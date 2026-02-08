Superliga. FCSB a învins-o în deplasare pe Oţelul Galaţi cu 4-1

FCSB s-a impus duminică seara, în deplasare, scor 4-1, în fața formației Oțelul Galați, într-un meci contând pentru etapa a 26-a din Superligă. Bucureștenii au început partida în ofensivă și au avut primele ocazii importante, prin Bîrligea, în minutul 2, și Pantea, în minutul 20. Cu toate acestea, deschiderea scorului a aparținut gazdelor.

Zhelev a înscris pentru Oțelul în minutul 25, profitând de o fază favorabilă, și a adus avantajul formației gălățene, spre bucuria tribunelor.

Reacția FCSB nu a întârziat. În minutul 31, Florin Tănase i-a pasat decisiv lui Bîrligea, care a restabilit egalitatea. Același tandem a funcționat din nou înainte de pauză, iar în minutul 43, Bîrligea a marcat pentru a doua oară, după o nouă pasă decisivă a lui Tănase. Astfel, FCSB a intrat la vestiare cu avantaj minim, scor 2-1.

Situația gazdelor s-a complicat în minutul 54, când Diego Zivulic a fost eliminat, după ce a primit al doilea cartonaș galben pentru un fault asupra lui Bîrligea. În superioritate numerică, FCSB a controlat jocul.

În minutul 66, Florin Tănase a oferit a treia pasă decisivă din meci, de această dată pentru Olaru, care a dus scorul la 3-1. Decarul roș-albaștrilor a închis tabela în minutul 79, stabilind rezultatul final, 4-1 pentru FCSB.

În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la 40 de puncte și ocupă locul 8 în clasament, la două puncte de ultima poziție care asigură calificarea în play-off. Oțelul Galați se află pe locul 10, cu 37 de puncte.

Echipele de start

Oțelul Galați: Dur Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Manuel Lopes, Conrado – Bruno Paz (Patrick 57), Joao Lameira, Pedro Nuno (A. Ciobanu 19) – Bană, Debeljuh (Kazu 75), Andrezinho (Chira 57). Antrenor: Laszlo Balint

FCSB: M. Popa – Pantea (V. Crețu 46), Andre Duarte, Dawa, Radunovic – Lixandru, Baba Alhassan (Joao Paulo 46) – Miculescu (Mamadou Thiam 82), Florin Tănase (Octavian Popescu 87), Olaru (M. Toma 87) – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous

Cartonașe galbene: Zhelev (73), Kazu (90+2) / Baba Alhassan (45+4), Andre Duarte (61) Cartonaș roșu: Diego Zivulic (Oțelul Galați), minutul 54

Arbitru: Marcel Bîrsan Asistenți: Mircea Grigoriu, Cosmin Vătamanu VAR: Iulian Dima, Sebastian Gheorghe