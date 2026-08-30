Republica Moldova. Fostul preşedinte pro-rus Igor Dodon nu ratează nicio ocazie de a-l felicita cu anumite ocazii pe pe preşedintele belarus Alexandr Lukaşenko şi a-i închina osanale, exprimându-şi admiraţia faţă de dictatorul de la Minsk.

Astfel, liderul socialist de la Chişinău nu a ratat nici în acest an să-l felicite şi să-l venereze pe Lukaşenko.

În mesajul de felicitare cu ocazia zilei de naştere, Igor Dodon i-a dat asigurări preşedintelui belarus că este apreciat şi respectat de moldoveni.

„Conform datelor numeroaselor sondaje sociologice, de-a lungul mai multor ani el conduce lista celor mai populari politicieni străini în rândul cetățenilor țării noastre.

Acest lucru demonstrează încrederea meritată și simpatia sinceră pe care o au mulți moldoveni față de el, văzând în acesta un puternic om de stat, un patriot și un om care apără consecvent interesele țării sale și ale poporului său”, i-a scris Dodon dictatorului de la Minsk.

În luna mai, Igor Dodon l-a vizitat pe prietenul său de la Minsk. Şi atunci, liderul socialiştilor moldoveni şi-a exprimat încântarea faţă de liderul din Belarus, Alexandr Lukaşenko, considerându-l un exemplu pentru politicienii de la Chişinău.

Atunci Alexandr Lukaşenko i-a cerut lui Dodon să nu permită unirea cu România.

Fostul președinte al Republicii Moldova a lăudat relațiile dintre cele două state din perioada mandatului său și a criticat guvernarea pro-europeană de la Chişinău pentru „deteriorarea cooperării bilaterale”.

Fruntaşul socialist a mai spus că politicienii moldoveni au de învăţat din experienţa celor de la Minsk. Iar Belarus este un model de ţară pentru Republica Moldova.

„Pentru moldoveni, Belarus e un model de țară care se preocupă de interesele sale naționale, prin politicile sale economice și sociale, prin standardele de viață ale cetățenilor. Iar în sondajele de opinie din Republica Moldova, președintele Lukașenko e în topul celor mai respectați lideri străini, e pe poziția unu ca rating printre moldoveni. Acesta e un semn de mare apreciere.

Și în prezent, noi apreciem modul în care Belarus știe să păstreze un echilibru diplomatic în mediul politic regional foarte complicat și să promoveze cu înțelepciune interesele naționale ale belarușilor. Politicienii din Moldova au mult de învățat din această experiență”, a declarat Dodon la întrevederea cu dictatorul de la Minsk.