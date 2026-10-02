Papa Leon al XIV-lea ar fi intervenit pentru Christa Pike înaintea execuției eșuate din Tennessee

Papa Leon al XIV-lea ar fi intervenit pentru oprirea execuției Christăi Pike, condamnată la moarte în statul american Tennessee, înainte ca procedura de injecție letală să eșueze, potrivit unei relatări publicate de ziarul italian La Repubblica. Vaticanul nu a confirmat inițial informația și, potrivit relatării, nu ar fi primit niciun răspuns din partea autorităților americane înainte de executarea programată pentru miercuri, 30 septembrie.

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a supraviețuit după administrarea a două doze de pentobarbital, medicamentul prevăzut în protocolul de execuție din Tennessee. Ulterior, ea a fost transportată la o unitate medicală din afara penitenciarului. Avocații săi au declarat joi că femeia se află în stare critică.

Execuția era programată la Riverbend Maximum Security Institution din Nashville. Pike urma să devină prima femeie executată în Tennessee după mai bine de 200 de ani.

Potrivit autorităților din Tennessee, procedura a urmat protocolul de execuție stabilit de stat, însă cele două doze de pentobarbital nu au dus la decesul condamnatei. Departamentul de Corecție din Tennessee a precizat că au fost urmați toți pașii prevăzuți de protocol și că Pike a fost transportată ulterior la un spital din afara penitenciarului.

Relatările martorilor și ale jurnaliștilor care au asistat la procedură au indicat că femeia a rămas în viață după administrarea medicamentului. Associated Press a relatat că Pike a fost transportată la spital după ce procedura nu a dus la moartea sa.

Avocații condamnatei au declarat că aceasta primește îngrijiri medicale și se află în stare critică.

Informația privind intervenția Papei a fost publicată de La Repubblica și preluată ulterior de alte publicații internaționale. Potrivit relatării, Vaticanul ar fi cerut suspendarea execuției înainte de procedura din 30 septembrie, însă Sfântul Scaun nu ar fi primit un răspuns din partea autorităților americane înainte de tentativa de execuție. Vaticanul nu confirmase inițial această informație.

Poziția publică a lui Leon al XIV-lea împotriva pedepsei cu moartea este însă documentată. În aprilie 2026, într-un mesaj video transmis cu ocazia marcării a 15 ani de la abolirea pedepsei capitale în Illinois, Papa a susținut eforturile pentru abolirea pedepsei cu moartea în Statele Unite și în întreaga lume.

„Dreptul la viață este fundamentul tuturor celorlalte drepturi ale omului”, a afirmat atunci Leon al XIV-lea, subliniind că demnitatea unei persoane nu dispare nici după comiterea unor infracțiuni foarte grave.

Înaintea procedurii, cei trei episcopi catolici din Tennessee – J. Mark Spalding de Nashville, David P. Talley de Memphis și Mark Beckman de Knoxville – i-au cerut guvernatorului republican Bill Lee să oprească execuția.

Într-o declarație din 30 septembrie, episcopii au precizat că au transmis guvernatorului cererea de suspendare a execuției încă din 10 septembrie. Ei au reafirmat opoziția Bisericii Catolice față de pedeapsa cu moartea, pe care au descris-o drept un atac la adresa demnității umane și o măsură care nu este necesară pentru protejarea societății.

După eșecul procedurii, episcopii catolici din Tennessee s-au alăturat episcopilor episcopalieni într-un nou apel adresat lui Bill Lee. În declarația comună din 1 octombrie, aceștia i-au cerut guvernatorului să comute pedeapsa cu moartea a lui Pike și să împiedice o nouă încercare de execuție.

După tentativa eșuată de executare a lui Christa Pike, guvernatorul Bill Lee a suspendat toate celelalte execuții programate în Tennessee pentru restul anului 2026 și a dispus o analiză independentă a procedurii.

Decizia a venit după ce Pike a supraviețuit celor două administrări de pentobarbital. Cazul a atras atenția asupra modului în care a fost aplicat protocolul de injecție letală în Tennessee.

Departamentul de Corecție din Tennessee a transmis că protocolul aprobat de autorități a fost respectat și că procedura nu prevedea alte intervenții după cele efectuate în cazul lui Pike.

Christa Pike a fost condamnată la moarte pentru uciderea lui Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, în 1995. Pike avea 18 ani la momentul crimei.

Potrivit informațiilor publice despre caz, Pike și alte două persoane au atras-o pe Slemmer într-o zonă împădurită din apropierea campusului Universității din Tennessee din Knoxville, unde victima a fost torturată și ucisă. Pike a fost singura dintre cele trei persoane implicate care a primit pedeapsa capitală.

Pike se afla pe lista deținuților condamnați la moarte din Tennessee de aproximativ trei decenii. Dacă execuția ar fi fost dusă la capăt, ea ar fi devenit prima femeie executată în acest stat în mai mult de două secole.

Înaintea execuției, cazul a trecut prin mai multe etape judiciare. Curți americane au analizat inclusiv argumentele avocaților privind circumstanțele din copilăria lui Pike și problemele ridicate de procedura de injecție letală. Curtea Supremă a SUA a permis în cele din urmă desfășurarea execuției, după ce o instanță federală dispusese temporar amânarea acesteia.

După tentativa eșuată de execuție din 30 septembrie, cazul Christăi Pike rămâne în atenția autorităților din Tennessee, care urmează să analizeze prin procedura independentă ce s-a întâmplat în timpul administrării injecției letale.