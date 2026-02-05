Ponta îl acuză pe Bolojan că i-a păcălit pe români: E o uriașă fraudă

Ilie Bolojan este criticat de fostul premier Victor Ponta, care spune că liderul liberal a ales să lase în mâinile partidului USR cele mai importante ministere, deși acesta a obținut doar aproximativ 10% din voturi. Prezent în emisiunea lui Marius Tucă Show, Ponta a afirmat că această decizie nu respectă promisiunile făcute în campania electorală și că rezultatul nu reflectă așteptările oamenilor.

El a explicat că, în mod normal, ceea ce se promite în campanie ar trebui respectat și a subliniat că, în timpul mandatului său, a reușit să îndeplinească aproximativ jumătate din promisiuni, inclusiv restituirea pensiilor și salariilor. Ponta a subliniat că modul în care se acționează acum reprezintă o fraudă uriașă.

„Este un mandat care n-are nicio legătură cu ce s-a vorbit în campanie electorală. E o uriașă fraudă. De obicei, ce spui în campanie mai și faci. Bă, faci 50 la sută din ce ai promis. Eu am dreptul să spun chestia asta, că ții minte și tu… Cred că ții minte… Am zis dacă ajung eu prim-ministru, o să dau înapoi pensiile și salariile. Le-am dat la prima ocazie. (…)”, a spus fostul premier.

Fostul premier a mai spus că nimeni nu a anunțat în campanie că pensiile vor fi înghețate sau că TVA va fi majorat.

„N-am făcut nici eu tot ce am promis, dar am făcut, nu știu, 50-60 la sută. Una e să faci… Ăștia fac exact invers. N-a zis nimeni în campanie că o să vă înghețăm pensiile. N-a zis nimeni în campanie că o să vă mărim TVA-ul. A semnat președintele nostru, în funcție, cu mâna lui, că nu se modifică TVA-ul”, a mai spus el.

Fostul premier a subliniat că transferul principalelor ministere către USR reprezintă un gest fără precedent.

„N-a zis nimeni (în campania electorală – n.r.) că o să dăm toată țara și puterea – Externe, Apărare, Economie, tot – pe mâna USR-ului – un partid care n-a luat niciodată mai mult de 10 la sută și care, după părerea mea, (…) este un partid creat din afara țării, împotriva intereselor României și care servește intereselor altor țări”, a mai spus Victor Ponta.