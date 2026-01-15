Sport

Real Madrid, eliminată din Cupa Spaniei după 2-3 cu Albacete, echipă de liga a doua

Comentează știrea
Real Madrid, eliminată din Cupa Spaniei după 2-3 cu Albacete, echipă de liga a douaSursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Echipa spaniolă Real Madrid a fost eliminată miercuri seara din Cupa Spaniei, după ce a pierdut, în deplasare, cu scorul de 2-3, în faţa formaţiei de liga secundă Albacete. Fostul jucător al CFR Cluj, Jefte Betancor, a marcat ambele goluri ale gazdelor.

Cupa Spaniei: Debut dificil pentru Alvaro Arbeloa

Meciul a marcat debutul lui Alvaro Arbeloa pe banca tehnică a madrilenilor, însă rezultatul nu a fost cel aşteptat. Albacete, ocupanta locului 17 în liga secundă, a deschis scorul în minutul 42 prin Javi Villar. Argentinianul de 18 ani Franco Mastantuono a egalat pentru Real Madrid în al treilea minut de prelungire din prima repriză, iar scorul la pauză a fost 1-1.

Goluri decisive în repriza a doua

Gazdele au preluat din nou conducerea în minutul 82, prin Jefte Betancor, dar Gonzalo Garcia a adus egalarea pentru Los Blancos în minutul 90+1. Trei minute mai târziu, Betancor a înscris din nou, stabilind scorul final 3-2 și eliminând astfel Real Madrid din competiție.

Frumoase și periculoase. Cum descriu legendele populare întâlnirea cu ielele
Frumoase și periculoase. Cum descriu legendele populare întâlnirea cu ielele
Tăierea salariilor cu 10%. Domeniul în care Guvernul atinge linia roșie
Tăierea salariilor cu 10%. Domeniul în care Guvernul atinge linia roșie

Alaves - Rayo Vallecano. Românul Andrei Rațiu absent

În alt meci al optimilor, fundașul român Andrei Rațiu nu a evoluat din cauza unei accidentări. Alaves a învins Rayo Vallecano cu scorul de 2-0, prin golurile semnate de Toni Martinez (min. 49) și Carlos Vicente (min. 89), și s-a calificat în sferturile Cupei Spaniei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

01:02 - Iranul a restricționat temprar traficul aerian. Doar zborurile internaționale autorizate pot opera
00:15 - Real Madrid, eliminată din Cupa Spaniei după 2-3 cu Albacete, echipă de liga a doua
23:57 - Frumoase și periculoase. Cum descriu legendele populare întâlnirea cu ielele
23:46 - Tăierea salariilor cu 10%. Domeniul în care Guvernul atinge linia roșie
23:40 - Ciprian Ciucu: Apa caldă va fi limitată în mai multe blocuri, situația poate dura săptămâni
23:35 - Fosta șefă DIICOT, Alina Bica, în noua carieră: Ghid pentru românii care vor rezidență în Italia

HAI România!

Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Tanti Elvira
Tanti Elvira
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români

Proiecte speciale