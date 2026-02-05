Sport

FCSB - FC Botoșani, ora 20.30. Duel între două echipe care nu-și mai permit pași greșiți

FCSB - FC Botoșani, ora 20.30. Duel între două echipe care nu-și mai permit pași greșițiSuperliga. Sursă foto: Facebook
FCSB și FC Botoșani se întâlnesc în această seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) în ultima partidă a etapei a 25-a din Superligă. Meciul este foarte important pentru că ambele grupări au același obiectiv: calificarea în play-off. Gazdele stau rău în clasament pentru că sunt pe locul 11 cu 34 de puncte. Oaspeții sunt pe 6 cu 39 de puncte.

„Sezon dezastruos pentru bucureșteni!

Campioana en-titre a țării încearcă pe acest final de regular să salveze un sezon mult sub așteptări, în care a dezamăgit atât în Europa, unde a fost mai mult 'sparring partner' pentru adversare, cât și în SuperLiga României. Pentru a-și apăra titlul, 'roș-albaștrii' au nevoie de o minune, Darius Olaru & co tremurând în acest moment pentru locul care să le asigure prezența în „top 6”.

Aflați la startul acestei etape intermediare, a 25-a din acest „regular” pe locul 11 cu 34 de puncte, bucureștenii joacă acest final de sezon cu sabia deasupra capului, orice sincopă fiind practic echivalentă în mare măsură cu ratarea play-off-ului (...)”, a fost mesajul postat cei de la FC Botoșani, pe siteul oficial înaintea confruntării.

FCSB

Echipe probabile

FCSB: Matei Popa – V. Crețu, Duarte, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea Rezerve: Târnoveanu, Zima, Dawa, Politic, M. Toma, Pantea, Graovac, Joao Paulo, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, Thiam, D. Popa Absenți: M. Popescu, Cercel, Chiricheș (accidentați), Ofri Arad (în urmă cu pregătire) Antrenor: Elias Charalambous

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  6 februarie 2026. Forma timpului (II)
Televiziunea Română, în stare de alertă. Risc de blackout digital
FC Botoșani: Anestis - Pavlovic, Miron, Țigănașu, Creț - Petro, Creț - Bodișteanu, Papa, Mailat - Kovtaliuk Rezerve: Kukic - Adams, Diaw, Suta, Bordeianu, A. Dumitru, Ferreira, Mitrov, Ongenda, Dumiter, E. Lopez Antrenor: Leo Grozavu

Stadion: Arena Naționala

Arbitru: Iulian Călin // Asistenți: Marius Badea, Florian Vișan Asistent VAR: Sorin Costreie // Asistent VAR: Valentin Porumbel

Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
