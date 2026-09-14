Ca și acum 100 de ani, oamenii pot fi duși de nas cu ușurință. Din ce în ce mai multe texte seducătoare inundă rețelele de socializare. Interesante prin conținut, unele chiar șocant de actuale, sunt prezentate a fi rodul prognozelor unor gânditori redutabili, dar duși de multă vreme dintre cei vii. Observații din actualitatea înconjurătoare sunt prezentate a fi fost anticipate de celebrități intrate deja în istorie, iar faptul că reprezintă astăzi realități certe, devine o chestiune menită să confirme teorii ale conspirațiilor.

Un citat deștept plăsmuit, face furori nu doar pe rețele de socializare, ci a fost chiar preluat de presa să-i zic serioasă. El este atribuit filosofului Günther Anders, un remarcabil gânditor german, dus la cele veșnice în anul 1992. Recunosc, mi-a atras atenția, l-am citit și recitit, m-a uimit capacitatea autorului indicat de a analiza și anticipa. Să vedem întâi textul:

„Pentru a înăbuși orice revoltă în avans, este important să nu o faceți violent. Metodele arhaice precum cea a lui Hitler sunt în mod clar depășite. Este suficient să creați o condiționare colectivă atât de puternică încât însăși ideea de revoltă să nu existe. Vor veni și mai multe. Pentru mintea oamenilor. Ideal ar fi formarea indivizilor de la naștere prin limitarea aptitudinilor lor biologice înnăscute.

Apoi, am continua să condiționăm prin reducerea drastică a nivelului și calității educației, pentru a o readuce la o formă de integrare profesională. Un individ needucat are doar un orizont de gândire limitat și cu cât gândul lui se limitează mai mult la preocupări materiale, mediocre, cu atât se poate revolta mai puțin. Trebuie să ne asigurăm că accesul la cunoaștere devine din ce în ce mai dificil și mai elitist, că decalajul se mărește între oameni și știință, că informațiile destinate publicului larg sunt anesteziate de orice conținut subversiv.

Din nou, este necesar să folosim persuasiunea și nu violența directă: vom difuza masiv, prin intermediul televiziunii, divertisment uluitor, mereu măgulind emoționalul, instinctivul. Vom ocupa spiritele cu ceea ce este zadarnic și jucăuș. Este bine cu vorbărie neîncetată și muzică, pentru a împiedica mintea să se întrebe, să gândească, să reflecteze.

Vom pune sexualitatea pe primul plan al intereselor umane. Ca anestezic social, nu există nimic mai bun. În general, vom avea grijă să alungăm seriozitatea din existență, să ne batem joc de tot ce are o valoare ridicată, să menținem o apologie constantă pentru lejeritate; astfel încât euforia reclamei, a consumului să devină standardul fericirii umane și modelul libertății.

Condiționarea va produce astfel o astfel de integrare a sinelui, încât singura teamă care va trebui menținută va fi aceea de a fi exclus din sistem și deci de a nu mai putea accesa condițiile materiale necesare fericirii. Omul de masă, astfel produs, trebuie tratat ca ceea ce este: un produs, un vițel și trebuie să fie supravegheat așa cum ar trebui să fie o turmă.

Orice lucru care îi permite lucidității să adoarmă, mintea lui critică este bună din punct de vedere social, ceea ce ar risca să-l trezească trebuie combătut, ridiculizat, înăbușit. Orice doctrină care contestă sistemul trebuie mai întâi catalogată drept subversivă și teroristă, iar cei care o susțin trebuie apoi tratați ca atare. Günther Anders – Învechirea omului, 1956”

Nu-i așa că vă vine să exclamați „Extraordinar! Omul ăsta a intuit la fix ceea ce trăim astăzi în materie de manipulare pe fond de alienare culturală! Un veritabil vizionar!” Vă arog să remarcați, este citată în final cartea în care ar fi apărut textul citat, chiar și anul publicării ei. Adică, un soi de ștampila autenticității.

Recunosc, la prima parcurgere a textului, și eu am tresărit surprins. Normal, am vrut să aflu mai multe. Am aflat astfel că citatul menționat este doar asociat cu opera filozofică a lui Günther Anders, în special cu primul volum din „Obsolescența omului”, publicat în 1956. Forma care circulă pe internet nu este însă un citat, ci doar o aducere la zi, o tragere la teme actuale, o adaptare eseistică la zi a unor idei ale autorului invocat. Exact aici este escrocheria.

Avem de a face în concluzie cu un răspuns formulat de AI la întrebarea „Cum ar fi scris Günther Anders despre ceea ce trăim astăzi în materie de conducere complex-manipulativă a maselor?” Asta nu însemnă defel că Günther Anders asta ar fi și gândit și scris, ci că așa este programat AI-ul ăla să rezolve ecuația dată. Păstrând oarece proporții, nu am mai citit un asemenea text-țeapă de la „Protocoalele înțelepților Sionului”. Proporții uriaș diferite, date de efectele devastatoare ale „Protocoloalor...” în pregătirea apariției mișcărilor fasciste, în perioada interbelică.

Pe atunci, exista însă o scuză: verificarea autenticității unor texte atribuite unor gânditori, autori ai unor concepte și idei, era accesibilă doar specialiștilor de primă mână. Astăzi, această verificare nu mai depinde decât de ceva răbdare și un preț în timp de câteva clicuri. De aici și îngrijorarea mea: Suntem la fel de naivi, să nu zic proști, precum eram acum 100 de ani? Să-și răspundă fiecare.