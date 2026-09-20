Șefi la stat cu salarii de zeci de mii de lei primesc și tichete de masă. Cum explică directorii de la Energocom și Costești acest beneficiu

Unii directori ai întreprinderilor de stat din Republica Moldova, deși încasează lunar salarii de zeci de mii de lei, beneficiază și de tichete de masă gratuite, pe lângă alte premii de sărbători și sporuri salariale. Conduc întreprinderi ca directori, dar vor beneficii ca ultimul angajat.

Deși acordarea tichetelor este perfect legală încă din 2017, o investigație recentă realizată de emisiunea „Cutia Neagră PLUS” (TV8) a scos la iveală modul în care șefii de instituții își justifică aceste suplimente. Unii cer, alții nu, ca apa cu lămâie la restaurant.

Conform declarației de avere pentru anul trecut, Eugeniu Buzatu de la Energocom a primit tichete de masă în valoare totală de peste 14.000 de lei moldovenești, adică 3.600 RON. Acesta a argumentat că beneficiul face parte din contractul colectiv de muncă și compensează lipsa altor facilități corporative.

„Sunt acordate tuturor colegilor în cadrul Energocom și fac parte din pachetul salarial. Sunt multe întreprinderi care au acces sau reduceri la săli de fitness, zone de agrement, stațiuni balneare. Noi lucrul ăsta nu-l avem. [...] Le acordăm conform hotărârilor Guvernului, pe care nu le-am încălcat”, a explicat Buzatu.

Un alt beneficiar este Igor Cibotaru, directorul Nodului Hidroenergetic Costești, care încasează lunar aproximativ 1.500 de lei moldovenești, pentru prânz, circa 350 de RON. Acesta a respins ideea că tichetele ar fi un lux, explicând că locația izolată a întreprinderii face imposibilă deplasarea angajaților pentru a lua masa în oraș.

„S-a creat o percepție la noi în țară că aceste tichete de masă sunt niște «gold card». Nu! Întreprinderea se află la o distanță considerabilă chiar și de localitatea Costești, iar angajații nu-și pot permite deplasarea în orele de masă. Condiții minime de a lua masa noi am creat la întreprindere, dar fără infrastructură de bucătărie”, a precizat Cibotaru.

La polul opus se află Viorel Motorniuc, directorul Moldtelecom. Compania a introdus tichetele de masă pentru salariați abia de la 1 iulie 2026, după stabilizarea bugetului și finalizarea investițiilor prioritare (precum lansarea 5G). Cu toate acestea, Motorniuc a decis să nu beneficieze de acești bani.

„Eu nu consider că în momentul de față trebuie să beneficiez de tichete de masă, dacă nu a fost prevăzut asta în contract. Iar eu astfel de solicitare la Agenția Proprietății Publice (APP) nu am făcut și nici nu o să fac”, a subliniat directorul Moldtelecom.

Dumitru Vicol, expert economic și membru independent în consiliile de administrare ale unor companii de stat, consideră că directorii întreprinderilor strategice merită o remunerație la nivelul pieței private, însă structura veniturilor trebuie reformată.

În viziunea sa, sistemul actual, care include numeroase premii de sărbători și de concedii, ar trebui înlocuit cu un model mai transparent: „Aș face mai transparent în care să fie doar un salariu și un bonus de performanță. Nu sunt adeptul acestor premii multe pe tot parcursul anului, care cumulativ pot să adune mai multe sume decât salariul. Trebuie să plătim conform pieței, pentru că sunt companii mari care concurează cu sectorul privat”, a conchis expertul.