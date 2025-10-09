Horoscopul lui Dom’ Profesor,  10 octombrie 2025. La granița dintre Pakistan și India...

Pe 10 octombrie s-au născut Giuseppe Verdi, Henry Cavendish, James Clavell, Fritjof Nansen, Emmerich Schaffer, Radu Vasile, Tatiana Iekel, Laura Stoica, Calistrat Cuţov.

În calendarul creştin-ortodox sunt, pe 10 octombrie, Sfinţii: Evlampie şi Evlampia, sora lui. Vasian şi Teofil Mărturisitorul.

Ne-am obişnuit, nimic în calendar, sau "Kalendar"! Probabil că acum două-trei mii de ani dacii se ocupau cu mustul.

Luna a trecut, acum vreo două zile, (pe 7 octombrie) prin faza de Lună plină, semnalată de unii dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi! Cu toate prostiile de rigoare, să nu vă supăraţi! Luna Vânătorului, Luna Recoltei, Luna Albastră sunt prostii de tabloide, unele dintre ele din folclorul pieilor-roșii. Nu au nicio, dar nicio semnificație astrologică.

Dar după cum spunea, glumind sau nu, celebrul Derek Parker, tutorele meu în ale astrologiei desemnat de la Madrasse Omar Khayyam, unde am învăţat şi astrologie, ei bine Derek spunea „de când au ajuns oamenii pe Lună şi Luna a început să dea rateuri!”. Aşa că probabil, sigur, nimic notabil nu o să se întâmple!

Pe 11 octombrie 1985 eram undeva prin India, la graniţă, după ce stătusem câteva vreme în valea Hunza, care nu mai trebuie descrisă, şi apoi la Mohenjo Daro, celebra ruina deşertică, capitala misterioasă a unui imperiu pierdut, o cultură, poate o civilizaţie tainică a Indusului, uitată ca multe altele. Ochii mei au văzut minuni!

După ce trecusem ca fulgerul prin Pakistanul de Vest, ne delectam, la graniţă, dar pe teritoriu Indiei, cu un ceai verde veritabil de Ceylon, recoltat de tamili numai de pe mlădiţele tinere şi viguroase din vârful plantei. Când, gazda noastră, proprietarul ceainăriei, ne arătă un ziar de limbă engleză, „The Statemen” bătând cu degetul editorialul: „Larger Than Life”.

Pe 10 octombrie 1985 au încetat din viaţă două personalităţi ale artei, doi actori compleţi: Yul Brynner şi Orson Welles. Yul a făcut roluri de neuitat, să ne amintim de „The Magnificent Seven”, „Future World” dar şi musical-ul „The King and I”, în care a jucat de mii de ori.

Orson Welles a fost geniul care a realizat şi jucat capodopera „Citizen Kane” care alături, sau imediat după „The Seventh Seal” este în lista preferinţelor mele cinematografice.

Dar Orson Welles este primul care a arătat puterea multimediei. Pe 30 octombrie 1938 Orson Welles a transmis prin CBS, o emisiune radio, o adaptare de Halloween, a „World War” a invaziei marţienilor, opera merelui britanic H.G. Wells.

Realizată ca o transmisie în direct, un reportaj de la locul faptei, piesa de teatru radiofonic a semănat panică şi teroare pe teritoriul Statelor Unite. Media, multimedia, începea să-şi arate colţii, să arate că poate face agenda publicului, că poate influenţa şi convinge mulţimea...

A fost repede confiscată, multimedia... de cine trebuie! Multimedia este principalul vector prin care se formatează opinia publică (nu îmi place substantivul „manipulare”). Gândeşti pe baza a ceea ce ştii, nu? A ceea ce eşti lăsat să ştii!

Dacă chiar vreţi să ştiţi adevărul, în anumite cercuri de peste ocean se consideră „persoane contaminate” cele care se uită mai mult de 120 de minute pe zi la tv. Deci, persoane care nu sunt de încredere! Excepţie fac canalele de sport şi de desene animate.

În strucrurile sensibile, de exemplu în armată, sau servicii, este interzis să te uiţi la tv, sau să asculţi radio, altul decât cel militar, sau să citeşti altfel de reviste şi jurnale decât cele militare, de exemplu „Star and Stripes”. "Televiziunea şi ziarele „este” pentru tâmpiţii de civili!" îţi va urla în ureche orice sergent care te va prinde cu un ziar oarecare. Excepţie fac comicsurile.

La noi s-au atins culmile tâmpeniei: peste patru ore pe zi şi pe cap de locuitor de stat în faţa televizorului. Vidul din cap trebuie umplut cu ceva, nu? Apoi fie că îşi găsesc neuronul, fie că nu, se duc la vot după cum le-a spus televizorul! Votul unui asemenea zero barat este egal cu, de exemplu, votul lui Pleşu, Liiceanu sau al Blandianei...

