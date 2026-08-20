Mai multe drone au pătruns în cursul nopții în spațiul aerian al Republicii Moldova, în timpul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Una dintre drone a fost identificată preliminar ca fiind de tip Geran, iar resturile acesteia au fost găsite în zona Giurgiulești, unde au fost descoperite două cratere formate în urma exploziilor.

Într-un alt incident, odronă a lovit o parcare pentru camioane din Ucraina, la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere Giurgiulești-Reni, iar explozia a provocat un incendiu de vegetație care s-a extins și pe teritoriul Republicii Moldova.

Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că o dronă, identificată preliminar ca fiind de tip Shahed, a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în jurul orei 3:16.

Potrivit autorităților, aparatul de zbor s-a aflat deasupra teritoriului Republicii Moldova aproximativ șase minute, după care a părăsit spațiul aerian național.

Ministerul Apărării a precizat că drona a traversat ilegal frontiera de stat dinspre Ucraina, în zona localității Cotlovina, regiunea Reni, și a intrat în Republica Moldova pe direcția satului Etulia, din Găgăuzia.

„Obiectul zburător de natură militară a părăsit spațiul aerian național la ora 03:22, din direcția satului Etulia spre Ucraina. Survolarea a avut loc în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra Ucrainei”, a transmis Ministerul Apărării de la Chișinău.

Ulterior, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat alte două incidente în zona Giurgiulești, produse în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare din Reni, Ucraina.

Într-unul dintre cazuri, pe teritoriul Republicii Moldova, la aproximativ un kilometru de frontieră, a fost descoperit un crater în care se aflau resturile unei drone.

Printre componentele identificate se aflau motorul, placa de alimentare și elemente ale elicei, potrivit informațiilor publicate de NewsMaker.

Ulterior, MAI a precizat că experții au identificat, de fapt, două cratere formate în urma exploziilor, precum și schije provenite de la detonarea părții de luptă a dronei.

Cele două cratere aveau aproximativ 1,20 metri pe 1,15 metri, respectiv 3,70 metri pe 3,90 metri. Cel de-al doilea avea o adâncime de aproximativ 55 de centimetri.

În interiorul craterelor au fost găsite schije metalice rezultate în urma detonării părții de luptă. La aproximativ șase metri de unul dintre cratere au fost descoperite fragmente ale motorului și mai multe componente ale dronei.

Potrivit constatărilor preliminare ale experților, resturile aparțin unui aparat de zbor fără pilot de tip Geran.

„Cercetările continuă pentru documentarea completă a circumstanțelor producerii incidentului, inclusiv stabilirea traiectoriei aparatului de zbor și a tuturor elementelor relevante ale cazului”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne.

MAI le-a cerut cetățenilor să nu se apropie de fragmente ale aparatelor de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile prin numărul de urgență 112.

Un alt incident a avut loc în timpul nopții, în apropierea punctului de trecere Giurgiulești-Reni. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, o dronă a lovit o parcare pentru camioane aflată pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere a frontierei.

Explozia a provocat un incendiu de vegetație, care s-a extins pe teritoriul Republicii Moldova, pe o suprafață estimată la 70-100 de metri pătrați.

În jurul orei 3:45, patrula Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiulești, aflată în serviciu la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești-Reni, a observat explozia produsă în parcarea pentru camioane.

La ora 3:50, prin intermediul serviciului 112, a fost solicitat un echipaj de pompieri. Incendiul a fost localizat la ora 4:30.

Ministerul Afacerilor Interne a precizat că, în momentul atacurilor asupra obiectivelor din Reni, angajații Poliției de Frontieră a Republicii Moldova și ai celorlalte instituții cu atribuții în zona de frontieră, aflați în serviciu la punctul de trecere Giurgiulești, precum și persoanele aflate în zonă au fost expuși riscurilor generate de atac.

Incidentele au avut loc la o săptămână după ce Rusia a criticat achiziționarea operatorului portului Giurgiulești de către România. Moscova a acuzat atunci că portul ar fi fost transformat într-un nod de tranzit pentru transportul de armament occidental destinat Ucrainei.

Incidentele din zona Giurgiulești s-au produs în timpul unui atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de 20 august, cu rachete și drone.

La Kiev, cel puțin 15 persoane au murit, iar alte 39 au fost rănite, potrivit informațiilor disponibile după atac.

Într-o primă reacție, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că forțele ruse au atacat cu drone și regiunea Odesa, inclusiv un punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova.

Zelenski a afirmat că Rusia s-ar fi pregătit timp îndelungat pentru atac și că a folosit o combinație de rachete balistice de diferite tipuri, rachete de croazieră și drone.

„Sunt distrugeri în Kiev și în regiunea Kiev, precum și în regiunile Odesa și Cernihiv”, a scris Zelenski pe rețelele sociale. „În regiunea Odesa, inamicul a atacat cu drone un punct de trecere a frontierei cu Moldova, iar în regiunea Cernihiv – infrastructura de gaze”, a precizat președintele ucrainean.

Zelenski a făcut, de asemenea, un nou apel către aliații Ucrainei pentru consolidarea apărării antiaeriene.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat după atacul masiv asupra Ucrainei și după incidentul în care o dronă a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.

Șefa statului a declarat că Federația Rusă trebuie să fie supusă unei presiuni „mult mai mari” pentru ca astfel de atacuri să înceteze.

„Condamnăm ferm atacurile rusești de noaptea trecută asupra Ucrainei, în urma cărora au fost uciși civili și au fost avariate locuințe, o școală și un spital”, a scris Maia Sandu pe X.

Președinta Republicii Moldova a menționat și încălcarea spațiului aerian al țării.

„Spațiul nostru aerian a fost încălcat din nou, iar o dronă a căzut pe teritoriul Republicii Moldova. Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni mult mai mari pentru a opri acest lucru”, a transmis Maia Sandu.