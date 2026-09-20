Pericolul mortal din beciuri, din fiecare toamnă

O tragedie produsă duminică în localitatea Odaia Bogdan, din județul Vaslui, readuce în atenție un pericol care apare în fiecare toamnă, odată cu perioada în care strugurii sunt transformați în vin. Fermentarea are loc aparent fără riscuri, însă în beciurile închise se pot acumula gaze periculoase, iar lipsa unei ventilații corespunzătoare poate transforma spațiul într-unul letal.

În cazul din Vaslui, trei persoane au fost găsite inconștiente într-un beci în care fusese pus vinul la fermentat, potrivit Monitorul de Vaslui. Un bărbat de 40 de ani se afla în stop cardio-respirator și a fost resuscitat, în timp ce un bărbat de 76 de ani și o femeie de 72 de ani erau în comă profundă. Cele trei victime au fost preluate de echipajele medicale.

Unul dintre principalele pericole în timpul fermentării este dioxidul de carbon (CO₂). Gazul este produs în mod natural atunci când drojdiile transformă zaharurile din must în alcool. Problema apare atunci când CO₂ se acumulează într-un spațiu închis, precum un beci. Gazul este incolor și inodor, astfel că prezența lui nu poate fi sesizată prin miros.

Dioxidul de carbon poate înlocui oxigenul din aer și poate provoca dureri de cap, amețeli, dificultăți de respirație, pierderea cunoștinței și, la concentrații foarte mari, asfixiere și moarte. Documentația NIOSH avertizează că expunerea severă poate duce la comă și asfixie.

Pericolul este cu atât mai mare în spațiile aflate sub nivelul solului. CO₂ are o densitate mai mare decât aerul și se poate acumula în zonele joase. În astfel de condiții, o persoană poate intra într-un beci fără să își dea seama că atmosfera este deja periculoasă.

Un alt compus asociat procesului de vinificație este dioxidul de sulf (SO₂), utilizat în industria vinului în cantități controlate. Acesta are un miros înțepător și poate irita nasul, ochii, gâtul și plămânii. Expunerea la niveluri ridicate poate provoca dificultăți de respirație și afectarea plămânilor.

Specialiștii în siguranță tratează spațiile în care are loc fermentarea drept zone în care atmosfera trebuie verificată înainte de intrare. Recomandările pentru industria vinului includ monitorizarea oxigenului și a gazelor periculoase și evitarea intrării într-un spațiu cu atmosferă necunoscută.

Un aspect esențial este că o persoană care găsește pe cineva prăbușit într-un beci nu trebuie să intre automat după victimă. Dacă atmosfera este contaminată, salvatorul poate deveni, la rândul său, victimă. Într-o astfel de situație, prioritatea este alertarea serviciilor de urgență și intervenția doar cu echipamentele și procedurile adecvate.

Fermentarea vinului este un proces obișnuit în această perioadă a anului, însă într-un spațiu închis poate crea, fără semne vizibile, o atmosferă care pune viața în pericol. Tocmai de aceea, ventilația și verificarea aerului sunt