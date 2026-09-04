Armata Statelor Unite a dezactivat identificatorii publicitari de pe o parte dintre telefoanele și calculatoarele utilizate de personalul militar, potrivit unor scrisori transmise Congresului și unor declarații oferite Reuters.

Măsura urmărește să reducă riscul ca datele de localizare colectate de industria publicitară să fie vândute și folosite pentru urmărirea militarilor americani aflați în zone de conflict.

Informațiile au fost publicate vineri, 4 septembrie 2026, după ce senatorul Ron Wyden și reprezentantul Pat Harrigan au cerut Pentagonului să investigheze dacă armata a contracarat în mod adecvat riscurile generate de comercializarea datelor de localizare.

Discuția are loc în contextul unor rapoarte potrivit cărora informații disponibile comercial ar fi fost folosite pentru a identifica și viza forțe americane din Orientul Mijlociu.

Forțele Aeriene ale SUA au transmis că au dezactivat identificatorii publicitari de pe telefoanele mobile și calculatoarele utilizate de personal în urmă cu aproximativ două luni. Comandamentul pentru Operațiuni Speciale a precizat, într-o scrisoare separată, că a făcut recent aceeași schimbare pe dispozitivele care folosesc Windows.

Armata americană a declarat pentru Reuters că identificatorii publicitari asociați dispozitivelor mobile au fost dezactivați la începutul acestui an. În cazul calculatoarelor Windows, blocarea acestor identificatori exista deja înainte de 2021, potrivit aceleiași instituții.

Armata a precizat că pe dispozitivele mobile Android și Apple dezactivarea implicită era aplicată cel puțin din februarie 2026. Scrisorile transmise de Armată și Marină nu au indicat însă momentul exact în care au fost impuse toate restricțiile.

Forțele Aeriene și Comandamentul pentru Operațiuni Speciale au refuzat să ofere comentarii suplimentare. Marina nu a răspuns solicitărilor de informații.

Identificatorii publicitari mobili, cunoscuți sub abrevierea MAID, sunt coduri unice asociate dispozitivelor. Aceștia pot fi utilizați pentru a urmări activitatea unui utilizator între aplicații și pentru a estima sau identifica locația fizică a telefonului.

Datele sunt colectate de aplicații și companii din industria publicitară, apoi pot ajunge la brokeri de date, firme care agregă și revând informații personale. În anumite condiții, aceste informații pot permite identificarea unor persoane sau a unor grupuri de utilizatori.

Zach Edwards, cofondator al companiei de tehnologie publicitară și confidențialitate Decryptads, a declarat că dezactivarea MAID pe dispozitivele militare este „cu siguranță un lucru pozitiv”. Potrivit lui, măsura ar trebui să împiedice includerea locației militarilor în anumite vânzări de date realizate în masă.

Expertul a avertizat însă că dezactivarea identificatorilor publicitari nu elimină toate metodele de urmărire. Personalul poate fi identificat și prin corelarea altor informații tehnice despre dispozitiv cu datele de rețea sau cu informații de localizare.

În luna mai, Reuters a relatat că datele de localizare disponibile comercial ar fi fost folosite pentru a urmări militari americani din Orientul Mijlociu. Informațiile au determinat noi întrebări privind riscurile de securitate asociate telefoanelor și aplicațiilor utilizate în zonele de conflict.

În iulie, Reuters a relatat că unii militari desfășurați în regiune ar putea fi obligați să renunțe la telefoane, pe fondul îngrijorărilor că videoclipurile publicate online ar fi putut ajuta Iranul să localizeze baze americane.

Senatorul Ron Wyden, democrat din Oregon, a declarat că măsurile adoptate până acum „nu au fost eficiente în neutralizarea acestei amenințări”. Reprezentantul Pat Harrigan, republican din Carolina de Nord, a afirmat că adversarii Statelor Unite nu ar trebui să poată cumpăra informații care să îi ajute să urmărească militarii americani.

Pentagonul a transmis că va răspunde direct parlamentarilor.