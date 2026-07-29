Salata de vinete rămâne unul dintre preparatele care nu lipsesc de pe mesele românilor în sezonul cald. Răcoroasă, aromată și ușor de servit, aceasta se potrivește perfect cu roșii coapte, pâine proaspătă și o băutură rece. Printre variantele tradiționale se numără și rețeta asociată cu Păstorel Teodoreanu, scriitor, epigramist și cunoscut pasionat de gastronomie.

Pentru o porție generoasă sunt necesare:

3–4 vinete mari,

o ceapă mică,

100–150 ml ulei și

sare, după gust.

pentru un plus de prospețime, se pot adăuga și câteva picături de zeamă de lămâie.

Vinetele trebuie coapte bine, fie direct pe flacără, fie pe grătar sau în cuptor. Coaja trebuie să se închidă la culoare, iar miezul să devină moale. După coacere, vinetele se curăță cât sunt încă fierbinți și se lasă la scurs într-o sită sau pe un tocător ușor înclinat. Această etapă este importantă pentru obținerea unei texturi cremoase. Dacă miezul nu este lăsat suficient la scurs, salata poate deveni apoasă și își poate pierde din consistență. După răcire, vinetele se toacă mărunt, de preferat cu un cuțit din lemn sau inox. Uleiul se adaugă treptat, în timp ce compoziția este amestecată continuu. Astfel, salata capătă o consistență fină și omogenă. Ceapa se toacă foarte mărunt, se presară cu puțină sare și se lasă câteva minute. Pentru un gust mai delicat, aceasta poate fi clătită și stoarsă înainte de a fi incorporată. La final, preparatul se potrivește de sare și se poate adăuga puțină zeamă de lămâie. Salata se păstrează la frigider și se servește rece, alături de pâine proaspătă sau prăjită, roșii și ardei copți.

Rețeta este inspirată din tradiția gastronomică românească și din preparatele asociate cu Păstorel Teodoreanu, nume legat de-a lungul timpului de promovarea bucătăriei românești și de valorificarea ingredientelor de sezon. În varianta tradițională, nu se folosește maioneză, iar gustul vinetelor coapte rămâne elementul principal.

În ceea ce privește băutura, salata de vinete merge foarte bine cu un vin alb sec, bine răcit, precum Fetească Albă, Sauvignon Blanc sau Crâmpoșie Selecționată. Aciditatea și prospețimea vinului echilibrează textura cremoasă și aroma ușor afumată a vinetelor.

O altă alegere potrivită este un rosé sec, servit rece, mai ales atunci când preparatul este însoțit de roșii și alte legume de sezon. Pentru cei care preferă variantele fără alcool, limonada, apa minerală cu lămâie și mentă sau ceaiul rece neîndulcit completează foarte bine o masă de vară.

Cu ingrediente puține și câteva etape respectate cu atenție, salata de vinete rămâne un preparat simplu, gustos și potrivit pentru zilele călduroase.