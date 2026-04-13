Andrei Rațiu și Ionuț Radu, eșecuri în etapa a 31-a din La Liga, cu Rayo Vallecano, respectiv Celta Vigo

Andrei Rațiu și Ionuț Radu. Sursa foto: colaj EVZ
Andrei Rațiu și Ionuț Radu au fost titulari în meciurile pierdute de Rayo Vallecano și Celta Vigo, în etapa a 31-a din La Liga. Rezultatele complete ale zilei.

Rayo Vallecano și Celta Vigo au cedat în meciurile disputate duminică. Andrei Rațiu și Ionuț Radu au fost titulari

Etapa a 31-a din campionatul Spaniei a adus rezultate nefavorabile pentru echipele la care evoluează doi jucători români. Rayo Vallecano și Celta Vigo au pierdut partidele disputate duminică, în confruntări în care atât Andrei Rațiu, cât și Ionuț Radu au fost utilizați pe toată durata jocului.

Rayo Vallecano a fost învinsă în deplasare de Real Mallorca, scor 0-3. Gazdele au deschis scorul prin Muriqi în minutul 36, același jucător majorând diferența patru minute mai târziu. Scorul final a fost stabilit în repriza secundă, în minutul 65, de Virgili. Andrei Rațiu a fost integralist pentru echipa sa și a primit un cartonaș galben chiar în minutul în care s-a înscris al treilea gol.

Andrei Rațiu

Andrei Rațiu. Sursa foto: Facebook

Ionuț Radu a fost integralist, la fel ca Andrei Rațiu

Celta Vigo a pierdut pe teren propriu în fața formației Real Oviedo, scor 0-3. Oaspeții au deschis scorul rapid, în minutul 4, prin Reina. Avantajul a fost dublat înainte de pauză, în minutul 45+1, prin Vinas, care a mai înscris o dată și în minutul 57.

Mossad are un nou director. Cine este Roman Gofman, omul care va conduce unul dintre cele mai puternice servicii secrete
Mossad are un nou director. Cine este Roman Gofman, omul care va conduce unul dintre cele mai puternice servicii secrete
Rețetă ușoară de la Mary Berry: pui la cuptor cu roșii coapte, gata în câteva minute
Rețetă ușoară de la Mary Berry: pui la cuptor cu roșii coapte, gata în câteva minute

Ionuț Radu a fost titular și a evoluat pe toată durata partidei pentru gazde. De partea cealaltă, Horațiu Moldovan nu a fost utilizat, fiind rezervă pe banca formației Real Oviedo.

Rezultatele zilei au inclus și remize și victorii la limită

În celelalte meciuri disputate duminică, Osasuna și Betis au terminat la egalitate, scor 1-1. Gazdele au marcat prin Budimir, din penalty, în minutul 40, în timp ce Ezzalzouli deschisese scorul pentru oaspeți încă din minutul 7.

Într-o altă confruntare, Villarreal s-a impus în deplasare în fața celor de la Athletic Bilbao, scor 2-1. Cardona a înscris în minutul 26, iar Gonzalez a majorat avantajul în prelungirile primei reprize, în minutul 45+5. Gazdele au redus din diferență abia în minutul 84, prin Guruzeta.

09:17 - Mossad are un nou director. Cine este Roman Gofman, omul care va conduce unul dintre cele mai puternice servicii secrete
09:10 - Andrei Rațiu și Ionuț Radu, eșecuri în etapa a 31-a din La Liga, cu Rayo Vallecano, respectiv Celta Vigo
08:59 - Rețetă ușoară de la Mary Berry: pui la cuptor cu roșii coapte, gata în câteva minute
08:53 - Fiul unei propagandiste a dictaturii islamiste din Iran, ridicat de ICE. Rezidența în SUA îi fusese anulată
08:47 - Donald Trump amenință China cu taxe vamale de 50% dacă va livra arme Iranului
08:41 - Cristian Tudor Popescu ar vrea să le ia mielul românilor

Îți transformi copiii în monștri? Adevărul dur despre societatea „de unică folosință”
Îți transformi copiii în monștri? Adevărul dur despre societatea „de unică folosință”
Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine

