Horoscopul lui Dom’ Profesor, 6 octombrie 2025. Bazele secrete subterane. Săptămâna, pentru trei semne zodiacale

Pe 6 octombrie s-au născut Thor Heyerdahl, Le Corbusier, Carole Lombard, Petre Ţuţea, Mihai Drăgănescu, Vasilica Tastaman, Alexandru Cazaban, Ion Pas, Ion Sălişteanu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sf. Ap. Toma şi Erotiid.

Pare o zi lipsită de importanţă, dar nu este chiar aşa, pe 6 octombrie îl pomenim pe Sf. Apostol Toma. Din punctul meu de vedere cel mai interesant dintre cei doisprezece ucenici aleşi. Raţionalul Toma, care aplica logica lui Aristotel, este prototipul omului de ştiinţă, cel căruia trebuia să i se spună şi să i se arate, ca să înţeleagă. Că acest lucru i-a fost plăcut Domnului, nu mai este nicio îndoială, doar bunul Iisus se oboseşte să-i demonstreze, să-i arate, să-l călăuzească, pe curiosul ucenic. Pentru că despre asta era vorba, curiozitate şi dorinţa de a ştii, nu despre necredinţă, cum au spus unii proşti mai târziu.

"Toma Necredinciosul"??? - hai să fim serioşi, Toma a lăsat totul şi a urmat pe Iisus, credinţa lui era mare şi vie, dar mereu Îl întreba, de ce este aşa, de ce aia, de ce cealaltă... Iar Iisus zâmbea cu înţelegere şi îi explica, pe cât putea Toma să înţeleagă!

"Crede şi nu cerceta" nu este din Învăţătura lui Iisus! Şi, în general, din nicio învăţătură, religioasă, ştiinţifică, sau magică!

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi sunt infectat cu spiritul care încă mai domneşte în Biblioteca Congresului din Washington. „Noua Romă” ascunde multe secrete şi taine, dar le bănuieşti uşor, dacă te apleci asupra cărţilor, manuscriselor, microfiolmelor şi fişierelor din Biblioteca Congresului. Am pierdut câteva săptămâni făcând cercetări pe acolo. Am pierdut? În niciun caz, le-am câştigat însutit şi înmiit!

Am citit mai multe rapoarte din anii 60’, acum desecretizate. Mai am şi mărturia lui Richard Sauder din cartea lui „Hidden In Plain Site” şi a cunoscutului jurnalist de investigaţie Frank Edwards, autorul volumului „Strange World”. Raportul lui Lloyd A, Duscha, important contractor care a lucrat pentru U.S Army Corps of Engineers: „Underground Facilitis for Defense – Experience and Lessons”. Şi multe alte mii şi zeci de mii de pagini care conduc către confirmarea teoriei conspiraţiei că începând din anii 50’ s-au construit în subteran largi cavităţi care pot oferi suport vital pentru multe zeci de milioane de locuitori ai Pământului, ani de zile.

Este îndeobşte cunoscută baza de la Munţii Cheyenne, în Colorado, considerată a fi baza subterană NATO, făcută populară de serialul „Stargate”. Nu este niciun secret, se văd luminile de la intrarea în tunel, de pe autostradă. Şi eu le-am văzut. Dar, chiar acolo se află baza centrală NATO?

Gurile rele de la Quantico spun că aceste „facilităţi” sunt considerate „black ops”, operaţiuni speciale secrete şi au fost construite cu fonduri care nu au trecut prin aprobarea Congresului.

Tot de acolo se ştie că pe teritoriul SUA ar exista 176 de asemenea cavităţi enorme, aflate în subteran, la o adâncime de la 3 la 10 kilometri care pot adăposti 36 de milioane de americani timp de trei ani de zile, fără legătură cu exteriorul. În lume se pare că există mai mult de 500 de adăposturi de diferite capacităţi, la mare adâncime. Se pare că în munţii Tian Shen chinezii au construit adăposturi enorme, pentru multe milioane de oameni. Dar, ştiţi cât de secretoşi sunt chinezii, nu se cunoşte numărul bazelor subterane şi capacitatea lor!

Probabil că şi la noi în ţară sunt astfel de adăposturi subterante. În general contractorii sunt străini şi se deghizează în constructori de autostrăzi. Parcă am avut noi prin Transilvania nişte constructori de autostrăzi care au venit cu utilaje grele, au fost pe aici vreo trei-patru ani şi nu au construit niciun kilometru de autostradă!

Se pare că la ora actuală, capacitatea de apărare prin adăposturi subterane de mare adâncime, militare sau civile, pe tot globul, se ridică la peste 200 milioane de persoane, pe timp de trei ani de zile.

