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Scandal în alegerile din SUA. Nicki Minaj o atacă pe guvernatoarea New Yorkului și face campanie pentru republicani

Scandal în alegerile din SUA. Nicki Minaj o atacă pe guvernatoarea New Yorkului și face campanie pentru republicaniSursa foto: Facebook/ Kathy Hochul
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Din cuprinsul articolului

Cântăreaţa rap Nicki Minaj a lansat un atac la adresa guvernatoarei democrate a statului New York, Kathy Hochul, pe care a numit-o „o femeie rea”, şi le-a cerut alegătorilor să voteze pentru candidatul republican Bruce Blakeman. Schimbul de acuzaţii a avut loc joi, după ce artista s-a implicat în campania electorală a republicanilor.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Nicki Minaj a susţinut că actuala guvernatoare va avea parte de o „cădere inevitabilă” la alegerile de la jumătatea mandatului, programate pentru marţi, 3 noiembrie.

Artista a mai scris că Hochul „nu va scăpa de mânia lui Dumnezeu” şi a acuzat-o că nu a „denunţat răul când a avut ocazia” şi că se înconjoară de un „anturaj rău”.

Nicki Minaj le cere alegătorilor să voteze pentru republicanul Bruce Blakeman

Cântăreaţa şi-a îndemnat susţinătorii să voteze pentru Bruce Blakeman, candidatul republican la funcţia de guvernator al statului New York.

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Acesta a intervenit, la rândul său, în schimbul de replici şi a publicat un mesaj pe X: „Nicki, am deja camioneta de mutare pregătită. E timpul să-i spunem adio celei mai slabe guvernatoare din Statele Unite”.

La începutul acestei săptămâni, Nicki Minaj l-a însoţit pe preşedintele Donald Trump la un miting electoral organizat în Michigan, unde i-a îndemnat pe tineri să voteze pentru republicani.

Nicki Minaj

Sursa foto: Facebook/Nicki Minaj

 

Kathy Hochul îi recomandă artistei să se deconecteze de la internet

Guvernatoarea Kathy Hochul a răspuns criticilor în cadrul unui miting electoral. Aceasta i-a recomandat cântăreţei să petreacă mai mult timp în afara mediului online şi să nu mai participe la mitingurile preşedintelui Donald Trump.

„Ar trebui să iasă mai mult în lume, să se deconecteze de la internet şi să nu mai meargă la mitingurile lui Trump”, a declarat Hochul, adăugând că acestea „îi otrăvesc mintea”, potrivit postului ABC7.

Potrivit celor mai recente sondaje menţionate de EFE, Kathy Hochul are un avans de 11-14 puncte procentuale faţă de candidatul republican.

Newyorkezii votează pentru guvernator şi reprezentanţii în Congres

La scrutinul de marţi, alegătorii din statul New York vor decide cine va ocupa funcţia de guvernator şi vor vota pentru ocuparea celor 26 de locuri ale statului în Camera Reprezentanţilor.

Pe buletinele de vot se vor afla şi candidaţii pentru funcţiile de viceguvernator, procuror general şi controlor financiar al statului. Votul anticipat a început deja.

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