Șeful Secției Chirurgie de la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța și un alt chirurg militar sunt cercetați de DNA pentru luare de mită în formă continuată. Procurorii îi acuză că ar fi primit bani și diferite bunuri de la pacienți sau aparținători, în legătură cu consultații și intervenții chirurgicale.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat miercuri că procurorii militari din cadrul Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari au început urmărirea penală față de Constantin Ghiță, medic militar chirurg cu grad de colonel și șef al Secției Chirurgie din cadrul Spitalului Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța.

Acesta este cercetat pentru luare de mită în formă continuată, fiind vizate 35 de acte materiale. Totodată, procurorii au dispus controlul judiciar pe cauțiune pentru o perioadă de 60 de zile.

Constantin Ghiță trebuie să depună, în termen de șapte zile, o cauțiune în valoare de 500.000 de lei. Suma urmează să fie consemnată pe numele medicului și pusă la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție.

În același dosar este cercetat și Laurențiu Marian Minea, medic militar chirurg cu grad de colonel în cadrul aceleiași unități medicale. În cazul său, procurorii au început urmărirea penală pentru luare de mită în formă continuată, fiind anchetate opt acte materiale, și au dispus măsura controlului judiciar.

Anchetatorii au făcut percheziții atât la locuințele celor doi medici, cât și la Spitalul Militar Constanța. În timpul acestora au fost găsite asupra chirurgilor diferite sume de bani pentru care aceștia nu au putut oferi justificări.

Potrivit anchetatorilor, faptele atribuite șefului Secției Chirurgie ar fi avut loc pe parcursul a mai bine de o lună, iar banii sau bunurile ar fi fost oferite în legătură cu activitatea sa medicală.

"În perioada 27 iulie - 01 septembrie 2026, în calitate de medic militar chirurg, inculpatul Ghiţă Constantin ar fi primit, aproape zilnic, cu titlu de mită, sume de bani cuprinse între 100 lei şi 1.000 lei, precum şi alte bunuri, de la 35 de persoane (pacienţi/aparţinători), în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu în calitate de medic chirurg, respectiv intervenţii chirurgicale şi consultaţii pacienţi", au transmis reprezentanţii DNA.

În cazul lui Laurențiu Marian Minea, procurorii susțin că presupusele fapte s-ar fi petrecut între 13 august și 1 septembrie 2026. Chirurgul ar fi primit bani, dar și produse alimentare, de la opt pacienți sau aparținători, în legătură cu efectuarea unor intervenții chirurgicale și consultații.

Pe duratacontrolului judiciar, celor doi le este interzis să comunice cu persoanele indicate în ordonanțele procurorilor. De asemenea, nu pot părăsi România fără acordul organelor judiciare.

O altă interdicție stabilită de procurori vizează activitatea profesională. Cei doi nu pot exercita profesia de medic chirurg în cadrul Spitalului Militar Constanța pe perioada în care se află sub această măsură preventivă.

Ancheta nu se limitează la cei doi chirurgi. Procurorii cercetează și alte persoane în cadrul aceluiași dosar.