Un număr suficient, spun oamenii de ştiinţă ca să asigure supravieţuirea speciei umane, dacă restul de opt miliarde ar dispare, într-o secundă! Cum? Nu aţi auzit ce a spus Stephen Hawking despre extratereştrii? Bună întrebare!

În altă ordine de idei, sau în aceiași, interesul crescând pentru astrologie al publicului, dar și al ziariștilor m-a făcut să consult sursele domniilor lor. La mai multe ziare am găsit ca sursă yourtango.com o revistă pentru femei care apare la New-York. Dacă preluarea zilnică este o greșeală, pentru că există o diferență de șapte fusuri orare între București și New York, altfel stau prognozele săptămânale, lunare, sau anuale. Aici lucrurile sunt mai aproape de adevăr, prin generalitatea necesară. Haideți să verificăm împreună, prognoza pentru trei zodii în săptămâna 6-12 octombrie 2025.

În săptămâna 6-12 octombrie 2025, norocul sosește în sfârșit pentru trei semne zodiacale. La începutul săptămânii, Luna Plină în Berbec va atinge apogeul, iar Mercur va intra în Scorpion.

Acesta este momentul final dintr-o poveste care a început în 2023, odată cu începerea ciclului de eclipse dintre Berbec și Balanță. (?) Această conjunctură te va ajuta să-ți îndeplinești visele, aducând totodată claritate alegerilor pe care ești îndrumat să le faci în viața ta. Mercur va rămâne în Scorpion până pe 29 octombrie, ceea ce face ca aceasta să fie o perioadă puternică pentru comunicare și explorare a ceea ce rezonează cu pasiunile tale. Această conjunctuă are ca scop să-ți permiți să fii martor la frumoasele modalități prin care Universul te-a ghidat, astfel încât să poți profita de o oportunitate care îți va schimba viața atunci când aceasta va sosi.

În timp ce Luna Plină în Berbec și Mercur în Scorpion aduc teme de transformare, Venus în Fecioară va intra in sextilă cu Jupiter în Rac miercuri, 8 octombrie. Venus în Fecioară se concentrează pe modalități practice de a atinge abundența, în timp ce Jupiter în Rac aduce noroc, în special în relațiile și viața de familie. Tot ceea ce se întâmplă în această săptămână face parte din planul divin pentru viața ta. Trebuie doar să ai încredere în el.

Iată prognoza pentru săptămâna 6-12 octombrie 2025, pentru trei zodii, Leu, Capricorn și Pești. Conform cu yourtango.com. Sigur, am mai corectat eu, pe aici, pe colo unde nu mai era astrologie, ci manichiură. Nu m-a lăsat inima…

LEU Noua ta viață a sosit, în sfârșit, nativule din Leu. Marți, 7 octombrie, Luna Plină în Berbec va răsări, aducând la îndeplinire planurile pe care le-ai început să le faci în 2023. Fie că te-ai concentrat activ pe ceea ce vrei să realizezi, fie că te-ai confruntat cu o serie de evenimente așteptate, viața ta a trecut printr-o perioadă de transformare și modernizare de când au început eclipsele de Berbec și Balanță acum doi ani. Acesta a fost un moment pentru a-ți pune la îndoială convingerile anterioare și a începe să ai noi vise pentru viața ta. Deși uneori este o provocare, acum intri într-o perioadă în care tot ceea ce ai încercat să proiectezi se va concretiza, în sfârșit.

Luna Plină în Berbec din această săptămână reflectă Luna Nouă și eclipsa solară în Berbec de la începutul acestui an, pe 29 martie (?). Acordă-ți timp să reflectezi în această săptămână, în special asupra a ceea ce s-a schimbat în tine și în viață din 2023 încoace. Poate că nu este ceea ce ai plănuit, dar există ceva magic în acest spațiu în care te afli acum. Există o mai mare libertate, conexiune cu sursa și capacitatea de a alege ceea ce este potrivit pentru tine, în loc să urmezi planul altora. Lasă acesta să fie începutul pe care l-ai căutat și îmbrățișează tot ce a fost nevoie pentru a te aduce în acest moment puternic din viața ta.

CAPRICORN Nu te teme să-ți schimbi complet viața. Îți poate fi deosebit de dificil să admiți că viața ta nu este ceea ce sperai și să începi procesul de revizuire completă a tot ceea ce cunoști în prezent. Problema este că rareori trebuie să te concentrezi doar pe un singur aspect al vieții tale. Dacă simți că ceva nu este în regulă, nu doar viața personală, relațiile romantice sau cariera trebuie transformate. Mai degrabă, întregul mod în care abordezi viața este important.

