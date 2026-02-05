Real Sociedad și Bilbao, calificate în semifinalele Cupei Spaniei

Real Sociedad s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei, după ce a învins în deplasare echipa Deportivo Alaves cu scorul de 3-2. Meciul a fost disputat pe stadionul Mendizorroza și le-a adus fanilor mari emoții.

Gazdele au început în forță, deschizând scorul în minutul 8 prin Abderrahman Rebbach. Real Sociedad a răspuns rapid, prin golul lui Oyarzabal din minutul 15, dar Alaves a preluat din nou conducerea în minutul 29, prin Toni Martinez, care a transformat un penalty.

În repriza a doua, ocaziile s-au înmulțit, iar portarul Alex Remiro a fost decisiv, respingând o lovitură de la 11 metri a lui Martinez în minutul 67.

Revenirea echipei oaspete a fost completă în ultimele 15 minute.

Goncalo Guedes a egalat în minutul 76, iar Orri Steinn Oskarsson a adus golul victoriei și calificarea în minutul 80, stabilind scorul final 3-2.

Alături de Real Sociedad, și Athletic Bilbao s-a calificat în semifinale, după victoria cu 2-1 în fața Valenciei. În meciul lor, Umar Sadiq a marcat un autogol în minutul 26 pentru Bilbao, iar Inaki Williams a închis tabela în minutul 90+6. Sadiq a reușit să înscrie și pentru Valencia, dar acest lucru nu a fost suficient pentru calificare.

FC Barcelona completează lista echipelor care vor lupta pentru trofeu în faza următoare a competiției.

Marți seara, FC Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei, după ce a învins în deplasare pe Albacete cu scorul de 2-1, în sferturile competiției. Pe Estadio Carlos Belmonte, Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 39, cu o pasă de la Frenkie de Jong.

După pauză, Ronald Araujo a majorat avantajul catalanilor în minutul 55, cu ajutorul lui Rashford. Albacete a redus din diferență prin Javi Moreno, în minutul 87, dar echipa gazdă nu a mai reușit să egaleze. Un gol al Barcelonei, semnat de Ferran Torres în minutul 90, a fost anulat. Astfel, echipa lui Hansi Flick merge în semifinale, continuând parcursul în Cupa Spaniei.