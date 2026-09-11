Portul Internațional Liber Giurgiulești ar putea deveni un obiectiv de risc în contextul războiului din Ucraina, după ce Rusia a lansat acuzații privind presupuse transporturi de armament prin port către Ucraina.

Ministrul moldovean al Infrastructurii, Vladimir Bolea, avertizează că Moscova reprezintă un risc pentru Republica Moldova și nu exclude posibilitatea ca portul să intre în atenția Rusiei.

Declarațiile au fost făcute miercuri seară, la emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii din sudul Ucrainei, în apropierea frontierei Republicii Moldova.

Situația este urmărită cu atenție la Chișinău, mai ales că Portul Internațional Liber Giurgiulești este situat la granița cu Ucraina și la doar câțiva kilometri de România.

Moscova a susținut în repetate rânduri, fără să prezinte public dovezi care să confirme aceste acuzații, că infrastructura din zona Giurgiulești ar fi utilizată pentru transportul de armament destinat Ucrainei.

În luna august, Iuri Pilipson, directorul Departamentului al Doilea European din Ministerul rus de Externe, a acuzat România că oferă Ucrainei „sprijin militar și logistic direct” și a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care ar putea fi folosit Portul Giurgiulești.

Ministerul Afacerilor Externe de la București a respins atunci afirmațiile Moscovei și le-a catalogat drept propagandă.

În acest context, Vladimir Bolea a fost întrebat dacă declarațiile oficialilor ruși reprezintă un risc pentru Republica Moldova și pentru port.

Ministrul a răspuns că Rusia reprezintă „un risc pentru toată lumea civilizată” și a criticat justificările prezentate de Moscova pentru atacurile asupra unor obiective din Ucraina.

Vladimir Bolea a atras atenția și asupra efectelor pe care războiul le are asupra Republicii Moldova, în condițiile în care atacurile rusești au loc în apropierea frontierei.

Potrivit ministrului, acțiunile militare din apropierea teritoriului moldovean și incidentele legate de survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova au inclusiv rolul de a exercita presiune psihologică asupra populației.

„Războiul a venit prea aproape de noi”, a spus Bolea, potrivit relatării Digi24.

Declarațiile vin după atacul asupra punctului de frontieră ucrainean Tudora–Starokazacie. În situații în care infrastructura ucraineană de frontieră este afectată de bombardamente, autoritățile din cele două țări au posibilitatea de a muta temporar activitatea vamală și de control pe teritoriul Republicii Moldova.

Bolea a explicat că angajați ai Serviciului Vamal și ai Poliției de Frontieră din Ucraina pot desfășura activitatea în puncte comune de control organizate pe teritoriul moldovean.

O precizare importantă este că în zona Giurgiulești există două infrastructuri portuare distincte.

Portul Internațional Liber Giurgiulești este operat de compania Danube Logistics, al cărei operator a fost preluat în 2026 de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța.

Separat, există Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești, care aparține statului Republica Moldova. Cele două obiective nu trebuie confundate.

Tranzacția privind operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești are o importanță strategică pentru România. Guvernul de la București a anunțat că investiția urmărește dezvoltarea infrastructurii portuare, creșterea capacității și consolidarea rolului Portului Constanța în regiunea Dunării și a Mării Negre.

Potrivit Guvernului României, Portul Internațional Giurgiulești gestionează peste 70% din importurile și exporturile Republicii Moldova realizate pe cale navigabilă. Infrastructura include terminale pentru petrol și cereale, un terminal pentru alte mărfuri și un parc de afaceri.

Tensiunile din regiune s-au reflectat recent și în incidente produse în apropierea frontierei moldo-ucrainene.

Pe 10 septembrie, autoritățile moldovene au raportat două incidente în zona Giurgiulești, în urma unor atacuri rusești asupra infrastructurii portuare din Reni, Ucraina.

Primul incident a avut loc în jurul orei 03:45. O patrulă a Poliției de Frontieră din Giurgiulești a observat o explozie într-o parcare pentru camioane aflată pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni.

Ulterior, în jurul orei 09:25, polițiștii de frontieră au identificat, la aproximativ 1.000 de metri de frontiera de stat, pe teritoriul Republicii Moldova, un crater în care se aflau resturi ale unei drone, inclusiv motorul și alte componente. Zona a fost securizată, iar autoritățile au început verificările.

Poziția geografică a portului îi conferă o importanță deosebită. Giurgiulești este situat la Dunăre, în apropierea granițelor Republicii Moldova cu România și Ucraina, și poate primi atât nave fluviale, cât și maritime.

Pentru România, preluarea operatorului portuar consolidează legătura dintre Portul Constanța și infrastructura de transport din Republica Moldova. Pentru Chișinău, Giurgiulești reprezintă una dintre principalele conexiuni comerciale pe cale navigabilă.

În același timp, apropierea de zona afectată direct de războiul din Ucraina face ca infrastructura din sudul Republicii Moldova să fie expusă mai multor riscuri de securitate.