O mamă evreică, care și-a dus fiul de 4 ani la ceea ce credea că va fi un spectacol de păpuși pentru întreaga familie în Lower Manhattan a fost îngrozită când spectacolul, susținut financiar de primăria condusă de Zohran Mamdani, s-a transformat într-un atac la adresa Israelului, a declarat ea pentru The New York Post.

„Circul de păpuși cu pizza de carton”, un spectacol creat și interpretat de trupa de păpuși Boxcutter Collective, pe care ansamblul îl descrie drept „o celebrare” a orașului New York, a fost prezentat la Festivalul Internațional de Păpuși Fringe din acest an, o sărbătoare de mai multe zile sponsorizată parțial de Departamentul pentru Afaceri Culturale al orașului New York și de Consiliul Statului New York pentru Arte.

„Cu zgârie-nori dansatori, șobolani gigantici, flori care luptă împotriva combustibililor fosili, o fanfară live și chiar Doamna Libertății”, se arată în descrierea spectacolului.

Dar, la 15 minute de la începerea reprezentației din 13 august, spectacolul a trecut de la abordarea subiectelor centrate pe New York la poziții politice controversate împotriva statului evreu, a spus mama din Brooklyn, în vârstă de 43 de ani, care a refuzat să-și dezvăluie anonimatul.

„Chestiile anti-Israel au apărut de nicăieri”, a spus mama.

„A trecut de la șobolan de pizza și parcare paralelă la acuzații de bombardare a spitalelor de către Israel.”

Spectacolul anti-Israel, despre care femeia a spus că a fost prezentat unei mulțimi de aproximativ 200 de persoane și a durat aproximativ o oră, a inclus o scenetă cu opt artiști care recreau o flotilă, care a fost întâmpinată cu huiduieli entuziaste la adresa Israelului din partea spectatorilor. La un alt moment, s-au făcut remarci despre banii din taxele americane care merg către Israel, a spus ea.

„Cum se încadrează propaganda anti-israeliană într-o piesă care, altfel, este în întregime despre New York? Este „ura față de Israel” sinonimă cu marca orașului ca șobolan de pizza?”, a întrebat femeia, care se descrie ca o „mândră mamă sionistă”, adăugând că fiul ei de 4 ani continua să o întrebe ce se întâmplă când a văzut că e luată prin surprindere.

Refugiată din Uniunea Sovietică care locuiește acum în Windsor Terrace, mama a spus că „inima îi bătea tare”, în timp ce a văzut cum mulți din mulțime păreau să fie de acord cu „litania de acuzații” aduse Israelului.

„(Mă) simțeam ca și cum aș fi înconjurată de dușmanii mei ideologici”, a spus ea.

„Acest grup anume avea opinii foarte antisemite”, a spus ea despre Colectivul Boxcutter. „Se simțea ca o gloată – ți se zbârlea părul din ceafă.”

Boxcutter Collective și-a dovedit susținerea pentru terorismul palestinian în urma atrocităților comise de Hamas pe 7 octombrie, împotriva Israelului, când 1.200 de persoane au fost ucise, peste 250 luate ca ostatici și au avut loc numeroase violuri, mutilări și profanări de cadavre. Atunci, trupa de teatru a interpretat „Monologul Gaza” - în noiembrie 2023 - de „Ziua Internațională a Solidarității cu Poporul Palestinian” ca răspuns la ceea ce au calificat ca fiind „războiul oribil care are loc în Gaza”.

„Știam că dacă aș striga ceva împotriva Hamas, mulțimea s-ar întoarce împotriva mea, așa că mi-am ținut gura”, a declarat mama pentru The New York Post. „Generația mea se confruntă acum cu o nouă iterație a antisemitismului aici, în New York, de care familia mea a scăpat în Uniunea Sovietică.”

Manuel Moran, fondatorul și producătorul festivalului, a declarat pentru Jerusalem News Syndicate la începutul acestei săptămâni că organizatorii ar fi putut fi în întuneric cu privire la conținutul necinstit al trupei.

„Ca în cazul multor festivaluri, conținutul complet al unei producții nu este întotdeauna cunoscut în avans, iar compania a avut în premieră multe elemente ale acestei lucrări ca parte a evenimentului”, a declarat el pentru JNS. „Ne susținem rolul de a oferi o platformă artiștilor, recunoscând în același timp că artiștii sunt responsabili pentru propria lor muncă și ar trebui să poată vorbi direct despre aceasta.”

Moran a declarat publicației că, pe lângă o scenetă cu influențe idiș care a apărut în timpul festivalului, o trupă israeliană, Hanut Theater Company, a fost invitată, dar nu a putut obține vize.

Jonathan Greenblatt, directorul general al Ligii Anti-Defăimare, a criticat grav spectacolul și festivalul, spunând într-o postare pe X: „Aceasta este o utilizare necorespunzătoare a resurselor publice. Programele culturale finanțate public nu ar trebui niciodată să contribuie la un mediu în care newyorkezi evrei se simt nesiguri.”

Cererile de comentarii adresate de New York Post Boxcutter Collective, International Puppet Fringe Festival, Departamentului de Afaceri Culturale al orașului New York și Consiliului de Stat pentru Arte au rămas fără răspuns.