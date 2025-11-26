Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27 noiembrie 2025. Vârstele creierului

Pe 27 noiembrie s-au născut Alexander Dubcek, Jimi Hendrix, Bruce Lee, Anders Celsius, Vito Genovese, Dina Cocea, Liviu Rebreanu, Nicolae Manolescu, Vasile Voiculescu, Aron Pumnul, Grigore Antipa, Nina Cassian.

Nimic în "Kalendar" iar în calendarul creștin-ortodox, Iacob Persul, Natanail şi Pinufrie.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi nu credeam că atâţia dintre domniile voastre au avut probleme grave cu „mafia în halate albe”! Citesc sutele de postări ale domniilor voastre şi mă minunez de cum am supravieţuit atâţia...

În primul rând am înlăturat teroarea şi vinovăţia că sunt bolnav. Nu, nu sunt bolnav, nu trebuie să fiu bolnav, nu vreau să fiu bolnav! Mă simt bine, foarte bine! Autosugestia are un rol mare, foarte mare, la cei care ştiu să o folosescă! Am avut o colegă, care s-a vindecat de cancer la sân prin veselie, lipsă de griji şi respingerea faptului că este bolnavă. Fără chimioterapie şi medicamente străine, fără operaţie şi fără asistenţă medicală. Mafia în halate albe a scrâşnit din dinţi, încă una care a scăpat!

Am eliminat total dulciurile din alimentaţia mea şi mă uit întotdeauna pe eticheta produselor alimentare pe care le cumpăr. Zahărul se poate ascunde sub denumiri savante: glucoză, dextroxă, etc. Toate mezelurile sunt bucşite cu zahăr, evitaţi-le, dacă vă lasă pofta, sau citiţi etichetele, sunt obligaţi de UE să scrie ce otrăvuri ne bagă în mâncare. Şi încă un secret: dacă nu este conservă metalică, aleg produsul cu termenul de valabilitate scurt. Produsul similar, dar cu termen de valabilitate mai lung este plin de conservanţi.

Bun, aici în sihăstria mea din Prahova submontană, am o mulţime de avantaje. În primul rând aer curat, de munte, ozon, mâncare naturală de prin sat şi faptul că, fiind pustnic în rodaj, nu am contact cu oamenii, decât rar, deci nu sunt apt pentru transmiterea unor boli contagioase, precum gripa. În weekend ce mai tabără unii şi alţii pe mine, dar până de Sf Paști am închis pustnicia! Apoi mişcarea, mereu am ceva de trebăluit prin curte.

Şi un lucru deosebit de important, de sursă de bine şi viaţă: animăluţele şi pădurea. Cele cinci căţelușe ale mele, dintre care căţeluşa Mémé este de departe cea mai frumoasă, drăgălaşe şi... năzdrăvană. Pisoii care vin pe acoperiş, uitându-se cu dispreţ la plebea canină care mişună prin curte şi acceptă cu graţie imperială mâţească feliuţele de şuncă pe care le arunc către ei. Păsărelele care vin pe pervaz să cigulescă pâinea care le-o ofer. Veveriţele care se ascund şi bombardează cu alune pe hămăitorii de jos. Apoi pădurea... ştiţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, poate sunt un pic dus cu pluta, dar eu vorbesc cu pădurea şi mi-e tare dragă. Pădurea îmi răpunde prin telepatie, prin gândurile noi care se formeză în mintea mea. Uneori, mă mir şi eu... dar pădurea este mai înţeleaptă decât cel mai înţelept om!

Beau multe ceaiuri, mai ales când e frig, azi noapte au fost minus două grade, din fructe uscate: afine, coacăze, măceşe, cătină, mere, gutui. Când o să le termin, o să mă duc la Sf. Mânăstire Suzana ca să mai iau „ceaiuri de leac şi de viaţă lungă” reţeta celei de pioasă şi bună amintire, stareţa Singlitichia, Domnul să o odihnească, că mare suflet a fost! Şi ea le-a copiat după reţetele aflate în stăreţie de sute de ani.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, aşa a fost medicina lui Hipocrat, Esculap şi Paracelsus. Intervenţie blândă şi neinvazivă. Chirurgia era rezervată numai medicilor militari, atât! Mii de ani oameni au trăit bine, au trăit mult! Pentru că erau puţini şi selecţia naturală, chiar eugenia neintenţionată, funcţiona!

