O dronă a pătruns joi dimineață în spațiul aerian al României, după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au identificat mai multe ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. Aparatul a fost localizat în zona de est a municipiului Galați și s-a prăbușit câteva minute mai târziu în județul Tulcea.

Potrivit informațiilor transmise de MApN, incidentul a început în jurul orei 02:23, când sistemele de supraveghere radar au detectat un grup de obiecte aeriene în apropierea frontierei româno-ucrainene.

Pentru verificarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol. În același timp, Forțele Aeriene Române au trimis în misiune un elicopter IAR-330 SOCAT, destinat cercetării și monitorizării aeriene.

Autoritățile au activat și procedurile de avertizare a populației. Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar în jurul orei 03:20 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona vizată.

Un minut mai târziu, la 03:21, drona a intrat în spațiul aerian național. Potrivit MApN, aceasta se afla la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați.

Echipajul elicopterului militar a urmărit evoluția aparatului, iar la ora 03:24 a raportat că acesta a ajuns la sol în apropierea localității Grindu, din județul Tulcea. Locul impactului se află la aproximativ patru kilometri nord-est de localitate, într-o zonă nepopulată.

Prăbușirea dronei a provocat un incendiu de mici proporții, însă focul s-a stins fără intervenția echipajelor de pompieri. Autoritățile nu au raportat victime și nici pagube materiale în urma incidentului.

După prăbușire, o echipă de militari a fost trimisă către zona respectivă pentru securizarea perimetrului și efectuarea verificărilor. Specialiștii urmează să stabilească natura aparatului și circumstanțele exacte în care acesta a ajuns în spațiul aerian românesc.

Alerta aeriană instituită în contextul incidentului a fost ridicată la ora 03:52.