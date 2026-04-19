Real Sociedad a câștigat Cupa Spaniei după o finală decisă la penalty-uri cu Atletico Madrid
- Emma Cristescu
- 19 aprilie 2026, 08:52
Real Sociedad a câștigat Cupa Spaniei, după o finală intensă și plină de răsturnări de situație disputată împotriva celor de la Atletico Madrid, încheiată 2-2 după 120 de minute și 4-3 la loviturile de departajare, a anunțat echipa de fotbal pe Facebook.
Meciul s-a jucat la Sevilla, pe stadionul Estadio de la Cartuja, și a început într-un ritm exploziv. Real Sociedad a lovit rapid, deschizând scorul după doar câteva secunde de joc.
Barrenetxea a profitat de o centrare venită din flanc și a înscris cu o lovitură de cap, surprinzând complet apărarea adversă. Atletico Madrid a restabilit egalitatea prin Lookman, care a finalizat cu un șut precis de la marginea careului, fără șanse pentru portar.
Partida a continuat într-un ritm alert, cu ocazii de ambele părți. Real Sociedad a revenit în avantaj înainte de pauză, după ce a obținut o lovitură de la 11 metri în urma unui duel în careu. Mikel Oyarzabal a executat penalty-ul și a marcat, stabilind scorul la pauză.
Atletico Madrid a încercat să recupereze
În repriza a doua, Atletico Madrid a crescut presiunea și a împins liniile mai sus, încercând să recupereze diferența. Eforturile echipei lui Diego Simeone au dat roade în minutul 83, când Julian Alvarez a reușit egalarea cu o finalizare din interiorul careului, readucând echilibrul pe tabelă.
Finalul timpului regulamentar a fost tensionat, cu ocazii importante de ambele părți. Atletico a avut o șansă uriașă de a închide meciul, însă Baena a ratat incredibil cu poarta goală, trimițând confruntarea în prelungiri.
Pablo Marin a stabilit scorul final
În extra-time, ritmul a rămas ridicat, iar ambele echipe au căutat golul decisiv. Real Sociedad a fost aproape de victorie prin Sucic și Oskarsson, însă portarul Musso a intervenit decisiv. De partea cealaltă, Atletico a lovit bara prin Julian Alvarez, într-o fază care a menținut suspansul la maximum până la finalul celor 120 de minute.
La loviturile de departajare, tensiunea a crescut vizibil. Real Sociedad a început mai bine seria, iar portarul Marrero a avut intervenții decisive, apărând execuțiile lui Sorloth și Julian Alvarez. Atletico a încercat să revină în joc, dar diferența a fost făcută de precizia bascilor în momentele-cheie. Pablo Marin a transformat penalty-ul decisiv, stabilind scorul final al seriei.
