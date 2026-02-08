Sport

Superliga. FCSB a învins-o în deplasare pe Oţelul Galaţi cu 4-1

Comentează știrea
Superliga. FCSB a învins-o în deplasare pe Oţelul Galaţi cu 4-1Sursa foto: Facebook/FCSB
Din cuprinsul articolului

FCSB s-a impus duminică seara, în deplasare, scor 4-1, în fața formației Oțelul Galați, într-un meci contând pentru etapa a 26-a din Superligă. Bucureștenii au început partida în ofensivă și au avut primele ocazii importante, prin Bîrligea, în minutul 2, și Pantea, în minutul 20. Cu toate acestea, deschiderea scorului a aparținut gazdelor.

Zhelev a înscris pentru Oțelul în minutul 25, profitând de o fază favorabilă, și a adus avantajul formației gălățene, spre bucuria tribunelor.

FCSB-Oțelul Galați. Bîrligea a întors scorul până la pauză

Reacția FCSB nu a întârziat. În minutul 31, Florin Tănase i-a pasat decisiv lui Bîrligea, care a restabilit egalitatea. Același tandem a funcționat din nou înainte de pauză, iar în minutul 43, Bîrligea a marcat pentru a doua oară, după o nouă pasă decisivă a lui Tănase. Astfel, FCSB a intrat la vestiare cu avantaj minim, scor 2-1.

Situația gazdelor s-a complicat în minutul 54, când Diego Zivulic a fost eliminat, după ce a primit al doilea cartonaș galben pentru un fault asupra lui Bîrligea. În superioritate numerică, FCSB a controlat jocul.

„Trenurile foamei” și marea migrație spre Banat și Oltenia. Exodul disperării românilor din Moldova
„Trenurile foamei” și marea migrație spre Banat și Oltenia. Exodul disperării românilor din Moldova
Vacanțe cu risc major. Cele mai nesigure țări pentru turiști în 2026
Vacanțe cu risc major. Cele mai nesigure țări pentru turiști în 2026

În minutul 66, Florin Tănase a oferit a treia pasă decisivă din meci, de această dată pentru Olaru, care a dus scorul la 3-1. Decarul roș-albaștrilor a închis tabela în minutul 79, stabilind rezultatul final, 4-1 pentru FCSB.

FCSB-Oțelul Galați

Sursa foto: Facebook/FCSB

Situația în clasament

În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la 40 de puncte și ocupă locul 8 în clasament, la două puncte de ultima poziție care asigură calificarea în play-off. Oțelul Galați se află pe locul 10, cu 37 de puncte.

Echipele de start 

Oțelul Galați: Dur Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Manuel Lopes, Conrado – Bruno Paz (Patrick 57), Joao Lameira, Pedro Nuno (A. Ciobanu 19) – Bană, Debeljuh (Kazu 75), Andrezinho (Chira 57). Antrenor: Laszlo Balint

FCSB: M. Popa – Pantea (V. Crețu 46), Andre Duarte, Dawa, Radunovic – Lixandru, Baba Alhassan (Joao Paulo 46) – Miculescu (Mamadou Thiam 82), Florin Tănase (Octavian Popescu 87), Olaru (M. Toma 87) – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous

Cartonașe galbene: Zhelev (73), Kazu (90+2) / Baba Alhassan (45+4), Andre Duarte (61) Cartonaș roșu: Diego Zivulic (Oțelul Galați), minutul 54

Arbitru: Marcel Bîrsan Asistenți: Mircea Grigoriu, Cosmin Vătamanu VAR: Iulian Dima, Sebastian Gheorghe

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:56 - „Trenurile foamei” și marea migrație spre Banat și Oltenia. Exodul disperării românilor din Moldova
23:43 - Thuma: Crin Antonescu a fost trădat de PNL. Oamenii lui Bolojan nu l-au susținut
23:34 - Lumină misterioasă observată de piloții American Airlines în timpul unei aterizări
23:27 - Atenție la pisici. Ce spun studiile despre toxoplasmoză, comportament și riscul crescut de schizofrenie
23:23 - Antonio José Seguro a câștigat alegerile prezidențiale din Portugalia
23:19 - A fost „mama Daciilor” și a televizoarelor color. Trabantul și coada de târnăcop

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale