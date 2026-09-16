Ghiță Ciobanu s-a numărat âprintre reprezentanții fermierilor care au mers la Palatul Cotroceni, după protestul din 15 septembrie, pentru a discuta problemele crescătorilor de animale cu un consilier al președintelui Nicușor Dan. La ieșirea de la întâlnire, acesta a spus că o parte dintre protestatari vor rămâne în București și că există discuții despre blocarea unor drumuri în țară dacă fermierii nu găsesc înțelegere.

Reprezentanții fermierilor au fost invitați la Palatul Cotroceni pentru discuții după protestul organizat pe 15 septembrie. Oierii s-au întâlnit cu consilierul prezidențial Cristi Roșu, căruia i-au prezentat nemulțumirile pe care le au în sector.

Ghiță Ciobanu a fost unul dintre crescătorii de animale care au participat la întâlnire. Potrivit acestuia, fermierilor li s-a transmis că, până la existența unui Guvern cu puteri depline, problemele reclamate de ei nu pot fi rezolvate, urmând ca acestea să fie discutate după formarea noului Executiv.

La ieșirea de la întâlnire, Ghiță Ciobanu a vorbit despre situațiile în care animalele sunt ucise și despre problema despăgubirilor acordate proprietarilor.

„I-am adus la cunoștință domnului consilier problemele pe care le avem noi în sector, mai ales unde se ucid animalele care nu sunt bolnave și nu sunt testate. Poate nu-i omul în regulă, că nu are 5 oi și nu primește despăgubirea pe 1000 de oi sau pe 500. Dacă se ucid, trebuie despăgubire, nu să invoci motivul că îi lipsesc cinci oi.

Ne-au zis că se transmite la domnul președinte, domnul președinte a zis că mai întâi să aibă Guvern și o să le discute cu noul Guvern. Cât timp în clădirea Guvernului este cineva acolo și sunt plătiți din banul nostru înseamna că avem Guvern. Avem Guvern, dar nu poate lua decizii […]”

Ghiță Ciobanu a spus că, după întâlnirea de la Cotroceni, nu toți participanții la protest vor pleca din Capitală. Unii dintre ei intenționează să rămână în București, în timp ce alții se vor întoarce acasă.

„Unii dintre noi vor rămâne în continuare la București, alții vor pleca acasă, fiecare cum poate, fiecare cum are treburi. Poate pleacă unii, vin alții.

Sunt discuții că or să blocheze drumurile în țară. O să încerce fiecare să protesteze în felul lui dacă aici nu găsim înțelegere, unde sunt oamenii care ar trebui să ne ia în calcul.”

Fermierii care au ieșit miercuri de la discuțiile de la Cotroceni au transmis și în alte declarații că, până la formarea unui Guvern cu puteri depline, nu li s-a oferit o soluție imediată pentru problemele reclamate.

Crescătorul de animale a vorbit și despre cheltuielile permanente pe care le presupune întreținerea animalelor, susținând că activitatea fermierilor nu poate fi suspendată atunci când apar dificultăți financiare.

„Animalul consumă toata ziua, nu se ține ca o mașină în garaj sau o fabrică că ai închis-o. Cei de aici nu înțeleg că animalele nu pot trăi fără îngrijire și fără hrană, asta înseamnă că nu se mai vrea ca sectorul ovin din România să rămână în picioare„, a declarat Ghiță Ciobanu la România TV.