Un protest intitulat „Stop extremismului și violenței! România democrată” are loc duminică, 20 septembrie, în Piața Victoriei din București, după incidentele violente produse la manifestația fermierilor din 15 septembrie. Jandarmeria Capitalei a anunțat măsuri suplimentare de siguranță, inclusiv filtre pe căile de acces, verificarea persoanelor cu bagaje voluminoase și măsuri pentru fluidizarea traficului.

Protestul este programat în alveola centrală a Pieței Victoriei, între orele 17:30 și 22:00. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, participanții sunt așteptați începând cu ora 17:30, manifestația și discursurile urmând să se desfășoare între 18:00 și 21:30. Plecarea participanților este prevăzută în intervalul 21:30-22:00.

Pentru accesul în zona manifestației vor fi organizate filtre de siguranță. Jandarmii pot legitima participanții și pot verifica persoanele care au asupra lor bagaje voluminoase.

În Piața Victoriei vor fi prezente și echipe de dialog ale Jandarmeriei. Acestea pot fi identificate după vestele albastre inscripționate și au rolul de a facilita comunicarea cu participanții și de a gestiona eventualele situații care pot apărea în timpul manifestației.

Autoritățile recomandă participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine și regulile stabilite pentru desfășurarea protestului.

Brigada Rutieră va lua măsuri pentru fluidizarea circulației și prevenirea producerii unor incidente în zona Pieței Victoriei.

În funcție de numărul persoanelor prezente și de evoluția situației din teren, traficul rutier din Piața Victoriei poate fi restricționat sau deviat temporar.

Șoferii care tranzitează zona sunt astfel sfătuiți să țină cont de eventualele modificări ale circulației și să urmeze indicațiile polițiștilor rutieri.

Pentru jurnaliști va fi amenajată o zonă de siguranță. Aceștia pot solicita sprijinul jandarmilor în cazul în care trebuie să părăsească zona manifestației în condiții de risc.

Manifestația de duminică este organizată după incidentele violente produse la protestul fermierilor și crescătorilor de animale din 15 septembrie, în Piața Victoriei.

Potrivit autorităților, în timpul protestului au avut loc confruntări între unii manifestanți și forțele de ordine. Jandarmeria a raportat că mai multe persoane au atacat dispozitivul de ordine, iar anchetele penale au vizat fapte precum ultrajul, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigarea publică, distrugerea și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

În zilele care au urmat, autoritățile au anunțat mai multe măsuri judiciare. Până la 18 septembrie, cinci persoane fuseseră arestate preventiv, iar alte cinci se aflau în arest la domiciliu. În total, 55 de persoane fuseseră conduse la sediile unităților de poliție, iar 33 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 66.800 de lei, fuseseră aplicate.

Parchetul a comunicat, de asemenea, că zece jandarmi au fost răniți în timpul incidentelor și că au fost distruse bunuri, inclusiv o autospecială a Jandarmeriei, garduri de siguranță și bunuri aparținând STB.

Protestul „Stop extremismului și violenței! România democrată” a fost anunțat de organizațiile civice Lupii Tricolori, Rezistența și Corupția Ucide.

Organizatorii susțin că manifestația reprezintă o reacție la violențele produse la protestul din 15 septembrie și cer aplicarea legii în cazul amenințărilor, incitării la ură și violență. În mesajul de promovare a evenimentului, aceștia afirmă că nu solicită limitarea exprimării opiniilor, ci intervenția autorităților atunci când sunt depășite limitele legale.

Acțiuni similare sunt anunțate duminică și în alte orașe, inclusiv Iași, Oradea și Timișoara.

Măsurile de securitate anunțate pentru duminică vin în contextul în care protestul precedent din Piața Victoriei a generat mai multe dosare penale și intervenții ale forțelor de ordine.

Pentru manifestația din 20 septembrie, autoritățile urmăresc menținerea ordinii publice, protejarea participanților și prevenirea unor noi incidente. Restricțiile de trafic vor fi stabilite în funcție de situația din teren și de numărul persoanelor prezente.