Săptămâna aceasta, universul îți aduce energie pozitivă și abundentă ca confirmare a alegerilor tale. Este timpul să încetezi să te mai opun chiar drumului care te va duce la destinul tău. Privește critic ce trebuie să se schimbe în viața ta. Nu-i scuza pe ceilalți și nu tolera mai puțin decât ai nevoie. Acum este momentul să adopți acea abordare alb-negru înnăscută pe care o ai și să o folosești pentru a decide dacă ceva (sau cineva) te ajută să trăiești cea mai bună viață sau nu. Nu te convinge singur să tolerezi mediocrul când ești menit să faci lucruri incredibile.

PEȘTI Abundența se găsește doar prin transformare, spune I Ching. Ca semn de apă, ai tendința să te simți mai confortabil cu schimbarea decât alte semne zodiacale. Cu toate acestea, acești ultimi ani au fost dificili, deoarece a existat un sentiment de stagnare. Știai spre ce te îndrepți, dar recompensele și oportunitățile nu au venit atât de repede pe cât sperai. Răbdarea este adesea punctul tău forte, dar chiar și tu începeai să te întrebi când intuiția ta va da roade. Toată munca și visele tale au dat roade, însă, iar odată cu intrarea lui Mercur în Scorpion luni, 6 octombrie, vei înțelege în sfârșit de ce totul a trebuit să se întâmple așa cum s-a întâmplat.

Mercur va rămâne în Scorpion până pe 29 octombrie. Semnul Scorpionului aduce teme de sensibilitate, noi oportunități și abundență. Te ajută să ieși din zona ta de confort. Cu Mercur în acest semn de apă, va exista o comunicare intensificată, conversații și noi oferte care vor sosi. Acesta va fi un moment puternic pentru a-ți schimba viața și a îmbrățișa procesul care a fost necesar pentru a ajunge în acest punct. Nu pierde timpul întrebându-te de ce a durat atât de mult, ci zâmbește pe măsură ce îți dai seama că universul a lucrat mereu în favoarea ta.

Nu este rău, dar mai este mult până la foarte bine. După cum mâine mai avem o șansă doar este o altă zi !

BERBEC Dai dovadă de umor inspirat, de o bună dispoziţie care te fac un companion plăcut la muncă, sau acasă. Acordă-ţi nişte pauze, menajează-ţi energia şi încearcă să duci o viaţă mai liniştită. Astăzi, la locul de muncă, nu trebuie să faci nimic extravagant, sunt aspectate favorabil numai activitaţile de rutină. Evita astăzi mâncărurile grele şi dulciurile industriale. Dupa masă, o ceaşcă de ceai aburindă de ceai verde, ca să impiedici solidificarea grăsimilor, nu uita! Sfat valabil pentru toate zodiile.

TAUR Eşti în situaţia de a purta conversaţii calme şi plăcute cu anturajul, ceea ce te relaxează. Însă, la serviciu, e o încurcătură şi calmul tău se risipeşte ca o grămăjoară de pudră în furtună! Nu te apuca să faci economii nefireşti, pentru că tot tu o să suferi. Raţiunea şi echilibrul au fost întodeauna cea mai bună politica economică. În general, este de bine! Pe seară - o periodă de mici realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată.

GEMENI Ai mai multă energie decât de obicei, dar astăzi nu trebuie să cazi în obişnuitul păcat al superficialităţii. Concentrează-te pe problemele pe care le-ai lăsat până acum nerezolvate! În a doua parte a zilei vrei să faci o mulţime de lucruri cu energia proprie zodiei. Nu o să reuşeşti, dar viaţa este formată din încercări. Ceva-ceva tot o să realizezi. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă – distractia este tot un consum de energie - face să nu obţi rezultatul dorit!

RAC Ai probleme în relaţiile sentimentale. Nu prea ai dormit bine şi gândurile nu îţi dau pace. Situaţia pare complicată. Dacă nu ai soluţie, amână pe altă dată, stelele nu îţi sunt favorabile! În situţia în care vrei să iei atitudine în familie, în cuplu, să pui lucrurile la punct, consultă-te cu cei născuţi sub semnele Taurului si ale Capricornului, vei gasi multa bunavoinţă, sfaturi competente şi idei bune. Procentul, sper mic, dintre nativi care se duc astăzi la stomatolog, sau au de a face cu altă procedura medicală, trebuie să o faca cu curaj, stelele sunt favorabile.

LEU Astăzi eşti optimist şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă grijile legate de viitor. Tot azi poţi să primeşti un răspuns pentru una dintre problemele care te obsedau de mult timp. Dacă ai probleme cu tensiunea arteriala, lucru destul de obişnuit pentru nativii din zodia Leului, este bine să eviţi mesele grele cu feluri multe şi complicate, schimbarea bruscă de temperatură şi presiune şi enervările fără motiv. Probabil că enervările cu motiv nu pot fi evitate!

