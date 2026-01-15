Real Madrid, eliminată din Cupa Spaniei după 2-3 cu Albacete, echipă de liga a doua

Echipa spaniolă Real Madrid a fost eliminată miercuri seara din Cupa Spaniei, după ce a pierdut, în deplasare, cu scorul de 2-3, în faţa formaţiei de liga secundă Albacete. Fostul jucător al CFR Cluj, Jefte Betancor, a marcat ambele goluri ale gazdelor.

Meciul a marcat debutul lui Alvaro Arbeloa pe banca tehnică a madrilenilor, însă rezultatul nu a fost cel aşteptat. Albacete, ocupanta locului 17 în liga secundă, a deschis scorul în minutul 42 prin Javi Villar. Argentinianul de 18 ani Franco Mastantuono a egalat pentru Real Madrid în al treilea minut de prelungire din prima repriză, iar scorul la pauză a fost 1-1.

Gazdele au preluat din nou conducerea în minutul 82, prin Jefte Betancor, dar Gonzalo Garcia a adus egalarea pentru Los Blancos în minutul 90+1. Trei minute mai târziu, Betancor a înscris din nou, stabilind scorul final 3-2 și eliminând astfel Real Madrid din competiție.

În alt meci al optimilor, fundașul român Andrei Rațiu nu a evoluat din cauza unei accidentări. Alaves a învins Rayo Vallecano cu scorul de 2-0, prin golurile semnate de Toni Martinez (min. 49) și Carlos Vicente (min. 89), și s-a calificat în sferturile Cupei Spaniei.