Am realizat până şi aici, în pustnicia mea din Prahova, interesul pe care l-a stârnit, anul acesta, nominalizarea Premiilor Nobel.

Din nou exagerări nepermise !

Să fie foarte clar, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, România nu a primit în istorie, și până în prezent, niciun Premiu Nobel. O să replicaţi, dezinformaţi de presa tabloidizată că de ce mă reped, nu s-a nominalizat Premiul Nobel pentru economie.

Iar greşiţi grav, dragi lupi, padawani şi hobbiţi! Nu există niciun Premiu Nobel pentru economie. În 1968, „Sveriges Riksbank”, o bancă, deci, cu prilejul jubileului celor 300 de ani de la înfinţare, a stabilit un premiu mondial pentru economie “în memoria lui Alfred Nobel”.

Să ştiţi că şi pentru Premiul Nobel s-a găsit un Snowden. Sub pseudonimul Arne Saknussem, savantul creat de Jules Verne, un personaj care pretindea că este academician suedez, a făcut dezvăluiri senzaţionale asupra afacerilor murdare care sunt acoperite de Premiul Nobel, în care spălarea de bani este cea mai inofensivă.

Pe undeva am dosarul respectiv, Arne Saknussem a rupt tăcerea prin anii 70’ când netul şi Facebook nu existau. Dar a trimis documente edificatoare la mai multe personalităţi mondiale. I-a trimis şi lui Corneliu Mănescu, profesorul meu de diplomaţie şi relaţii internaţionale, care a fost mare și tare la ONU. El nu prea avea timp să citească dosarul voluminos, aşa că mi l-a dat mie ca să-i fac un “digest”. Nu ştiu cum, dar dosarul a rămas la mine.

De ce spuneam, altă dată, că aş fi putut şi eu să iau un Premiu Nobel? Pentru că în 1968 mă pregăteam să iau parte la Olimpiada Internaţională de Fizică de la Viena. Destinul, din nefericire, a făcut să se fi închidă frontierele, din cauza intervenţiei militare a Tratatului de la Varşovia în Cehoslovacia. Probabil că nu m-aş fi oprit decât la NASA, sau la Max Planck. Eram bun, foarte bun la fizică. De aici până la un Premiu Nobel este cale lungă! Da, dar cei mai mulţi laureaţi ai Premiului Nobel sunt născuţi pe 21 mai şi 28 februarie. Eu sunt născut pe 21 mai! Însă, se pare, că una dintre condiţii ca să primeşti Premiul Nobel este să părăseşti teritoriul României!

O să mai discutăm despre acest subiect, doar mâine este o altă zi !

BERBEC O zi de vineri mai obositoare, prin aglomerarea lucrurilor de făcut şi a cumpărăturilor săptămânale. Dar, o seară plăcută cu cei dragi, la cină, cu încredere şi speranţă în mai bine. Ziua este favorabilă pentru obţinerea de ceva putere, de mai multă libertate personală. De fapt este vorba de încununarea unor eforturi trecute, rezultate care îţi fac plăcere şi te fac să gândeşti că nimic nu este întâmplător sau degeaba.

TAUR Ai neşansa să întâlneşti astăzi persoane foarte stupide. Nu te repezi ca taurul, prostia are rostul ei mondial, zâmbeşte şi schimbă vorba, sau dă-te foarte ocupat cu telefonul mobil! Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Se poate spune că ziua este bună dacă nu ceri prea mult de la cei din jur. Pentru că ţie, dacă nu-ţi place ceva, şi nu-ţi place - este să fii refuzat!

GEMENI Azi ai o zi creativă, ai idei noi, productive şi interesante. Nu te lăuda, păstrează tăcerea şi pune repede ideile tale în aplicare, altfel vei fi furat, cum s-a mai întâmplat şi altă dată! Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia. Nu cheltui cu gândul aiurea sau sedus de reclame! Abia pe seara iţi vei aminti ca ai uitat un lucru relativ important, dar este deja prea tarziu ca sa mai poti face ceva, asa incât vezi cum se poate repara situaţia!

RAC Consideri că ai mereu probleme sentimentale, că eşti singur chiar în mulţime, că nu eşti înţeles. Chiar aşa şi e şi azi ai confirmarea. Pentru tine căutarea este mai importantă decît scopul Prudenţa şi diplomaţia trebuie să te caracterizeze astăzi, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu, sau unde îţi pierzi dimineţile şi jumătate din viaţa ta. Poate si faţă de anturaj, in general. Dorinţele şi pasiunile sunt sursele necazurilor, spune o vorba din Orient. Trebuie să-ţi stăpâneşti pornirile, să dai dovadă de calm, aşa o să te bucuri de o mare libertatea individuala.