Ce s-a întâmplat? S-a inventat bomba atomică biologică: antibioticul! Populaţia a crescut exponenţial, într-un marş funebru al consumismului cu orice preţ. În timpul vieții mele populația a crescut de la un miliard la opt miliarde. Antibioticele au oprit eliminarea pe cale naturală a celor slabi, nepregătiţi pentru viaţă. Sună cam nazist, eugenist, dar asta a urmărit mafia în halate albe: un număr mare de persoane cu probleme medicale. Cu tot respectul, dar mafia în halate albe şi cea a sutanelor negre îşi dau mâna peste milenii, deoarece au acelaşi scop: cât mai mulţi clienţi plătitori!

Dar antibioticele sunt şi o şcoală de perfecţionare pentru microorganisme! Parcă Carl Sagan spunea că a constatat că există o „inteligenţă” a microrganismului, poate cel mai vechi organism de pe, sau adus, pe Terra.

Au apărut tulpini de microbi care nu mai reacţioneză deloc la antibioticele vechi. Există o cursă între mereu mai noile antibiotice şi adaptarea corespunzătoare a microorganismelor. Ca nebuna cursă a înarmărilor din secolul trecut, dintre SUA şi URSS!

Omul nu poate decât să piardă această cursă, deoarece nu are resursele nelimitate ale naturii, ca reprezentare a Lui Dumnezeu.

După revoluţia din fizică, după cea din tehnologie, din informatică, este cazul revoluţiei din medicină. Vă dau o idee: aţi auzit de nanoroboţii medicali? Deocamdată pare un concept SF, dar am auzit nişte zvonuri, că, într-un laborator...

O revoluţie nu se face de astăzi pe mâine, dar s-au întrunit condiţiile necesare şi în primul rând nemulţumirea populaţiei de pe Terra faţă de actul medical, există, deci, o masă critică, care îşi aşteaptă focosul, detonatorul!

În altă ordine de idei, sau, în aceiași, iată un articol din ”Nautilus”, despre vârstele omului, ale creierului uman.

Viața umană tinde să se desfășoare în niveluri destul de clare: copilăria naivă, adolescența dinamică, tinerețea exuberantă, vârsta mijlocie pragmatică, bătrânețea înțeleaptă și, dacă ești norocos, vârful supervârstei. Dar, se pare, creierul își păstrează propriul calendar. Conform unui nou studiu, acesta trece prin cinci etape marcate de puncte de cotitură dramatice.

Oamenii de știință au comparat scanările RMN de difuzie a peste 3.800 de persoane, de la nou-născuți la persoane de 90 de ani. Constatările, publicate recent în Nature Communications, dezvăluie centre ale sistemului nervos central care cresc și se reorganizează pe o cronologie ce nu se corelează perfect cu etapele importante pe care le sărbătorim . La vârstele de 9, 32, 66 și 83 de ani, creierele noastre își ”schimbă costumele”.

„Știm că ”sistemul de cablare” al creierului este crucial pentru dezvoltarea noastră, dar ne lipsește o imagine de ansamblu asupra modului în care se schimbă acesta de-a lungul vieții noastre și de ce”, a declarat Alexa Mousley, doctorandă la Universitatea din Cambridge și coautoare a lucrării. „Acest studiu este primul care identifică fazele majore ale cablajului creierului de-a lungul vieții umane.”

Primul capitol este scurt, dar intens, durând de la naștere până la vârsta de 9 ani, când creierul nostru se află în general într-o fază de consolidare, eliminând excesul de sinapse dezvoltate în creierul bebelușilor. Între timp, materia cenușie și albă cresc rapid, iar pliurile distinctive ale creierului, circumvoluțiunile, încep să se stabilizeze. Spre sfârșitul primului deceniu pe Pământ, capacitatea noastră cognitivă a făcut un salt înainte - și vine la pachet cu un risc crescut de tulburări de sănătate mintală. Luminile devin mai puternice, dar la fel și umbrele. Această vârstă se aliniază cu debutul pubertății, aducând schimbări majore la nivelul hormonilor.

