în care au fost executate.

Încălcarea prevederilor privind autorizarea construcțiilor poate constitui, în anumite situații, infracțiune și poate atrage răspunderea penală.