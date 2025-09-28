Horoscopul lui Dom’ Profesor,  29 septembrie 2025. ”First Lady of The World”

29 septembrie

Pe 29 septembrie s-au născut Horatio Nelson, Enrico Fermi, Lech Walesa, Michelangelo Antonioni, Anita Ekberg, Silvio Berlusconi, Stanley Kramer, Jerry Lee Lewis, Ion Gheorghiu, Eudoxiu Hurmuzaki, Iorgu Iordan, Eugen Preda, Arsenie Boca.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Chiriac Sihastrul, Trifon, Gudelia şi Petronia.

Tradiţional, în ”Kalendar”, pe 29 septembrie, este: Mioi, Vara lui Mioi (Mihoi, Sân-Mihai), Chiriac, Nunta Oilor.

Perioada de cincisprezece zile cuprinsă între 29 septembrie şi 14 octombrie, când se pomeneşte Sf. Parascheva, este un timp când se aşteaptă o încălzire trecătoare a vremii - este numită vara lui Mioi. La această vreme se obişnuia, şi poate se mai obişnuieşte, să se slobozească arieţii, adică berbecii, în turmele de oi, pentru reproducere. De aceea se numeşte Nunta Oilor. (Olteanu, Ghinoiu).

Povestea spune că era un cărăuş sărac, pe nume Mioi. Tot pe drumuri, ca să facă şi el un amărât de ban, cărăuşul nostru nu şi-a treierat grâul. Era necăjit cărăuşul nostru, se gândea şi se întreba şi vorbea cu căluţii lui, ce să se facă, ce să dreagă, ca să aibă timp să treiere şi el grâul, să mai fie vreme frumoasă.

Când, ce să vezi, la marginea drumului, un moşneag, bătrân ca vremea. Lui Mioi i se face milă de moş şi îl ia cu el, în căruţă. Moşul-moş, bun de gură şi înţelept, îl trage de limbă pe săracul Mioi şi află ce-l durea. La o răscruce, moşul zice să-l lase acolo. Aşa face Mioi, dar apoi se întoarce să-l întrebe pe bătrân de ce l-a lăsat acolo că nu era nicio casă, niciun sat. Dar, nici urmă de moş!

Apoi, un glas puternic de au început căluţii să necheze, glas puternic dar blând, i-a spus lui Mioi: „Pentru că ai dovedit milă faţă de Mine, şi Eu am milă faţă de tine. Ai două săptămâni de vreme bună ca să-ţi treieri grâul!”

Şi aşa a rămas de atunci, căci ceea ce face bunul Dumnezeu, apoi numai El poate să desfacă! (Olteanu, Muşlea-Bârlea).

De cad nucile şi ghindele înainte de Sân-Mihoi, iarna este aproape, se spunea în popor. (Olteanu, CPR, pagina 421).

V-am promis, ieri, să vă prezint tehnologia folosită pentru a face lumea să se obișnuiască cu ceea ce, în mod normal, e imposibil să poată accepta. Tehnologia „sădirii” în conștiința umană a ceea ce, aparent, nu poate fi considerat normal. Din păcate… se poate.

Se numește Fereastra Overton. Joseph P. Overton (1960-2003), prim vice-președinte al Centrului pentru Politici Publice (Mackinac Center), a formulat această teorie, care i-a primit numele postum, autorul decedând în urma unei catastrofe aviatice.

În conformitate cu Fereastra Overton, pentru fiecare idee sau problemă, în societate există o așa-numită fereastră de oportunități. În cadrul acestei ferestre, ideea poate (sau nu) să fie discutată pe larg, susținută deschis, promovată, se poate încerca legalizarea ei. Fereastra e mutată, schimbând paleta posibilităților de la o fază de neconceput, complet străină moralei publice, total respinsă, până la faza de politică curentă, care e deja discutată pe larg și adoptată de conștiința populară și susținută prin lege.

Dar, puteți găsi pe net mai mult, eu doar am amintit... Subiectul a fost reluat de presă zilele acestea. Feresatra Overton este o modalitate a manipulării publicului. La care asistăm în fiecare zi!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, în Slovenia circulă un svon. Slovenii se întreabă dacă Melania Trump o să mai vrea să viziteze orașul natal și locurile primelor două decade ale vieții ei.

