Celta Vigo a obținut sâmbătă seara prima victorie din acest sezon de La Liga, după ce s-a impus categoric, scor 5-0, în fața formației Racing Santander. Ionuț Radu a fost titular și a evoluat pe toată durata partidei disputate pe stadionul Balaídos.

Formația galiciană a avut nevoie de mai mult de jumătate de oră pentru a deschide scorul, însă după primul gol partida s-a transformat într-un adevărat recital ofensiv al gazdelor.

Hugo Gonzalez a fost cel care a transformat un penalty în minutul 32 și a dus-o pe Celta Vigo în avantaj. Gazdele au continuat să atace, iar eforturile lor au fost răsplătite chiar înainte de pauză. Ilaix Moriba a înscris în minutul 43, astfel că echipa din Vigo a intrat la cabine cu un avantaj de două goluri.

Celta nu a redus ritmul nici după pauză. Miguel Roman a punctat în minutul 69 și a majorat diferența la 3-0, iar Racing Santander nu a mai reușit să găsească o soluție pentru a opri atacurile gazdelor.

Finalul partidei i-a aparținut lui Pablo Duran. Atacantul Celtei a înscris în minutele 78 și 90+2, reușind astfel dubla și stabilind scorul final, 5-0.

Pentru Ionuț Radu, partida s-a încheiat fără gol primit, într-o seară în care Celta Vigo a reușit să obțină primul succes stagional în campionat. Portarul român a fost integralist, contribuind la victoria clară a echipei sale.

Succesul îi aduce Celtei Vigo primele trei puncte ale sezonului. După șapte etape, formația pregătită de Claudio Giráldez ajunge la șapte puncte și ocupă locul 11 în clasament. Racing Santander are, la rândul său, șapte puncte și se află pe poziția a 14-a.

Victoria cu 5-0 reprezintă, totodată, cel mai convingător rezultat al Celtei din actuala ediție de campionat și oferă echipei un important impuls după un început de sezon fără victorie.