Liga Campionilor. Inter Milano, eșec dramatic la Atletico Madrid. Dennis Man, rezultat istoric cu PSV Eindhoven

Atletico Madrid s-a impus, miercuri, pe teren propriu, scor 2-1, în fața celor de la Inter Milano, în grupa Ligii Campionilor. Gazdele au deschis scorul prin Julian Alvarez în minutul 9, oaspeții au egalat datorită lui Piotr Zielinski (54). Oamenii lui Diego Siemone a dat lovitura în final, minutul 90+3 prin Jose Maria Gimenez.

La final, Cristi Chivu a spus că a fumat trei țigări una după alta din cauza nervilor.

„E clar că Inter nu e norocoasă. Am fumat trei țigări, una după alta. Am vorbit cu echipa și am spus ce era de spus, pentru că e un sentiment dulce și amar: pentru prestație, pentru ce necesita meciul și cum am jucat. Nu am meritat să pierdem, dar la final, meritat sau nemeritat, nu am luat nimic.

Am văzut multă amărăciune în ochii jucătorilor, pentru că am fi meritat mai mult în seara asta.

Din păcate, fotbalul e așa și trebuie să ne ridicăm și să luptăm. Să pierzi așa chiar doare. În viață, ca și în fotbal, roata se întoarce mai devreme sau mai târziu. Va reveni acel dram de noroc de care avem nevoie pentru a câștiga.

Trebuie să gestionăm mai bine anumite momente: am fost prea răsfirați în ultimele 10 minute, am fi putut să manageriem mai bine contraatacurile și ultima pasă. Sunt lucruri pe care le vom analiza și le vom arăta fotbaliștilor”, a spus Cristi Chivu la final.

Cu Dennis Man titular, PSV Eindgoven a reușit o victorie istorică pe „Anfield Road”, împotriva lui Liverpool, scor 4-1. Ivan Perisici a deschis scroul din penalty, în minutul 6, gazdele au egalat prin Dominik Szoboszlai (16). Apoi, olandezii au mai punctat de trei ori prin Guus Til (56) și Couhaib Driouech (73 și 90+2). Internaționalul român a evoluat până în minutul 88, atunci când a fost schimbat.

Arsenal Londra a câștigat pe teren propriu cu Bayern Munchen, scor 3-1. Au marcat: Jurrien Timber (22), Noni Madueke (69) și Gabriel Martinelli (77) / Lennart Karl (32).