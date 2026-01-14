Cupa Spaniei: Atletico Madrid, victorie la limită în fața celor de la Deportivo, 1-0

Atlético de Madrid a obținut calificarea în sferturile de finală ale Cupei Rrgelui după un succes muncit, scor 1-0, în fața formației Deportivo de La Coruña, într-un meci disputat marți seară. Eroul întâlnirii a fost Antoine Griezmann.

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 73, atunci când atacantul francez a executat impecabil o lovitură liberă, trimițând mingea direct în vinclul porții apărate de Germán.

Griezmann a evoluat pe toată durata meciului și a avut o contribuție decisivă nu doar prin golul marcat, ci și prin implicarea constantă în faza ofensivă, confirmând încă o dată statutul său de lider al echipei pregătite de Diego Simeone.

„Nu știam exact unde să dau mingea, dacă lângă portar sau peste el, așa că, în loc să lovesc puternic, am încercat să o plasez peste zid. A intrat, deci perfect”, a spus Griezmann la finalul partidei.

Atacantul a arătat cât de important este acest succes pentru echipă.

„Vom face tot posibilul să luptăm în La Liga, Liga Campionilor și Cupa Regelui, pentru că acesta este scopul nostru. Trebuie să continuăm să muncim cum o facem, știm că drumul nu e ușor, dar avem echipa potrivită”, a mai spus atacantul echipei Atlético.

Într-o partidă spectaculoasă din Cupa Regelui, disputată miercuri dimineață și marcată de numeroase răsturnări de situație, Athletic Club Bilbao a obținut calificarea în sferturile de finală după un succes dramatic, scor 4-3, pe terenul formației Cultural Leonesa, din liga a doua. Gazdele au condus de trei ori pe parcursul întâlnirii, însă bascii au găsit de fiecare dată resursele necesare pentru a reveni, iar calificarea a fost decisă în prelungiri, printr-un penalty transformat de Unai Gómez.

Tot miercuri dimineață s-a încheiat și duelul dintre Real Sociedad și Osasuna, disputat pe stadionul Anoeta, unde confruntarea a oferit un final extrem de tensionat.

Osasuna a avut un start excelent și a condus cu 2-0, după golul marcat de Moncayola și autogolul nefericit al lui Oyarzabal, însă Real Sociedad a reușit să revină pe final, egalând în prelungiri prin Zubeldia și trimițând partida la loviturile de departajare.

La penalty-uri, portarul Marrero a fost decisiv, apărând două execuții și asigurând calificarea lui Real Sociedad, care s-a impus cu 4-3 la loviturile de departajare, obținând astfel biletul pentru sferturile de finală ale competiției.