Melanija Knavs s-a născut la 26 aprilie 1970 în frumosul orășel Novo Mesto, între Alpi și Adriatica. Berbeacă, deci. Mama ei, Amalija, era muncitoare într-o fabrică de confecții textile și mare croitoreasă în timpul liber. Întotdeauna rochițele, costumele, ținutele celor două fete ale ei (Melanija are o soră mai mare, Ines) erau nemaipomenite, parcă veneau dintr-o mare casă de modă. Tatăl, Viktor, șofer de TIR, dar și dealer pentru automobile, motociclete și piese de schimb, făcea bani frumoși, avea propriul camion, în Iugoslavia se putea acest lucru, era vorba de autogestiune, care nu interzicea proprietatea particulară asupra mijloacelor de muncă. Autogestiunea și nealinierea, ca politică, au fost, mai mult decât cooperația de tip brazilian, o amenințare uriașă la adresa capitalismului și social-comunismului. Iugoslavii erau un exemplu de prosperitate în toată lumea, aveau o numeroasă mic burghezie, clasa de mijloc.

Din această mic burghezie făcea parte și familia Melanijei Knavs. Școala a făcut-o la Sevnica, un alt orășel adorabil, pe râul Sava, străjuit de un castel ca din basme, pătrățos și cu turnuri rotunde la colțuri. Studiile superioare le-a făcut la Liublijana, a studiat designul și artele vizuale. Melanija a impresionat profesorii nu atât prin frumusețea ei și înălțimea de 1,81 ci prin modul extraordinar în care își alegea subiectele de fotografiat, de filmat. O fată deșteaptă și frumoasă, bine pregătită, care pe lângă limba maternă slovena și sârbo-croata mai stăpânea foarte bine limba engleză, italiana, germana și franceza.

Pleacă în Germania și își adoptă numele în Melania Knauss, iar restul este știut și răsștiut. Cu toate că… dar este o altă poveste!

Ceea ce nu se știe este că foștii colegi, prieteni și cunoscuți din Sevnica nu au uitat-o pe Melania, mai mult, au găsit un prilej să facă un ban.

De exemplu o firmă de turism, locală, din Sevnica, organizează un tur al orașului, de șase ore, care se numește ”Wise First Lady” și care urmărește toate locurile pe unde a fost Melania, în adolescență.

Alții scriu cărți despre Melania Trump. De exemplu ”Melania Trump: Slovenian Side of the Story” de Sandi Gorisek, care se distribuie în castelul de pe deal. Se spune, eu nu am citit-o, că este o carte foarte interesantă.

În Sevnica și în Novo Mesto numele Melaniei este folosit pentru diferite afaceri. Case de mode, bineînțeles, dar și un sort de covrigi. Ba mai este și o firmă de taxi cu acest nume. Și exemplele pot continua.

Slovenii sunt foarte mândri că First Lady of The World este din sângele lor.

Franjo Bobinac, CEO al imensului grup ”Gorenje” spune că mulți dintre noii clienți au făcut o apropiere între First Lady și grupul sloven, pe la târguri și expoziții internaționale. La modul: ”A, ce interesant, sunteți din țara lui Melania Trump. Ce produceți?”. Franjo adaugă că: ”… de când Donald Trump a câștigat, din nou, alegerile, vânzările firmei au crescut cu 8%, ceea ce este imens” dar, a declarat, râzând, ”cred că este vorba de talentul nostru, altfel s-ar putea ca Trump să ne ceară comision!”.

Am primit curierul de Bruxelles dar este tot, FYEO, așa că am ce citi, doar noaptea este încă tânără și plină de promisiuni. O promisiune este că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 29 septembrie 2025

BERBEC Eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacolele obiective ridicate de viață. Munceşti, te distrezi, te odihneşti, eşti mai entuziast şi te gândeşti cu încredere la viitor. Treci printr-o perioadă de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi starea de nervozitate. Zâmbeşte, numără până la zece, respiră adânc - şi totul (poate) se rezolvă. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri.

TAUR Eşti distrat şi nu te poţi concentra după un weekend obositor. Conjunctura iţi indică să nu te repezi să tragi concluzii, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri singure. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astazi va face mare placere celei dragi. Surprinde-i pe cei dragi făcându-le niste mici cadouri, aşa, fara nici un motiv, doar ca să le arati afecţiunea ta.

GEMENI Aspectele benefice sunt in cumpănă cu altele mai puţin favorabile, aşa că ai o zi de luni obositoare, dar fără evenimente negative. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi! Evită deciziile la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine aspectata pentru succesul unor afaceri-relaţii. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie.

