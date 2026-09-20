Republica Moldova. Fostul preşedinte pro-rus Igor Dodon s-a depăşit pe sine însuşi în eforturile făcute pentru a fi pe plac conducerii de la Kremlin. Liderul socialist a declarat ă Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), aflat la guvernare, pregăteşte demiterea preşedintelui din Belarus, Alexandr Lukaşenko.

Ironia sorţii, dar această teorie „conspiraţionistă” a lui Igor Dodon a fost combătută chiar de oficial de la Kremlin.

Declaraţia lui Dodon a provocat un val de critici pe reţele, fostul preşedinte fiind ridiculizat din nou la greu de internauţi.

Potrivit lui Igor Dodon, partidul de la guvernare ar pregăti răsturnarea lui Aleksandr Lukaşenko, președintele Bielorusiei. Astfel a interpretat deputatul pro-rus iniţiativa unor deputaţi din majoritatea parlamentară de a crea un grup parlamentar pentru susţinerea Belarusului democratic.

„PAS-ul de urgenţă vrea să se ocupe, astăzi, în Parlament, de răsturnarea lui Lukashenko. Băi, voi sunteţi sănătoşi? Unde e R. Moldova, cu problemele ei, şi unde e Belarus?”, s-a indignat fostul şef al statului.

Teoria liderului socialist de la Chişinău a fost preluată fulgerător de către presa pro-Kremlin din Rusia. Doar că de această dată Kremlinul nu a permis răspândirea unei ştiri fake.

Un jurnalist i-a cerut lui Dumitru Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Puțin, să comenteze: „Dodon a anunţat că actuala conducere a Republicii Moldova, în frunte cu Maia Sandu, formează în Parlament un grup de sprijin pentru opoziţia belarusă, Tihanovskaya, cu scopul de a-l răsturna pe preşedintele Lukashenko...”.

„Nu, nu știm nimic despre asta. Sincer să fiu, nu am auzit niciodată despre așa ceva”, a răspuns Peskov.

Un grup din 19 deputaţi PAS au propus reconstituirea Grupului parlamentar pentru susţinerea "Belarusului Democrat". Este vorba despre o structură care a existat şi în legislatura precedentă.

Grupul a fost conceput ca o platformă de dialog şi susţinere pentru forţele democratice şi societatea civilă din Belarus.

Este curios că teoria halucinantă a lui Dodon a fost preluată şi de liderul unui partid pretins unionist. „ Ştiţi ce proiecte au ei pe ordinea de zi? Cum salvăm Belarusul, cum îl dăm jos pe batiko Lukashenko”, a declarat Vasile Costiuc, preşedintele partidului Democraţia acasă, aliat al liderului partidului AUR din România, George Simion.

Fostul preşedinte pro-rus se declară prieten „de o viaţă” cu Lukaşenko. Liderul socialist de la Chişinău nu ratează nicio ocazie de a-l felicita cu anumite ocazii pe pe preşedintele belarus, a-i închina osanale, exprimându-şi admiraţia faţă de dictatorul de la Minsk.

Astfel, liderul socialist de la Chişinău nu a ratat nici în acest an să-l felicite şi să-l venereze pe Lukaşenko.

Şi în mesajul de felicitare cu ocazia zilei de naştere din acest an, Igor Dodon i-a dat asigurări preşedintelui belarus că este apreciat şi respectat de moldoveni.

„Conform datelor numeroaselor sondaje sociologice, de-a lungul mai multor ani el conduce lista celor mai populari politicieni străini în rândul cetățenilor țării noastre”, i-a scris Dodon lui Lukaşenko.

În luna mai, Igor Dodon l-a vizitat pe prietenul său de la Minsk. Şi atunci, liderul socialiştilor moldoveni şi-a exprimat încântarea faţă de liderul din Belarus, Alexandr Lukaşenko, considerându-l un exemplu pentru politicienii de la Chişinău.

Atunci Alexandr Lukaşenko i-a cerut lui Dodon să nu permită unirea cu România.

Fostul președinte al Republicii Moldova a lăudat relațiile dintre cele două state din perioada mandatului său și a criticat guvernarea pro-europeană de la Chişinău pentru „deteriorarea cooperării bilaterale”.

Fruntaşul socialist a mai spus că politicienii moldoveni au de învăţat din experienţa celor de la Minsk. Iar Belarus este un model de ţară pentru Republica Moldova.