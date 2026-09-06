SUA capătă drepturi asupra producției de petrol din Venezuela

Administrația președintelui Donald Trump a încheiat un acord cu Venezuela prin care Pentagonul primește gratuit o participație de 35% în North American Blue Energy Partners (NABEP), companie care a obținut concesiuni pentru 17 câmpuri petroliere venezuelene, valabile timp de 100 de ani. Înțelegerea oferă Statelor Unite inclusiv drepturi asupra producției de petrol a companiei, potrivit CNBC.

Concesiunile ar acoperi, dacă cifrele prezentate de Casa Albă sunt corecte, rezerve dovedite de aproximativ 65 de miliarde de barili de petrol. Volumul reprezintă aproximativ 20% din rezervele estimate ale Venezuelei.

Raportată la cantitatea de petrol aflată în aceste concesiuni, NABEP ar ajunge astfel a doua mare companie petrolieră din lume după Saudi Aramco și ar avea acces la rezerve de aproximativ patru ori mai mari decât cele controlate de ExxonMobil.

Înțelegerea apare la opt luni după ce Washingtonul l-a înlăturat pe fostul președinte venezuelean Nicolás Maduro într-un raid militar și a început ulterior colaborarea cu regimul rămas la conducerea țării, condus de președintele interimar Delcy Rodríguez.

Casa Albă a anunțat că NABEP acordă Office of Strategic Capital, structură din cadrul Pentagonului, o participație de 35%, fără costuri pentru contribuabilii americani. Acordul merge însă dincolo de deținerea unei participații în companie. Departamentul de Stat primește dreptul de a cumpăra 20% din producția petrolieră a NABEP la costul de producție, și nu la prețul pieței. În același timp, SUA beneficiază de drept de preempțiune asupra celorlalte 80% din producție.

Guvernul american capătă și posibilitatea de a bloca anumite numiri în consiliul de administrație al NABEP, în timp ce majoritatea membrilor boardului trebuie să fie cetățeni americani. Înțelegerea este guvernată de legislația Statelor Unite și se află sub jurisdicția instanțelor americane.

„Aceasta este pur şi simplu o întreprindere de stat", a declarat Scott Lincicome, expert în dreptul comerţului internaţional la Cato Institute. "Controlul de facto asupra întregii producţii la cost înseamnă proprietate."

Petrolul pe care SUA îl vor putea cumpăra în condiții preferențiale urmează să fie folosit pentru refacerea Rezervei Strategice de Petrol, dar și pentru necesitățile armatei și pentru alte activități considerate sensibile, potrivit informațiilor prezentate de Casa Albă.

Un oficial american a declarat însă că Washingtonul nu intenționează să utilizeze în mod obișnuit dreptul de preempțiune asupra celor 80% din producție rămase. Mecanismul a fost introdus pentru a putea fi folosit în cazul unor eventuale situații de criză.

Administrația Trump a acumulat participații în mai multe companii pentru a asigura accesul Statelor Unite la resurse și tehnologii considerate strategice. Ritmul unor astfel de intervenții este însă rar întâlnit în economia americană în afara perioadelor marcate de crize majore. În domeniul petrolier, exemplele istorice sunt și mai puține.

Tyler Priest, istoric al industriei petroliere la University of Iowa, spune că autoritățile americane au analizat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial varianta preluării directe a unei concesiuni petroliere din Arabia Saudită. Planul nu a fost dus mai departe după opoziția industriei.

Un alt moment a apărut în 1976, când Congresul american a fost aproape să creeze o companie petrolieră federală, însă proiectul a fost respins la limită.

„Faptul că guvernul american intră într-un astfel de aranjament cu un concesionar controversat, într-o ţară cunoscută pentru corupţie endemică, ridică tot felul de semnale de alarmă", a spus Priest.

Administrația Trump susține că implicarea Statelor Unite ar trebui să reducă riscurile percepute de investitori și să încurajeze companiile private să investească din nou în industria petrolieră venezueleană.

Secretarul Energiei, Chris Wright, a declarat că acordul încheiat cu NABEP nu are rolul de a înlocui sectorul privat. El a afirmat și că guvernul american nu va deveni operator sau producător direct al rezervelor de petrol din Venezuela.

Marile companii americane continuă însă să privească prudent o eventuală revenire pe piața venezueleană, după ce guvernul de la Caracas a naționalizat activele din industria petrolieră în 2007. CEO-ul ExxonMobil, Darren Woods, i-a spus lui Donald Trump, în ianuarie, că Venezuela este "de neinvestit" în actualele condiții.

ConocoPhillips nu intenționează, la rândul său, să revină în Venezuela înainte de recuperarea sumelor pe care compania le are de primit de la autoritățile de la Caracas.

Chevron rămâne singura mare companie petrolieră americană care operează în Venezuela. Grupul a anunțat separat o investiție de 7 miliarde de dolari prin care intenționează să își majoreze de peste două ori producția din această țară până în 2031.

În centrul acordului se află și CEO-ul NABEP, Alejandro Betancourt, o figură controversată care s-a confruntat anterior cu acuzații de spălare de bani și corupție. El nu a fost pus sub acuzare și a negat orice faptă ilegală.

Un oficial american a declarat că administrația a ales NABEP deoarece Betancourt este considerat „un bun operator petrolier” și pentru că a fost util în trecut guvernului Statelor Unite.

Compania susține că, sub conducerea acestuia, producția sa din Venezuela a crescut de la 18.000 de barili la peste 200.000 de barili pe zi. La acest nivel, NABEP ar fi al doilea mare producător privat de petrol din Venezuela.

Planurile companiei sunt însă considerabil mai mari. NABEP afirmă că acordul ar putea genera investiții de aproape 100 de miliarde de dolari în industria petrolieră venezueleană. Pe termen apropiat, compania își propune să depășească o producție de un milion de barili de petrol pe zi.

Acordul dintre administrația Trump și NABEP vine și cu incertitudini legate de formula juridică prin care Pentagonul ajunge să dețină participația de 35%. Înainte de apariția înțelegerii, Pentagonul declara că Office of Strategic Capital nu poate deține participații în companii private și că mandatul structurii este limitat la acordarea de împrumuturi, garanții și asistență tehnică.

Casa Albă a confirmat ulterior participația de 35% în NABEP, iar un oficial american a declarat că formula folosită este compatibilă cu atribuțiile legale ale instituției. Peter Harrell, fost consilier economic internațional în Consiliul Național de Securitate în timpul administrației Biden, afirmă însă că administrația Trump nu a prezentat până acum în mod clar baza juridică pentru această structură.

Există și riscuri legate de viitoarele schimbări politice din cele două țări.

Bob McNally, președintele Rapidan Energy, consideră că o administrație democrată care ar ajunge la Casa Albă după alegerile prezidențiale din 2028 ar putea reanaliza acordul sau chiar ar putea încerca să îl desființeze. În Venezuela, un viitor guvern ar putea la rândul său să încerce anularea înțelegerii.