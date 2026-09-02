Probleme la Pentagon. Plecarea din funcție a secretarului Armatei Statelor Unite ale Americii, Dan Driscoll, readuce în atenția publică tensiunile profunde din interiorul Pentagonului. Informații obținute de CNN indică faptul că Pete Hegseth este acuzat de încetinirea procesului de modernizare a forțelor armate, ca urmare a concentrării sale pe disputele ideologice și pe îndepărtarea liderilor militari care nu îi împărtășesc viziunea.

O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru sursa citată că, atunci când și-a înaintat demisia, Driscoll a invocat „îngrijorări legate de administrație cu privire la transformarea și pregătirea Armatei și blocarea acestor eforturi de către Hegseth, în special prin demiterea generalilor responsabili de ele”. Fostul oficial a anunțat în cursul serii de marți că ziua de miercuri va fi ultima sa zi completă în funcție.

Mai mulți oficiali și experți au confirmat motivele de îngrijorare exprimate de Dan Driscoll. Acțiunile lui Pete Hegseth afectează capacitatea forțelor terestre de a se moderniza și de a se adapta la cerințele războiului modern din secolul XXI, unde utilizarea dronelor și a tehnologiilor noi are un rol esențial. Îndepărtarea sau demiterea comandanților care coordonau aceste proiecte creează dezechilibre majore.

„Este esențial să ai lideri-cheie care înțeleg tehnologia și au temperamentul necesar pentru a lucra cu industria și a transforma acest lucru în capacități militare”, a declarat un fost oficial de rang înalt al Armatei. „Când îi concediezi pe acești oameni din motive arbitrare, apare confuzie și se creează un vid… Armata traversează în prezent o perioadă de turbulențe.”

În discuții private, înalți oficiali militari americani au recunoscut că s-au confruntat cu presiuni politice constante în timpul mandatului lui Hegseth, în special din cauza prioritizării temelor de război cultural. Aceștia își exprimă îngrijorarea profundă față de valul recent de demiteri din rândul conducerii militare și civile.

Un oficial din domeniul apărării aflat în Europa a declarat pentru CNN că, deși Hegseth a vorbit despre reformarea tehnologică și a emis anterior directive privind sistemele fără pilot, în practică acesta și conducerea Pentagonului par mai concentrați pe probleme culturale decât pe modernizare.

De cealaltă parte, reprezentanții oficiali neagă aceste acuzații. Purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului, Sean Parnell, a respins acuzațiile, calificând drept „o invenție totală” afirmația că Hegseth nu se concentrează pe modernizare și susținând că „întregul Departament” este unit în jurul viziunii sale.

În prezent, Armata SUA dispune doar de cinci generali activi cu patru stele. Încă de la preluarea mandatului, Hegseth a afirmat că intenționează să reducă numărul generalilor și amiralilor cu patru stele, o intenție susținută și în trecut de diferiți analiști. Cu toate acestea, surse din sistem susțin că eliberările din funcție recente nu fac parte dintr-o strategie militară coerentă.

Odată cu plecarea lui Driscoll, Armata se va afla în situația de a nu avea un șef de stat major și un secretar confirmați oficial. Această lipsă de conducere ridică semne de întrebare grave, mai ales în contextul conflictului în derulare cu Iranul și al necesității urgente de retehnologizare.

Mike O’Hanlon, titularul catedrei Philip H. Knight pentru apărare și strategie din cadrul Brookings Institution, consideră că Hegseth „perturbă” procesul și „pierde din ritm” prin îndepărtarea unor ofițeri foarte respectați și eficienți.

„Este atât de obsedat de aceste răfuieli și lupte false”, a spus O’Hanlon.

Activitatea lui Pete Hegseth la conducerea apărării s-a caracterizat prin atacuri vehemente la adresa politicilor sociale din armată și a liderilor pe care îi consideră promotor ai curentului woke. Printre primele măsuri propuse s-au numărat redenumirea Departamentului Apărării în Departamentul Războiului și revenirea la nume din perioada Confederației pentru anumite baze militare.

În cadrul unei întâlniri din luna octombrie a anului trecut, Hegseth a reunit comandanții militari de top și i-a criticat dur pentru scăderea standardelor de pregătire fizică, purtarea bărbilor și transformarea instituției într-un departament orientat spre diversitate.

Limbajul critic a fost menținut și în intervențiile ulterioare. În luna august, în timpul unei vizite în Panama, el a atacat fosta administrație Biden pentru promovarea unor priorități legate de gen, diversitate și schimbări climatice. Luna trecută, Hegseth a declarat că Pentagonul „restabilește spiritul războinicului”.

Printre cele mai controversate plecări din funcție se numără cele ale șefului Statului Major al Armatei, Randy George, fostului comandant al Armatei SUA pentru Europa și Africa, generalul Christopher Donahue, și fostului comandant al Comandamentului pentru Transformarea și Instruirea Armatei, generalul David Hodne.

Pierderea acestor generali este privită cu îngrijorare deoarece toți trei coordonau adaptarea structurilor militare la noile provocări tehnologice. În Europa, generalul Donahue, fost comandant al Delta Force și considerat unul dintre cei mai capabili generali, lucra la implementarea lecțiilor învățate din războiul cu drone din Ucraina și dotarea trupelor cu sisteme accesibile și eficiente pentru contracararea amenințărilor din Orientul Mijlociu.