Deși tindem să credem că adolescența se termină în momentul în care ieșim din casele părinților și începem să plătim propriile facturi, creierul nostru pare să nu fie de acord. Pe parcursul vârstei de 20 și începutul anilor 30, materia albă continuă să crească, iar conexiunile dintre regiunile creierului devin mai selective, îmbunătățind performanța cognitivă. Potrivit cercetătorilor, vârsta de 32 de ani este „cel mai puternic punct de cotitură topologic” al vieții. Acesta este momentul în care creierul încetează să mai ”rearanjeze mobila” și se acomodează pentru o vreme.

Aceste descoperiri se aliniază cu „platoul de inteligență și personalitate” identificat de studiile anterioare în această etapă a vieții adulte.

În această perioadă extinsă, una dintre cele mai lungi și stabile din viața creierului nostru, diferite regiuni ale creierului încep să se izoleze, iar comunicarea dintre ele diminuează.

Apoi, la vârsta de 66 de ani, creierul se schimbă din nou, dar de data aceasta tranziția este mai subtilă. Substanța albă începe să se deterioreze, iar conectivitatea începe să scadă. Cercetătorii observă că aceasta este o vârstă la care oamenii se confruntă cu un risc mai mare de a dezvolta afecțiuni precum hipertensiunea arterială, care pot accelera declinul neurologic. Este mai puțin o răsturnare bruscă a situației și mai mult o schimbare a iluminării.

Ultima eră rămâne cea mai puțin înțeleasă, în mare parte pentru că relativ puțini oameni au ajuns atât de departe cu creiere suficient de sănătoase pentru a fi analizate. Dar modelul este clar: în jurul vârstei de 83 de ani, conectivitatea întregului creier tinde să continue să scadă, iar arhitectura care odinioară ne conecta la lume este mai probabil să înceapă să se deterioreze.

După cum spune Mousley, recunoașterea acestor etape distincte - mai degrabă decât imaginarea creierului ca o coborâre sau o ascensiune lentă și constantă - ar putea ajuta la identificarea momentului și a modului în care cablajul său devine vulnerabil la dificultăți de atenție, limbaj, memorie și alte comportamente.

Se pare că îmbătrânirea creierului nu este deloc constantă. Este o paradă punctată de ere până când luminile se sting complet.

Să aşteptăm ziua de mâine, mereu ne aduce ceva nou, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Ziua este favorabilă unor proiecte sau planuri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, cinstit, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine! Domeniul sentimental e bine aspectat. Configuraţia astrală arată unele preocupări cu caracter juridic, în sensul că verifici, consulţi sau semnezi contracte, sau înscrisuri oficiale. Din nou ţi se cere ajutorul. Toată perioada stă sub semnul unei schimbări de program, de direcţie, mai mult o schimbare tactică decât o manevră startegică.

TAUR Nu-ţi face griji, nu mai fii tensionat, astăzi poţi să ai o zi plăcută. Poţi să faci planuri pentru Crăciun. Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei din jurul tău. Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca cei cu care discuţi să fie de accord cu tine. “Socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. Temperează-ţi partenerii şi colegii prea focoşi.

GEMENI Astăzi eşti dinamic, în formă, motivat, optimist şi poţi rezolva problemele amânate sau întârziate! Dar, eşti cam dezamăgit de ceea ce ţi se întamplă. Parcă eşti invizibil, nimeni nu te laudă! Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de resurse şi să iei măsurile care se impun. De asemenea Mercur, încă retrograd, şi Jupiter spun că este cazul ca în curând să pleci într-o vacanţă, cel mai probabil mica vacanţă de Crăciun. Fă din timp rezervările şi ia măsurile necesare ca excursia sau călătoria să fie o reuşită. Spre sfârşitul zilei te poţi interesa de problemele de relaţii sociale, care trenau de mai mult timp.

RAC Organismul tau are nevoie de recuperare, iar la tine porneşte de la inimă, de la suflet. Îţi trebuie armonie şi concordie. Şi unde poţi găsi un cuvânt bun, de încurajare, decât la cei dragi! O zi favorabilă pe care o poţi petrece cu cei dragi. Timpul trece repede, aşa că nu ezita să le spui cât de mult ţii la ei! Dacă porneşti de la premiza că fiecare poate fi motivat în felul lui, ziua de astăzi este căluza ta în găsirea unor răspunsuri, soluţii şi explicaţii.

