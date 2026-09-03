Regimul de la Tiraspol își consolidează influența asupra tinerilor

Regimul separatist de la Tiraspol introduce, din noul an școlar, măsuri prin care încearcă să consolideze identitatea transnistreană în rândul copiilor și tinerilor. Elevii și studenții vor arbora săptămânal drapelul regiunii și vor intona imnul acesteia în școli, colegii și universități, arată TV8.

Decizia vine pe fondul problemelor socio-economice cu care se confruntă regiunea în ultimii doi ani. În acest context, liderii separatiști încearcă să-și consolideze controlul asupra societății și să recâștige încrederea populației printr-o politizare tot mai accentuată a educației și prin promovarea unor mesaje cu caracter militar și ideologic.

Analista în domeniul drepturilor omului de la Promo-LEX, Mihaela Șerpi, consideră că măsurile adoptate de autoritățile separatiste urmăresc apropierea copiilor din regiune de valorile promovate de Rusia.

„Regimul de la Tiraspol este un regim de ocupație rusă. Prin aceste practici încearcă să loializeze copii noștri din regiunea transnisteană, copii cu cetățenia Republicii Moldova, față de statul agresor. Deci, toate acțiunile care sunt întreprinse în stânga Nistrului de îndoctrinare și militarizare a copiilor sunt de fapt îndreptate împotriva intereselor noastre naționale, împotriva democrației și securității”, a declarat analista în domeniul drepturilor omului de la Promo-LEX, Mihaela Șerpi.

Potrivit acesteia, promovarea simbolurilor și a mesajelor identitare în școli face parte dintr-un proces mai amplu de formare a unei identități separate de cea a populației de pe malul drept al Nistrului.

Biroul politici de reintegrare a calificat decizia drept „o nouă acțiune abuzivă din partea factorilor de propagandă locali” și a transmis că „responsabilii de această decizie ilegală și-au asumat și consecințele legale de resort”.

O declarație similară făcută anterior de autoritățile de la Chișinău a fost preluată rapid de presa din stânga Nistrului. Mesajul a fost prezentat însă într-o formă diferită, astfel încât să creeze impresia că elevii și profesorii ar fi cei vizați de eventuale sancțiuni.

„Moldova amenință elevii și profesorii transnistreni cu consecințe juridice, pentru că începând cu întâi septembrie în școlile noastre, în fiecare săptămână va fi arbodat drapelul și intonat imnul Transnistriei”.

Deși autoritățile constituționale de la Chișinău au vorbit despre responsabilitatea liderilor separatiști, mesajul transmis prin presa controlată de regimul de la Tiraspol mută atenția asupra elevilor și profesorilor.

Școlile cu predare în limba română sunt prezentate de presa din regiune ca o amenințare la adresa așa-numitei Republici Moldovenești Nistrene.

Prin astfel de mesaje, autoritățile separatiste și instituțiile media care le susțin încearcă să alimenteze neîncrederea față de Chișinău și să accentueze diferențele dintre populația de pe cele două maluri ale Nistrului.

În același timp, există mii de persoane din regiune care păstrează legături directe cu sistemul educațional și economic al Republicii Moldova.

Aproximativ 4.000 de elevi și studenți din stânga Nistrului sunt integrați în sistemul educațional național, iar peste 23.000 de locuitori ai regiunii sunt angajați oficial pe malul drept al Nistrului.

În ciuda acestor legături, regimul de la Tiraspol continuă să-și extindă instrumentele de propagandă și să promoveze o identitate distinctă în rândul tinerilor.

„Observăm în ultimii 3 ani o promovare tot mai agresivă a mitului identității transnistrene, faptul că ei sunt un popor diferit de populația de pe malul drept al Nistrului. Astfel de acțiuni se vor intensifica în continuare”, menționează Mihaela Șerpi.

Introducerea ritualurilor săptămânale în școli, prin arborarea drapelului și intonarea imnului, reprezintă una dintre metodele prin care regimul încearcă să transforme educația într-un instrument de consolidare a propriei identități politice.