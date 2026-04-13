Andrei Rațiu și Ionuț Radu, eșecuri în etapa a 31-a din La Liga, cu Rayo Vallecano, respectiv Celta Vigo

Andrei Rațiu și Ionuț Radu au fost titulari în meciurile pierdute de Rayo Vallecano și Celta Vigo, în etapa a 31-a din La Liga. Rezultatele complete ale zilei.

Etapa a 31-a din campionatul Spaniei a adus rezultate nefavorabile pentru echipele la care evoluează doi jucători români. Rayo Vallecano și Celta Vigo au pierdut partidele disputate duminică, în confruntări în care atât Andrei Rațiu, cât și Ionuț Radu au fost utilizați pe toată durata jocului.

Rayo Vallecano a fost învinsă în deplasare de Real Mallorca, scor 0-3. Gazdele au deschis scorul prin Muriqi în minutul 36, același jucător majorând diferența patru minute mai târziu. Scorul final a fost stabilit în repriza secundă, în minutul 65, de Virgili. Andrei Rațiu a fost integralist pentru echipa sa și a primit un cartonaș galben chiar în minutul în care s-a înscris al treilea gol.

Celta Vigo a pierdut pe teren propriu în fața formației Real Oviedo, scor 0-3. Oaspeții au deschis scorul rapid, în minutul 4, prin Reina. Avantajul a fost dublat înainte de pauză, în minutul 45+1, prin Vinas, care a mai înscris o dată și în minutul 57.

Ionuț Radu a fost titular și a evoluat pe toată durata partidei pentru gazde. De partea cealaltă, Horațiu Moldovan nu a fost utilizat, fiind rezervă pe banca formației Real Oviedo.

În celelalte meciuri disputate duminică, Osasuna și Betis au terminat la egalitate, scor 1-1. Gazdele au marcat prin Budimir, din penalty, în minutul 40, în timp ce Ezzalzouli deschisese scorul pentru oaspeți încă din minutul 7.

Într-o altă confruntare, Villarreal s-a impus în deplasare în fața celor de la Athletic Bilbao, scor 2-1. Cardona a înscris în minutul 26, iar Gonzalez a majorat avantajul în prelungirile primei reprize, în minutul 45+5. Gazdele au redus din diferență abia în minutul 84, prin Guruzeta.