LEU E momentul să te dotezi sau să înveţi să foloseşti tehnologie de vârf. În compensaţie, dedică seara culturii şi artei! Iubeşte, zâmbeşte, fii tandru cu cei dragi, spune-le vorbe bune! Ceea ce ţi se comunică gaseşte noi rezonanţe şi noi interpretări. Este timpul să asculţi oamenii cu atenţie şi în tăcere, îmbiindu-i la vorbă şi destăinuiri. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liderul natural al grupului şi aşteptînd o iniţiativă din partea ta.

FECIOARĂ Astăzi primează liberul arbitru. Totul depinde de deciziile, de alegerile tale! Dimineaţa e favorabilă, îţi pot veni unele idei interesante. Şi poţi primi şi unele informaţii folositoare! În această perioadă este bine să nu ai nicio reacţie, aşteptând ca această lume nebună, nebună, nebună să se stratifice şi să se structureze. Chiar haosul are structura şi legile lui. Pe de altă parte aspectele horoscopului tău nu sunt tari, nu sunt foarte clare în această zi complexă.

BALANŢĂ Primeşti o veste bună şi eşti bucuros ca un căţel când se întoarce stăpânul acasă! Dar, trebuie să dai dovadă de calm, iscusinţă şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. Amână tot ce pare neplăcut sau neinteresant şi bucură-te de dulceaţa vieţii. Cumpătarea este cheia că doar suntem în post şi abuzul nu a plăcut niciodată, nimănui. Pe seara cea mai bună perioadă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Nu sunt recomandate schimbările, noul, de orice natură, aşa încât dacă aveai ceva în gând las-o pentru altă zi.

SCORPION Poţi să ai încredere în cei dragi, magnetismul personal e în creştere, poţi clarifica unele situaţii sentimentale, dar evită să te bagi în treburile altora, mai ales în ultima parte a zilei. Evită să te enervezi pentru lucruri minore şi persoane neinteresante. O întâlnire importantă din a doua parte a zilei te calmează şi îţi face chiar plăcere. Nu forţa lucrurile. Nu că s-ar rupe... dar viaţa este un ocean! Aşteaptă valul şi curentul favorabil şi poți face exact acelaşi lucru dar cu minimum de efort personal şi de resurse.

SĂGETĂTOR Astăzi ai unele dificultăţi în comunicare. Nu reuşeşti să te faci înţeles. Fii mai precis, exact şi repetă de mai multe ori mesajul tău. Lumea este îngrijorată şi preocupată, insistă! O întâlnire importantă la mijlocul zilei te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o cheltuială. Familia este OK, animăluţele sunt bine. Totuşi, o problemă legată de programul din decembrie, de vacanţa ta şi a copiilor. O poţi rezolva, dar nu astăzi.

CAPRICORN Ai vrea să faci ceva, dar nu ştii cum! De fapt ai o problemă de încredere, nu de competenţă! Acordă atenţie familiei. Este o perioadă favorabilă pentru interesele şi reuniunile de familie. Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare, dar nu importante. După masă evită întîlnirile, fă-ţi un program de cultură şi artă. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile reguli, nu trebuie să cedezi poziţia, iar dacă nu se poate altfel, amână !

VĂRSĂTOR Ziua îţi poate aduce unele răspunsuri şi o promisiune de mai bine. Eşti într-un episod conflictual. Încrede-te în abilităţile tale şi, înaine, ai curaj, norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Ajută pe cel în nevoie, pe un prieten, pe o rudă. Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale, atât în familie cât şi cu prietenii. Zi-lumină, foarte importantă pentru viitorul unui proiect sau a unei afaceri. Tot ceea ce începi sau programezi în această zi pot aduce rezultate fructoase.

PEŞTI Străluceşti şi stârneşti invidii! Realizezi că nirvāna poate fi uşor atinsă, prin cumpătare, post şi rugăciune. Nu ai nevoie de nicio mistică orientală, răspunsul a fost mereu lângă tine. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Promovează-ţi cu curaj interesele de astăzi, de acum. Anumite informaţii şi zvonuri te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai multe fructe şi lămâi, sau fructe care conţin vitamina „C”. Dacă nu ai probleme cu aciditatea gastrică!