RAC Cam obosit şi fără chef. Toamna monocordă şi cam rece e de vină! Nu te înhăma la lucruri mai importante, pe care nu le poţi rezolva singur. Un telefon îţi dă unele speranţe, dar nu te grăbi! Uneori noul este duşmanul binelui. Nu tot ce este nou este şi bun. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Iti plac lucrurile clare si faci achizitii solide. Mai pe seară, trebuie sa verifici un dispozitiv domestic mecanic sau electronic – ca să nu-ti faca probleme pe viitor.

LEU Eşti prea pasionat, şi consumi prea multă energie ca să fii admirat. Te identifici prea mult cu ceea ce faci. Nu te consuma pentru gloria şi banii altora, nu mai sunt socluri de statui! Din nou o zi aproape favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate ca şi „rectificările” în afaceri. Seara foarte romantică, sigur, dacă ai vârsta şi dispoziţia necesare.

FECIOARA Ziua regăsirilor! Fie o persoană pe care nu ai văzut-o de mult timp, fie regăseşti un obiect care înseamnă ceva pentru tine, fie îţi aminteşti de o trăire, ceva care îţi încălzeşte sufletul! Dimineaţa este activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. După o dimineaţă interesanta, dar obositoare, este cazul să te relaxezi puţin. Nu prea mult, pentru că nu te lasă energia proprie! Poate te duci la un film nou?

BALANŢA Dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Ai o mare satisfacţie în ajutorul pe care-l oferi la serviciu, sau în sprijinul unui prieten. Ascultă-ţi vocea instinctului şi fă lucrurile aşa cum trebuie, cu profesionalism, corect și bine! Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor. O discuţie din a doua parte a zilei îţi vor clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control.

SCORPION O zi favorabilă pentru scorpionul cel sentimental. Iţi prieşte o discuţie cu cei dragi, familia şi faci planuri. Prietenii te ajuta astăzi chiar fără să-i rogi de mai multe ori. Veşti bune. După program, du-te la cumpărături, te relaxezi şi vezi lumea! Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. De asemenea, în afaceri sau dragoste nu lăsa nici o neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie.

SĂGETĂTOR Eşti în plin proces de schimbare, de reaşezare a valorilor tale. Totul pare amestecat şi greu de rezolvat. Nu încerca să o iei pe scurtătură, dă importanţa cuvenită problemelor personale! O propunere sau chiar o ofertă, dacă nu azi, atunci mâine. Cu toate că pare foarte avantajoasă, fii foarte atent la detalii, manifestându-ţi totodată entuziasmul pentru proiect. Cere mai multe informaţii pentru a lua o hotărâre. O zi excelentă pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze. Mai tot ce faci poți să reuşeşti.

CAPRICORN Poţi să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva, în probleme de muncă, de serviciu. Eşti pe drumul cel bun, trebuie să laşi comoditatea şi probabil că poți reuşi ce ţi-ai propus. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Aşa cum am spus, aspectele sunt complexe, aşa că te poţi aştepta şi la veşti mai puţin plăcute, legate de întârzieri sau de persoane care se dau la fund şi nu mai raspund la telefon. Atenţie la o posibilă dispută în familie, sau cu partenerii.

VĂRSĂTOR Trebuie să iei atitudine la serviciu, sau ceva de rezolvat pentru familie. Ceva neprevăzut. Spre seară eşti obosit, dar mulţumit. Astăzi nu lua zvonurile drept certitudini. Ai răbdare! Rezolvă toate problemele în cursul dimineţii. Îmbunătăţirea situaţiei financiare, veşti bune. Nu da curs unor porniri de moment. Zi favorabilă noilor înţelegeri, clarificării unor probleme, călătoriilor scurte. Veşti bune şi programe de distracţie, mai pe seară.

PEŞTI Astăzi spune ce ai de spus, nu mai ţine în tine frustrarea şi decepţia! Într-o lume în care fiecare îşi vede numai de egoismul lui patetic, trebuie să-ţi anunţi sus şi tare interesele tale. Astăzi planifică timpul cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. Nu te baza pe zvonuri şi bîrfe – în perioada în cauză sunt înşelătoare. O dimineaţă plină şi cam plictisitoare, până la urmă. Urmată de o după amiază monotonă. Una dintre zilele acelea cam cenușii, dar care nu îți ridică probleme greu de rezolvat.