FECIOARĂ Situaţia te face să acţionezi rapid, fără să te gândeşti. Fii prudent şi o să fie bine. Din nou ai ceva dificil de rezolvat dar numai dimineaţa. Dar, nu te grăbi, graba strică treaba! Totuşi, învaţă, în această lume superficială şi grăbită, să nu mai dai atâta atenţie detaliilor, să fii mai iute şi mai dinamic. Nici foarte grăbit, dar nici încet-încetişor, trebuie să-ţi găseşti ritmul propriu care îţi convine. Sănătate curată!

BALANŢĂ Tenacitatea şi răbdarea aduc succes. Dar, ai nevoie de sprijin. Nu ai linişte şi nu te poţi relaxa pentru că eşti în urmă cu multe treburi. Cere ajutor! Pentru asta sunt familia şi prietenii! Astăzi, dezvăluirea sau descoperirea unor amănunte tulburătoare despre o persoana din anturajul tau iţi dau o motivaţie în plus sa acţionezi imediat. Mai ales dacă este vorba să ajuţi un prieten. Nimic din ce este ascuns nu va ramane necunoscut si nu va fi secret ca sa nu iasa la lumina, aşa că ai răbdare şi vei afla şi ceea ce mai doreşti. Ai de plătit nişte facturi – nu iţi face nicio plăcere dar rezolvă neaparat în cursul zilei de astăzi.

SCORPION Nu mai amâna, taie nodul gordian! Este o zi fastă pentru deciziile curajoase şi revoluţionare. Dacă ai făcut bine sau nu, o să vezi tu mai târziu, astăzi acţionează, nu mai pierde timpul! Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. După această perioadă vei obţine recunoaşterea unor eforturi trecute, aşa că astăzi nu dormi, fii atent! Este timpul unor mai mari sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amâni. Mai bine acţionează!

SĂGETĂTOR Faci eforturi ca sa păstrezi legăturile bune cu cei din jur, în special cu cei dragi. Nu te enerva pentru câteva cuvinte, toată lumea e nervoasă şi poţi da vina pe vremuri şi migraţii! Trebuie să te gândeşti foarte bine cum o să foloseşti banii albi puşi deoparte pentru zile negre. Pentru că depunerea lor la bancă nu a fost soluţia corectă, trebuie să recunoşti! Ştii că ai facut o mişcare gresita zilele trecute şi astăzi aştepţi urmările. Deocamdata nu se întamplă nimic. Ai timp să te gândeşti la o explicaţie.

CAPRICORN O zi care pare bună pentru Capricorn, perfecţionistul sentimental! Iţi place orice discuţie cu prietenii şi colegii şi faci planuri. La serviciu nu e aşa de rău, chiar dacă e mult de lucru! Stelele iţi indica o schimbare, care schimbare ar putea sa fie vorba despre o noua distributie a sentimentelor şi preferinţelor tale, in urma unor veşti. Poate că este vorba doar de gusturi culinare, dar cel mai probabil îţi schimbi părerea despre cineva pe care il cunoşti, poate cineva din anturaj, poate de la locul de muncă. Vremea se schimbă şi ea şi ţie nu prea îţi convine. Evident, treci printr-o perioadă capricioasă, dar răsfăţul este aşa de plăcut!

VĂRSĂTOR Te-ai mai liniştit puţin în legatură cu o problemă personală. Astăzi poţi primi încă o confirmare pozitivă, aşa că ar fi cazul să te gândeşti, ca premiu, la o mică cină festivă, în doi! Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, supraveghează-ţi regimul alimentar. Stomacul tău nu este în cele mai bune toane aşa că trebuie să-l protejezi, sa iei măsuri. Posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. O perioadă indicată pentru investiţii şi activitate laborioasă la bursă, sau alt gen de speculaţii.

PEŞTI Azi ai multe pe cap, dar e o zi fastă, norocoasă. Nu vei reuşi să le faci pe toate, concentrează-te pe o singură problemă importantă pentru tine, poate o problemă sentimentală mai dificilă. Schimbări în bine, acasă, la serviciu şi în dragoste. O veste iti face mare plăcere. Pentru un procent dintre nativi, câştiguri neaşteptate urmate de cheltuieli la fel de neaşteptate. Mai puţin tutun, mai puţină cafea, mai puţin alcool, dar nu renunţa total, pentru ca bucuriile vieţii sunt aşa de puţine şi rare! Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie, de cuplu!