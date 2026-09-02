Introducerea treptată a unui regim fiscal și vamal comun pentru mărfurile aduse de operatorii economici din regiunea transnistreană marchează un nou pas în apropierea economică dintre cele două maluri ale Nistrului. Primele modificări au intrat în vigoare la 1 septembrie și se aplică mai multor categorii de produse, potrivit Radio Moldova.

Experții consideră că măsura poate contribui la crearea unui sistem mai clar de evidență a plăților și la reducerea diferențelor dintre cele două maluri ale Nistrului. Cele mai dificile etape ar urma însă să apară atunci când noile reguli vor ajunge să se aplice unor domenii precum produsele petroliere, gazele naturale și materiile prime.

Prima etapă a uniformizării regimului fiscal include alcoolul, produsele din tutun, parfumurile, bijuteriile, metalele și pietrele prețioase, dar și articolele pirotehnice.

Pentru aceste produse se aplică TVA de 20%, alături de accizele aferente. Autoritățile intenționează să folosească banii colectați pentru investiții în regiunea transnistreană, inclusiv pentru proiecte sociale și de infrastructură.

Măsurile sunt introduse etapizat, astfel încât adaptarea companiilor și impactul asupra populației să fie gestionate gradual.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, a vorbit despre discuțiile purtate în ultimele luni între autorități și reprezentanții mediului de afaceri.

Una dintre dificultățile identificate este legată de deschiderea unor conturi la băncile din Republica Moldova. Acestea sunt necesare pentru ca operatorii economici să poată achita TVA și accizele.

„Este important să sincronizăm legislația fiscală pe ambele maluri ale Nistrului, astfel încât să putem duce o evidență corectă, clară, transparentă a acestor plăți pe care le vor face antreprenorii. Este vorba despre mecanisme și, doi, trebuie să vedem cum aceste taxe și impozite care vor fi plătite de companii vor influența prețul final al produselor care vor fi vândute sau utilizate în scop de producere”, a explicat Sergiu Harea.

Deputatul Radu Marian, membru al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, susține că introducerea graduală a măsurilor are rolul de a limita efectele asupra economiei și populației.

Potrivit acestuia, veniturile obținute din taxe și impozite vor ajunge într-un fond de convergență. Resursele ar urma să susțină proiecte și programe destinate locuitorilor din regiunea transnistreană și să contribuie la îmbunătățirea serviciilor publice.

„Odată ce noi aplicăm același regim fiscal, vă dați seama, aceasta înseamnă că reintegrarea se accelerează. Și noi am început, am făcut deja câțiva pași, inclusiv prin aplicarea taxelor vamale de import, de la 1 ianuarie 2024. Deci, reintegrarea economică a început de mai devreme. Am să reiterez: acei bani colectați trebuie să meargă până la urmă tot pentru cetățenii din raioanele de est. Pentru că ceea ce vedem noi este că, în stânga Nistrului, situația socială degradează și un regim separatist nu poate implementa acțiuni elementare ce țin de aspectul social”, a subliniat parlamentarul.

Fostul vicepremier pentru reintegrare Gheorghe Bălan consideră că apropierea regimurilor fiscale poate avea și un efect asupra combaterii corupției și contrabandei.

În opinia sa, diferențele existente anterior între taxele și accizele aplicate pe cele două maluri ale Nistrului au creat condiții favorabile pentru apariția unor scheme ilegale.

Bălan consideră însă că problema militară rămâne una dintre principalele piedici în calea reintegrării. Retragerea trupelor, munițiilor și echipamentelor rusești din regiune, precum și oprirea sprijinului pentru administrația neconstituțională de la Tiraspol ar putea contribui la accelerarea procesului.

„Chișinăul trebuie să fie pregătit atât din punct de vedere politic, tehnic, cât și din punct de vedere economic-financiar. Aici mă refer la acel fond de convergență, care trebuie să fie suplinit cu resurse considerabile din partea partenerilor de dezvoltare, care ar contribui la implementarea graduală a procesului de reintegrare, ca populația de pe malul stâng și de pe malul drept să simtă beneficii, nu presiune”, a declarat Gheorghe Bălan.

Administrația neconstituțională de la Tiraspol susține că noile măsuri au o componentă politică și afirmă că acestea vor crește presiunea asupra agenților economici și a populației din regiune.

În același timp, reprezentanți ai societății civile din regiunea transnistreană au solicitat intervenția organizațiilor internaționale și a autorităților de la Chișinău după intrarea în vigoare, la 1 septembrie, a noilor obligații fiscale.

În apelul adoptat de aceștia se arată că măsurile fiscale ar putea avea efecte importante asupra economiei și populației din regiune.