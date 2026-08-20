Dronă Shahed, detectată în spațiul aerian al Republicii Moldova

O dronă militară, identificată preliminar ca fiind de tip Shahed 136, a pătruns joi dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova, după ce a traversat ilegal frontiera dinspre Ucraina, scrie presa de la Chișinău.

Aparatul a fost detectat și urmărit de sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale, iar după câteva minute a părăsit teritoriul Republicii Moldova și s-a întors în direcția Ucrainei.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării de la Chișinău, drona a fost identificată la ora 03:16, după ce a trecut frontiera de stat din Ucraina, în zona localității Cotlovina, regiunea Reni. Aparatul a intrat în spațiul aerian moldovenesc deplasându-se către satul Etulia, din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia.

Autoritățile precizează că obiectul aerian a fost monitorizat pe durata traversării teritoriului național. La aproximativ șase minute după detectare, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova.

Potrivit Ministerului Apărării, ieșirea din spațiul aerian național s-a produs la ora 03:22, aparatul îndreptându-se din zona satului Etulia înapoi spre Ucraina.

Incidentul s-a produs în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra teritoriului ucrainean în noaptea de 19 spre 20 august. În acest context, autoritățile de la Chișinău au urmărit evoluția obiectului pentru a evalua riscurile la adresa securității spațiului aerian național.

Ministerul Apărării nu a indicat, până la acest moment, că drona ar fi provocat incidente la sol în Republica Moldova. De asemenea, nu au fost raportate victime sau pagube materiale în urma survolului.

Autoritățile moldovene continuă să monitorizeze situația și să analizeze datele colectate în timpul zborului. Identificarea aparatului este, deocamdată, prezentată drept preliminară, însă caracteristicile menționate de Ministerul Apărării corespund unei drone de tip Shahed 136, cunoscută și sub denumirea Geran-2.

Traversarea spațiului aerian moldovenesc are loc pe fondul intensificării atacurilor aeriene din regiune și evidențiază riscurile pe care conflictul din Ucraina le poate genera pentru statele vecine, inclusiv prin pătrunderea accidentală sau deliberată a unor aparate fără pilot în spațiul lor aerian.