LEU Eşti neliniştit, ai îndoieli şi frustrări. Puţină mişcare! Astăzi te bucuri de o formă fizică bună, dar pe plan mental eşti vulnerabil. Vorbăria mondenă, cu prietenii buni, te poate ajuta! Dacă ai vreo afacere de încheiat, o tranzacţie de aranjat, perioada dimineţii zilei de astăzi este indicată. Carsima personală este, de asemenea, în creştere, profită pentru promovarea intereselor tale. Spiritele sunt agitate şi de vremea aiurea şi de vremurile nesigure. Şi tu eşti un “spirit agitat” din născare aşa că atmosfera înconjurătoare nu prea te afectează.

FECIOARĂ Simţi nevoia să te exprimi liber, fără să ţii cont de convenienţe şi ierarhii. Totuşi, fii precaut, gura face, capul trage! Evită locurile reci şi umede sau foarte aglomerate, eşti sensibil! Anturajul, lumea în general este cam pe dos şi semnalele nu vor întârzia să apară. Tu nu trebuie să faci nimic, să laşi lucrurile să curgă, pentru că aspectele nefavorabile nu te interesează decât indirect, mai mult ca atmosferă, decât ca domenii traduse în bani, dragoste, sănătate şi putere.

BALANŢĂ Astăzi parcă ai fi inflamabil. Te aprinzi din nimic şi eşti foarte vocal. E una dintre zilele dezechilibrate. Dar, dacă e ziua ta de naştere totul se schimbă şi devine un foc de artificii! Nu mai răspandi şi comenta zvonurile catastrofice şi veştile alarmante, care nu fac decat sa te abata de la propriile tale probleme. Asta dacă nu eşti jurnalist. Gandirea pozitiva si arborarea unui zambet permanent te fac astazi sa obtii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac asa de mult.

SCORPION O zi în care nu te plictiseşti niciun moment. Toate se întâmplă concomitent şi în plus primeşti un sac de veşti. O zi de vineri în care găseşti puţină relaxare doar la cumpărături! Parcă eşti un automobil cu frâna de mână trasă. Oboseşti repede şi uiţi lucruri mai mărunte sau mai importante. Este bine să te cruţi în acestă perioadă. Astăzi, cu toată tenacitatea ta proverbială, abia aştepţi să ajungi acasă. Este bine să faci ceva relaxant, să te joci cu căţelul, sau cu pisica, să uzi şi să îngrijeşti plantele. Strict interzis să te uiţi la televizor. Bine, ai voie la Discovery, sau la desene animate!

SĂGETĂTOR Grijile faţă de familie, părinţi, copii, partener, îţi acoperă ziua. Evident că exagerezi, şi ei ştiu să se ocupe de interesele lor, nu te mai neglija, ai grijă de sufletul şi corpul tău! Stelele te sfatuiesc sa leneveşti un pic mai mult astazi, pentru ca te asteaptă un weekend dens, obositoar şi plin de evenimente neaşteptate. Ceaiul verde, vitaminele naturale şi mierea de tei te ajuta să suporţi mai bine vremurile tulburi şi vremea capricioasă. Ar fi bine să amâni ceea ce ţi-ai pus în gând, pentru că Luna afectată şi elementul apă, sau alt lichid nu iţi sunt favorabile astazi.

CAPRICORN Ce o să fie, o să vezi... mâine! Până atunci nu ai ce să-ţi reproşezi sau să regreţi! Nu uita că siguranţa proprie este ţelul tău în viaţă! Nu-ţi face probleme false, ai destule adevărate! Astazi horoscopul tau iti indica sa gandesti pozitiv si sa nu mai bombani tot timpul ca pe vremurile astea nu impresionezi pe nimeni! Nu prea ai ambitie profesionala si stagnezi pe o pozitie care oricum te nemultumeste. Hai, mai mult curaj, îndrăzneşte! Unde îţi este tupeul? Sau este o întrebare indiscretă?

VĂRSĂTOR Ai o bănuială, mai mult o presimţire. Lasă lucrurile să se deruleze şi ocupă-te de problemele tale zilnice. Oricum, nu poţi să intervi, mai mult rău ai face! Aşteaptă, nu ai încotro! Trebuie să-ţi modulezi afacerile de aşa natură încât varietatea şi diversitatea mare a surselor de venit să asigure încasări relativ constante. Pe de altă parte nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea...

PEŞTI Astăzi poţi să clarifici unele lucrurile în ceea ce priveşte interesele tale. Eşti în plin avânt, nimic nefavorabil în perspectivă, ceea ce îţi amplifică optimismul şi dorinţa de viaţă bună. Planifică cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. Nu te baza pe zvonuri şi bîrfe – în perioada în cauză sunt înşelătoare. Şi nu încerca să îmbunătăţeşti sau să înrăutăţeşti faptele. Ia-le aşa cum sunt. Nu au nevoie de retuşuri. Ţine-ţi colaboratorii la distanţă. Unii se cred egalii tăi dacă le dai nas. Fii cordial, politicos, dar distant!